Pronostici di bowl per i primi 10 giocatori di bowling rimasti della stagione 2022, inclusi i playoff del college football

il plettro: Michigan -7,5

La mia carne: Non ci sono abbastanza punti qui per prendere le rane cornute. Il Michigan è in missione e giocare a calcio non favorisce una vittoria sconvolta per TCU a meno che Sonny Dykes non si presenti ed è in grado di tenere testa ed essere forte nella linea di mischia con i Wolverines. Duggan dovrà tenere TCU in questo per rendere le cose interessanti nel quarto trimestre, ma lo scenario più probabile è che il Michigan si precipiti a ottenere un 300+ e vada in finale.