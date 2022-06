Programma TV degli US Open 2022, copertura, streaming live, guarda online, canale, orari del Brookline Golf Tour

Il terzo grande campionato della stagione 2022 di golf è arrivato in mezzo a una controversia che imperversa dietro le quinte. Tuttavia, l’USGS si è assicurato che il minor vento possibile fosse tolto dalle vele del suo primo evento quando i contendenti degli US Open 2022 hanno iniziato ad affrontare il Country Club. È la prima volta dal 1988 che un campione nazionale viene incoronato a Brooklyn, nel Massachusetts, e alcuni dei migliori contendenti stanno giocando con grande slancio.

Il campione Masters Scotty Scheffler e il vincitore del campionato PGA Justin Thomas stanno cercando di raddoppiare i loro sforzi. Schaeffler mira a diventare il sesto giocatore di golf a vincere i titoli Masters e US Open nella stessa stagione, mentre Thomas punta a diventare il settimo nella storia a vincere titoli rispettivamente nei titoli PGA e US Open.

Tuttavia, nessuno dei due era il favorito a Brooklyn. Quell’onore apparteneva a Rory McIlroy, che è andato più caldo di chiunque altro in campo dopo aver difeso il suo titolo all’RBC Canadian Open. McIlroy ha altri tre piazzamenti nella Top 10 nelle sue quattro partenze precedenti ed è uno dei soli quattro giocatori di golf a finire tra i primi dieci in tre (o più) delle sue ultime cinque partite negli Stati Uniti. McIlroy ha sfruttato al massimo il suo slancio, aprendo il gioco al The Country Club come leader di club una volta dopo aver lanciato un 3-under 67 dove è andato senza invisibilità attraverso le prime 17 buche. Rory era un po’ arrabbiato per il suo fantasma a 18 anni, ma Eppure si trova in un posto confortevole Inserisci 54 buche del lavoro finale.

l’uomo La maggior parte dei titoli di questa settimana È stato Phil Mickelson, che ha saltato le prime due major dell’anno tra le ricadute dei commenti controversi. Mickelson è tornato a giocare la scorsa settimana ed è entrato nel country club ancora alla ricerca degli US Open per concludere la sua carriera nel Grande Slam. Sfortunatamente per Lefty, è esploso al primo turno con 8 su 78 e lo è Molto più vicino dell’ultimo traguardo della jihad.

Anche se partecipare agli US Open può essere molto divertente, anche solo essere in grado di guardare il golf nelle fasi più importanti del gioco è un divertimento incredibile ogni anno. Qui su CBSSports.com, siamo felici di offrirti una copertura completa degli US Open per tutta la settimana.

Abbastanza per parlarne. Ecco come guardare il più possibile gli US Open durante la settimana. Assicurati di seguire CBS Sports per la copertura in diretta durante il terzo torneo importante di quest’anno.

Tutti i tempi sono orientali

Secondo round – venerdì 17 giugno

Orario di inizio del secondo turno: 6:43 [Tee times]

Trasmissione in diretta degli US Open: Dalle 6:43 alle 20:00

Copertura del secondo round – 18:43 – 9:30, 19-20 su Peacock

Raccolte Premium – 7:25 su USAOpen.com, l’app mobile US Open

Fori in primo piano (11-13) – 9:00 su USOpen.com, app mobile US Open

Prima copertura televisiva: dalle 9:30 alle 16 su USA Network, fuboTV (prova gratis)

Copertura televisiva serale: 16-19 su NBC, fuboTV (prova gratis)

Terzo round – Sabato 18 giugno

Orario di inizio del terzo turno: 10:00

Trasmissione in diretta degli US Open: Dalle 10:00 alle 20:00

Copertura del round 3: dalle 10:00 alle 12:00 il giorno del pavone

Raccolte Premium – 11:00 su USAOpen.com, app mobile US Open

Fori in primo piano (11-13) – 12:00 su USOpen.com, app mobile US Open

Copertura televisiva: Dalle 12 alle 20 su NBC, fuboTV (prova gratis)

Round 4 – domenica 19 giugno

Orario di inizio del quarto round: 9 del mattino

Trasmissione in diretta degli US Open: Dalle 9:00 alle 19:00

Copertura del round 4 – 9-10 al Peacock

Raccolte Premium – 10:00 su USAOpen.com, app mobile US Open

Fori in primo piano (11-13) – 11:00 su USAOpen.com, l’app mobile degli US Open

Prima copertura televisiva: dalle 10:00 alle 12:00 su USA Network, fuboTV (prova gratis)

Copertura televisiva: Dalle 12 alle 19 su NBC, fuboTV (prova gratis)