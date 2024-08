Programma NBA 2024-25: 10 partite da non perdere in questa stagione, tra cui Knicks vs. Celtics e Lakers vs. Warriors

IL Il programma completo per la stagione NBA 2024-25 è stato pubblicato giovedìAppena due mesi prima dell’inizio del torneo. La serata di apertura è prevista per il 22 ottobre e vedrà il campione in carica Boston Celtics affrontare il loro vecchio rivale, i New York Knicks, oltre ai Los Angeles Lakers affrontare i Minnesota Timberwolves.

Mentre aspettiamo quella che dovrebbe essere un’altra stagione entusiasmante, ecco 10 partite che aspettiamo con ansia. A tal fine abbiamo stabilito alcune regole fondamentali:

Nessuna squadra può partecipare più di due volte

Ad eccezione della prima rivincita della finale, nessuna partita potrà essere giocata dopo Natale

Solo una partita a notte

22 ottobre: ​​New York Knicks contro Celtics

Questo dovrebbe essere abbastanza ovvio. Innanzitutto, è la prima partita della stagione, che è sempre un evento importante, indipendentemente dalle squadre che giocano. L’apertura di quest’anno sarà un’occasione più grande del solito, poiché i Boston Celtics celebreranno l’Arena Night contro i New York Knicks, non solo uno storico rivale, ma una delle principali minacce al loro trono.

23 ottobre: ​​Bucks contro Sixers

La stagione 2023-24 si è conclusa presto sia per i Milwaukee Bucks che per i Sixers, eliminati al primo turno dei playoff a causa di infortuni. Entrambe le squadre si aspettano di tornare e competere per il titolo, e questa partita di apertura della stagione sarà un grande test. Inoltre, vedremo un altro duello tra Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid e l’esordio di Paul George con i Sixers.

I Grizzlies e i Rockets sono due delle squadre più interessanti che si avvicinano a questa stagione. Ja Morant tornerà ai Grizzlies, che potrebbe fare colpo nella Western Conference se rimane in forma. Allo stesso tempo, i Rockets sperano di fare lo stesso se la loro giovinezza continuerà a mostrarsi promettente. Questo incontro di apertura della settimana sarà un primo indicatore della posizione di entrambe le squadre.

Victor Wimbanyama ha finito per vincere il Rookie of the Year la scorsa stagione, ma la competizione è stata reale per un po’ grazie alla stagione stellare di Chet Holmgren. Quando gli Spurs si recheranno a Oklahoma City il 30 ottobre, due dei migliori giovani giocatori del campionato si incontreranno per la prima volta in questa offseason, e dovrebbe essere molto divertente.

1 novembre: Nuggets contro Timberwolves

L’emozionante serie di semifinali dei playoff tra le due squadre la scorsa stagione è stata piena di altalene, fino a quando i Timberwolves hanno sbalordito i campioni in carica battendoli di 20 punti nella seconda metà di Gara 7. Questa sarà la prima rivincita tra le due squadre e ci si aspetta che i Denver Nuggets entrino in partita con ulteriori motivazioni.

La partenza di Klay Thompson dai Warriors dopo 13 anni con l’organizzazione non fu una sorpresa nel momento in cui accadde. Sarebbe però strano vederlo con una nuova maglia in questa stagione. Il suo primo viaggio nella Bay Area con gli Warriors sarà sicuramente una notte emozionante.

15 novembre: Lakers vs Spurs

Wembanyama doveva avere una seconda partita in lista, quindi perché non la prima degli Spurs contro i Lakers? Wembanyama ha registrato una media di 23,3 punti, 12,7 rimbalzi, cinque assist, 3,3 palle recuperate e 4,3 stoppate contro LeBron James e Co. la scorsa stagione, e sarà pronto per questa partita. Soprattutto perché è la prima volta che James e Anthony Davis si affronteranno da quando il Team USA ha battuto la Francia a Parigi per vincere la medaglia d’oro.

22 novembre: Pacers contro Bucks

Non sono rimaste molte vere rivalità nella NBA, ma la rivalità tra Pacers e Bucks è sicuramente qualificante. Tra campionato, stagione regolare e playoff, le due squadre si sono incontrate 11 volte la scorsa stagione, con molti momenti drammatici lungo il percorso. Queste due squadre chiaramente non si piacciono e il loro primo incontro della stagione potrebbe essere pieno di fuochi d’artificio.

25 dicembre: Lakers contro Warriors

Finalmente abbiamo visto LeBron James e Steph Curry competere insieme come compagni di squadra durante le Olimpiadi di Parigi, e hanno messo a segno una prestazione impressionante per portare a casa l’oro per il Team USA. Ora torneranno alle competizioni e in questa stagione si incontreranno il giorno di Natale. È un peccato che non siano rimasti molti confronti tra due dei migliori giocatori non solo di questa generazione, ma di tutti i tempi. Dovremmo godercelo finché possiamo.

25 gennaio: Boston Celtics contro Mavericks

Ancora una volta, questo è ovvio. È un peccato che dovremo aspettare fino alla fine di gennaio per la prima rivincita delle Finali della stagione, ma il lato positivo è che questo significa che Kristaps Porzingis è in buona salute. La maggior parte dei giocatori chiave di entrambe le squadre sono ancora lì, insieme ad alcuni volti nuovi, in particolare Klay Thompson.