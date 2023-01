Programma playoff NFL 2023, tabellone: ​​date, orari, TV, streaming per ogni round della postseason NFC e AFC

Con cinque partite jolly ora nei libri, il turno di divisione sta iniziando a prendere forma, ma c’è un’altra partita da giocare nel turno di apertura prima che sia completamente in corso. Playoff NFL: Cowboy ai bucanieri.

Queste due squadre concluderanno il weekend di Super Wild Card con una partita del lunedì sera a Tampa Bay.

Se quel gioco è eccitante la metà degli altri giochi di carte jolly, dovremmo fare una corsa folle. Finora, il round di wild card ci ha regalato la terza più grande vittoria in rimonta nella storia dei playoff della NFL, che è arrivata sabato quando i Jaguars hanno recuperato da uno svantaggio di 27-0 per battere i Chargers.

I Dolphins hanno quasi mandato un’onda d’urto nella postseason, ma il loro sforzo sconvolto contro Buffalo è andato a vuoto con una sconfitta per 34-31. I Ravens sono andati vicini a tirare fuori un ribaltamento astronomico prima di cadere contro i Bengals 24-17. I Giants hanno ottenuto un ribaltamento con una vittoria per 31-24 in casa del Minnesota che ha eliminato i Vikings dai playoff.

Sabato i 49ers sono passati al divisional round con una vittoria per 41-23 sui Seahawks.

Con questo in mente, dai un’occhiata al programma completo della post-stagione qui. (E non dimenticare, quest’anno potrebbe esserci un gioco per il titolo AFC del sito neutrale: if Fatture E Capi (si giocano l’un l’altro nell’AFC Championship Game, poi la partita si giocherà ad Atlanta.)

Fine settimana super jolly

sabato 14 gennaio

(2) 49ers 41-23 su (7) Seahawks. I 49ers hanno avuto un piccolo spavento dai Seahawks in un giorno in cui Seattle è balzata in vantaggio per 17-16 nel primo tempo. Ma nel secondo tempo, San Francisco ha dominato e messo da parte la partita. Brock Birdie ha lanciato per 332 yard diventando il primo rookie nella storia della NFL a totalizzare quattro touchdown in una partita di playoff. (Burdy ha concluso con tre touchdown di passaggio e un punteggio veloce).

I 49ers hanno avuto un piccolo spavento dai Seahawks in un giorno in cui Seattle è balzata in vantaggio per 17-16 nel primo tempo. Ma nel secondo tempo, San Francisco ha dominato e messo da parte la partita. Brock Birdie ha lanciato per 332 yard diventando il primo rookie nella storia della NFL a totalizzare quattro touchdown in una partita di playoff. (Burdy ha concluso con tre touchdown di passaggio e un punteggio veloce). (4) Jaguar 31-30 oltre (5) caricabatterie. I Jaguars hanno realizzato una delle più grandi rimonte nella storia della NFL e hanno vinto la partita. I Jacks sono rimasti in svantaggio per 27-0 all’inizio della partita grazie a quattro intercettazioni di Trevor Lawrence.

domenica 15 gennaio

(2) Bills 34-31 su (7) Dolphins. I Dolphins sono entrati in questo gioco come il più grande sfavorito nella storia del round wild card (+14). Alla fine, i Bills sono riusciti a tirare fuori il ribaltamento grazie a Josh Allen (352 yard di passaggio, tre touchdown) e una difesa che ha tirato fuori diverse grandi giocate, tra cui due palle perse, quattro sack e un quarto down stop ghiacciato. Mancano solo 2:30 alla partita.

I Dolphins sono entrati in questo gioco come il più grande sfavorito nella storia del round wild card (+14). Alla fine, i Bills sono riusciti a tirare fuori il ribaltamento grazie a Josh Allen (352 yard di passaggio, tre touchdown) e una difesa che ha tirato fuori diverse grandi giocate, tra cui due palle perse, quattro sack e un quarto down stop ghiacciato. Mancano solo 2:30 alla partita. (6) Giganti 31-24 su (3) vichinghi. New York è riuscita a tirare fuori il ribaltamento in Minnesota grazie a una prestazione storica di Daniel Jones, il primo QB nella storia dei playoff NFL a lanciare almeno 300 e due touchdown. Jones non solo ha lanciato per 301 yard, ma è stato anche il leader del gioco con 78 yard su 17 carry. La vittoria sul Minnesota ha segnato la prima vittoria ai playoff dei Giants da quando hanno battuto i Patriots nel Super Bowl XLVI nel febbraio 2012.

