Programma TV degli US Open 2022, copertura, trasmissione in diretta, visione online, canale, orari del tour di golf al The Country Club

Il terzo grande campionato della stagione 2022 di golf è arrivato in mezzo a una controversia che imperversa dietro le quinte. Tuttavia, l’USGS si è assicurato che il minor vento possibile fosse tolto dalle vele del suo primo evento quando i contendenti degli US Open 2022 hanno iniziato ad affrontare il Country Club. Questa è la prima volta dal 1988 che un campione nazionale viene incoronato a Brooklyn, nel Massachusetts, e alcuni dei migliori contendenti stanno giocando con grande slancio al terzo round.

Il campione dei master Scottie Scheffler A Sforzo caldo durante le seconde nove di venerdì entrare in una controversia. Schaeffler mira a diventare il sesto giocatore di golf a vincere i titoli Masters e gli US Open nella stessa stagione. Tuttavia, non era il favorito per iniziare il torneo. Rory McIlroy, che è arrivato più caldo di chiunque altro in campo dopo aver difeso il suo titolo all’RBC Canadian Open, ha ricevuto questo punteggio.

McIlroy ha sfruttato al massimo il suo slancio Gioco d’apertura al The Country Club con un punteggio di 67, e dopo un inizio difficile venerdì con un doppio spauracchio nel quarto quarto, Byrdie ha segnato su tre delle ultime sette buche per finire con 69 e sedersi con un solo colpo. Piombo – la stessa posizione in cui è entrato oggi. Se Rory riuscirà a portare a termine il lavoro questo fine settimana, vincerà il suo primo campionato importante dal 2014.

Colin Morikawa è uscito e ha avuto il miglior venerdì di chiunque abbia un 4-under 66 con uno sforzo senza invisibilità nelle sue ultime 14 buche della giornata per prendere il vantaggio di 36 buche. È raggiunto da Jon Ram, che scala la classifica, che ha segnato per Eagle al Day 14 per segnare 3-under 67 e siede un colpo dietro Morikawa insieme a McIlroy, Beau Husler, Aaron Weiss e Hayden Buckley.

Intanto, uomo La maggior parte dei titoli sono pubblicati Entrando nella settimana, Phil Mickelson, mancato il taglio Insieme a uno sciame di altre stelle.

Mentre assistere agli US Open può essere molto divertente, anche solo essere in grado di guardare il golf nelle fasi più importanti del gioco è un divertimento incredibile ogni anno. Qui su CBSSports.com, siamo felici di offrirti una copertura completa degli US Open per tutta la settimana.

Abbastanza per parlarne. Ecco come guardare il più possibile gli US Open durante la settimana. Assicurati di restare con CBS Sports per Copertura in diretta durante il terzo round Per tutto il terzo major dell’anno.

Tutti i tempi sono orientali

Terzo round – Sabato 18 giugno

Orario di inizio del terzo turno: 10:00

Trasmissione in diretta degli US Open: Dalle 10:00 alle 20:00

Copertura del round 3: dalle 10:00 alle 12:00 il giorno del pavone

Raccolte Premium – 11:00 su USAOpen.com, app mobile US Open

Fori in primo piano (11-13) – 12:00 su USOpen.com, app mobile US Open

Copertura televisiva: Dalle 12 alle 20 su NBC, fuboTV (prova gratis)

Round 4 – domenica 19 giugno

Orario di inizio del quarto round: 9 del mattino

Trasmissione in diretta degli US Open: Dalle 9:00 alle 19:00

Copertura del round 4 – 9-10 su Peacock

Raccolte Premium – 10:00 su USAOpen.com, app mobile US Open

Fori in primo piano (11-13) – 11:00 su USAOpen.com, l’app mobile degli US Open

Prima copertura televisiva: dalle 10:00 alle 12:00 su USA Network, fuboTV (prova gratis)

Copertura televisiva: Dalle 12 alle 19 su NBC, fuboTV (prova gratis)