Pronostici e probabilità di football universitario: scelte degli esperti per le partite di bocce Georgia vs Ohio State e Michigan vs TCU

Il College Football Playoff è alle porte. Dopo tutte le speculazioni su chi finirà nelle Final Four del college football – e un altro mese di tentativi per capire cosa succederà una volta annunciate le squadre effettive – abbiamo raggiunto il punto in cui l’unica cosa rimasta da fare. Le squadre scendono in campo e concludono da sole il dibattito.

Ma ciò non significa che smetteremo di provare a capirlo prima del calcio d’inizio del Fiesta Bowl da Glendale, in Arizona, sabato pomeriggio, quando l’azione continua a Capodanno con lo Sugar Bowl di New Orleans.

La Georgia diventerà il primo campione ripetuto dell’era dei playoff del college football (e il primo programma a farlo dall’Alabama nel 2011-12)? Il Michigan si lascerà alle spalle la sconfitta dell’anno scorso contro la Georgia e finirà il lavoro in questa stagione? E il TCU? È una delle quattro squadre che fanno il loro debutto nel CFP. Continuerà la sua storia di Cenerentola? E poi c’è lo stato dell’Ohio. I Buckeyes approfitteranno della loro seconda possibilità e si riprenderanno dalla seconda sconfitta consecutiva contro il Michigan eliminando i campioni in carica?

Lo scopriremo abbastanza presto, ma per ora cerchiamo di capire cosa accadrà nelle semifinali del CFP di sabato sera.

Fiesta Bowl 2022: (2) Michigan contro (3) TCU

Partita speciale | Michigan Wolverines contro TCU Horned Frogs

diffusione: Anche se non c’è dubbio che la TCU si sia guadagnata un posto nella corsa ai playoff, non ho nascosto la mia convinzione che le Horned Frogs siano le “più deboli” delle quattro squadre in campo. TCU ha avuto il maggior numero di partite a punteggio singolo della stagione in quelle quattro. In effetti, le sei partite a punteggio unico dei Frogs erano più di altre tre squadre messe insieme (tre). L’Ohio State non ha giocato affatto. Si è trovato in molte partite ravvicinate e ha fatto le cose intelligenti che fanno le buone squadre per vincerle.

Non è un colpo alla TCU, ma una preoccupazione per ciò che accadrà quando i Frogs affronteranno una competizione d’élite, ed è quello con cui hai a che fare quando arrivi così lontano. Sebbene TCU abbia giocato un programma complessivo più forte del Michigan, quello che fai con la competizione che devi affrontare non è considerato abbastanza buono. Il Michigan potrebbe aver giocato una debole lista di conferenze, ma ha battuto Penn State e Ohio State di 46 punti. Si potrebbe obiettare che TCU non ha giocato bene come quelle squadre in questa stagione. Il Michigan è costruito in modo simile allo stato del Kansas in termini di stile di gioco e filosofia, e abbiamo visto quanti problemi i Wildcats hanno dato ai Frogs in questa stagione. La differenza? Il Michigan ha molto talento. Non posso credere che TCU continui così. Scegli: Michigan -7.5

Totale: Qui la selezione viene tagliata ed essiccata. Se ti aspetti che il Michigan vinca, vincerà il più delle volte perché soffocherà l’attacco offensivo di TCU. Se pensi che TCU vincerà, i Frogs devono segnare almeno 30 punti per farcela. Ciò significa che c’è un’alta probabilità di superare il punteggio. I Wolverines sono la squadra migliore e quella che vince più spesso. Inoltre, poiché questa è una partita di playoff, aspettati che il Michigan sia prudente con il comando e faccia scorrere il tempo una volta che avrà preso il controllo di una partita in questa stagione, come ha fatto per molti dei suoi avversari. Esame: meno di 58,5

Beach Bowl 2022: (1) Georgia contro (4) Ohio State

Partita speciale | Georgia Bulldogs contro Ohio State Buckeyes

diffusione: I Georgia Bulldogs del 2022 non sono bravi come la squadra vincitrice del titolo nazionale dell’anno scorso, ma ciò non significa che non siano ancora la migliore squadra del paese. Rappresentano un particolare problema di matchup per lo stato dell’Ohio. I Buckeyes non perdono partite o lottano molto spesso, ma quando lo fanno, c’è un tema. La scorsa stagione, causando problemi all’attacco dell’Ohio State, C.J. L’Oregon aveva un fronte difensivo fisico che ha messo sotto pressione Strode e lo ha costretto a uscire dal copione. Stroud lotta per essere costretto a migliorare. Il Michigan ha fatto lo stesso a fine stagione anche quest’anno.

Senza fini difensivi buoni o migliori di quelli della Georgia nel paese, la difesa dei Bulldogs farà pressione su Strode. La difesa della Georgia è al 41° posto a livello nazionale per pressione, ma quest’anno non ha dovuto surriscaldare gli avversari molto spesso. Nei grandi giochi, la Georgia ha fatto un passo avanti e sa cosa deve fare per rallentare questo attacco dello stato dell’Ohio. Abbiamo visto spesso il blitz in Georgia mettere Stroud in situazioni imbarazzanti. Dall’altra parte della palla, abbiamo visto squadre come Penn State, Michigan e Maryland causare problemi alla secondaria dell’Ohio State. Anche se la Georgia potrebbe non essere l’offesa più potente del paese, è meglio di quanto la maggior parte le dia credito e può causare problemi. Scegli: Georgia -6.5

Totale: Sceglierà davvero favoriti e sfavoriti per entrambi i giochi? Lo è di sicuro! Questo è anche il caso della Fiesta Bowl. Se pensi che la Georgia vincerà, sarà un affare a punteggio basso in cui i Bulldogs soffocano una potente offesa di Buckeyes. Se pensi che lo stato dell’Ohio stia tirando fuori un ribaltamento, potrebbe aver fatto alla difesa della Georgia quello che ha fatto l’Alabama nella stagione 2021. Dopotutto, l’Ohio State è una delle poche squadre con il talento del quarterback e del ricevitore largo a sfruttare le potenziali debolezze nella secondaria della Georgia. Il problema è che abbiamo visto cosa succede quando l’Ohio State si imbatte in squadre che possono dare pugni in bocca. Idoneità: inferiore a 62 anni

Quali scelte di football universitario puoi fare con sicurezza durante la stagione delle bocce e quali perdenti vinceranno a titolo definitivo? Visita SportsLine per vedere quali squadre vinceranno e coprire lo spread – da un comprovato modello di computer che ha realizzato quasi $ 2.500 di profitti nelle ultime sei e più stagioni – e scoprilo.