New York è riuscita a tirare fuori il ribaltamento in Minnesota grazie a una prestazione storica di Daniel Jones, il primo QB nella storia dei playoff NFL a lanciare almeno 300 e due touchdown. Jones non solo ha lanciato per 301 yard, ma è stato anche il leader del gioco con 78 yard su 17 carry. La vittoria sul Minnesota ha segnato la prima vittoria ai playoff dei Giants da quando hanno battuto i Patriots nel Super Bowl XLVI nel febbraio 2012. (3) Bengala 24-17 su (6) Ravens. I Ravens hanno tenuto Cincinnati alle corde per la maggior parte di questa partita, ma i Bengals sono riusciti a scappare con una vittoria grazie alla loro difesa, che si è ridotta a una delle più grandi giocate nella storia della post-stagione della NFL. Con i Ravens sulla linea di una yard di Cincinnati, Tyler Hundley ha armeggiato e Sam Hubbard ha restituito il fumble a 98 yard.

lunedì 16 gennaio

(5) Guerrieri mandriani a (4) Bucanieri (+2.5), 20:15 ET (ABC/ESPN, Continua in streaming fubo TV) Se i Cowboys avanzeranno al turno di divisione, devono fare qualcosa che non hanno mai fatto prima: battere Tom Brady. I Cowboys sono 0-7 di tutti i tempi contro i Buccaneers QB, inclusa una sconfitta nella prima settimana in cui Tampa Bay ha battuto Dallas 19-3.

turno di divisione

sabato 21 gennaio

(4) Jaguars a (1) Chiefs, 16:30 ET (NBC). Dopo una settimana di pausa, i Chiefs inizieranno la loro corsa post-stagionale con una partita contro una squadra Jaguars che ha effettivamente giocato all’inizio di questa stagione. Nella settimana 10, i Chiefs hanno sconfitto i Jacks 27–17, dove Kansas City ha recuperato da un vantaggio di 20-0 per vincere.

Dopo una settimana di pausa, i Chiefs inizieranno la loro corsa post-stagionale con una partita contro una squadra Jaguars che ha effettivamente giocato all’inizio di questa stagione. Nella settimana 10, i Chiefs hanno sconfitto i Jacks 27–17, dove Kansas City ha recuperato da un vantaggio di 20-0 per vincere. (6) Giganti (1) Aquile20:15 ET (Fox). Questi due rivali di divisione si incontreranno per la terza volta in questa stagione ei Giants sperano che questa partita abbia un esito diverso rispetto alle prime due, vinte dal Philadelphia. È stata la 25esima volta nella storia della NFL che una squadra ha battuto il suo rivale di divisione nella stagione regolare e poi li ha affrontati di nuovo nei playoff. La squadra è andata 2-0 nella stagione regolare ed è andata 15 su 24 per tirare fuori una spazzata di 3 partite.

domenica 22 gennaio

(3) Bengals a (2) Bills, 15:00 ET (CBS). Il gioco verrà giocato esattamente 20 giorni dopo che il loro gioco originale è stato cancellato a causa di una situazione che coinvolge Damar Hamlin. Con Hamlin ora tornato a casa a Buffalo, non sarebbe una sorpresa se assistesse alla partita.

Il gioco verrà giocato esattamente 20 giorni dopo che il loro gioco originale è stato cancellato a causa di una situazione che coinvolge Damar Hamlin. Con Hamlin ora tornato a casa a Buffalo, non sarebbe una sorpresa se assistesse alla partita. (5) Cowboys o (4) Buccaneers a (2) 49ers, 18:30 ET (Fox). Il vincitore della partita di lunedì sera tra Dallas e Tampa Bay avanzerà a San Francisco. I 49ers non hanno giocato contro i Cowboys quest’anno, ma hanno giocato contro i Buccaneers. Nella settimana 14, San Francisco ha completamente distrutto i Bucks 35-7.

Domenica di campionato

29 gennaio

Campionato NFC, 15:05 ET (FOX)

Campionato AFC, 18:40 ET (CBS)

Super Bowl LVII

febbraio 12

contro il campione AFC allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Campione NFC, 18:30 ET (FOX)