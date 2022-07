Pronostici, scelte, quote del British Open 2022: quattro si uniranno a Rory McIlroy e Victor Howland a St Andrews

Il mondo del golf si dirige verso il round finale di domenica quando Rory McIlroy e Victor Hovland siedono in cima alla classifica del 150° Open Championship. Campionato di golf.

McIlroy cercherà di rompere la sua siccità di otto anni a St Andrews Una delle migliori storie dell’anno nel golf, soprattutto per il modo in cui ha giocato nei principali campionati finora in questa stagione, con piazzamenti tra i primi 10 al Masters (2°), al PGA Championship (8°) e agli US Open (T5). Una vittoria per Hovland consoliderebbe il suo posto tra le stelle nascenti del golf e lo metterebbe nella stagione del campionato 2022, che vedrà anche quattro vincitori di età inferiore ai 30 anni.

Ma cosa succede se il vincitore del Claret Jug non arriva dalla coppia finale? Cosa succede se qualcuno addebita un numero basso ed entrambi i nostri co-leader tornano nel branco? Quindi, chi ha le migliori possibilità di catturare McIlroy e Hovland domenica?

Storicamente, il record di rimonta nel round finale dell’Open è stato detenuto da Paul Lawrie giocando tre colpi su 10 per vincere. Ma le possibilità che McIlroy e/o Howland portino un vantaggio di tre colpi alla 18a buca come fece Jean van de Velde a Carnoustie quell’anno sono improbabili. Esempi recenti e realistici di notevoli rimonte del round finale all’Open includono Padraic Harrington che ha vinto per sei colpi nel 2007, Ernie Els ne ha vinti sei nel 2012 e Phil Mickelson ne ha vinti cinque nel 2013.

Ma nessuno di loro è a St. Andrews. Il vincitore di ogni edizione a 72 buche di The Open giocata a St Andrews, Clarett ha catturato la brocca 22 volte entro quattro colpi dall’avanzamento alla finale. Secondo Justin Ray. Quindi ecco cinque contendenti che potrebbero raggiungere i leader del 150° Open di domenica. Quote tramite Caesars Sportsbook

Cameron Smith (-12): Dopo due giorni in cui ha fatto quasi tutto sui green, Smith non è uscito sui putt sabato con la stessa costanza del leader a 54 buche del campionato. Anche se non ha cardato molti birdie, Smith ha tenuto insieme il suo round fino a quando non ha fatto un doppio bogey il 13. Quegli errori e quegli errori non gli sono costati molto spazio in classifica, ma quei due colpi lo hanno messo in un’ottima posizione per catturare i leader. Allo stato attuale, non solo spara da qualche parte vicino a 65 o 66, ma spero che McIlroy o Howland non segnino negli anni ’60. Quote: 11-1

Cameron Young (-12): Uno dei debuttanti più in voga del PGA Tour ha messo in mostra una prestazione impressionante al suo debutto negli Open, incluso un 1-under 71 nonostante due spauracchi e un doppio spauracchio sulla coppia finale. Dopo un 64 di giovedì, un 69 di venerdì e poi un 71 di sabato, sarebbe straordinario se invertisse la rotta e tornasse a quella forma iniziale del torneo. Ma di solito non è così che vanno le cose, specialmente per i giocatori all’inizio delle loro prime carriere. Quote: 25-1

Scotty Scheffler (-11): Un forte 3-under 69 ha portato il campione in carica dei Masters in cima alla classifica, avvicinandosi alla lotta per il secondo campionato importante della stellare stagione 2022. Finora Scheffler ha avuto il suo miglior giorno del torneo quando ha effettuato tiri di avvicinamento su questi vecchi green del campo, ed è stato ripagato per fare cinque birdie nella giornata. Puoi contare su 68 o 69 domenica, ma quel punteggio non gli farà ottenere il Claret Jug a meno che Rory e Howland non tireranno il par. Si Woo siede con Kim Scheffler a 11 sotto, ma non ha mai avuto un piazzamento tra i primi 10 in 22 grandi partenze. Quote: 20-1

Dustin Johnson (-10): Con la lunghezza di guida fino al green sui brevi par-4 e un talento per essere in ritardo a St. Andrews, Johnson era in lizza per vincere il suo terzo campionato importante. Sfortunatamente, quegli sforzi sono stati vanificati sabato pomeriggio poiché DJ ha avuto tanti spauracchi nelle sue ultime sei buche (tre) quanti ne ha fatti nei primi due round. Ha la capacità di scendere molto in basso domenica, ma il modo in cui è stato circondato dalle colline e dai bunker del vecchio campo alla fine del terzo round non fa presagire nulla di buono per una rimonta epica. Quote: 50-1

Kyle Porter, scrittore senior di golf: Ci sono innumerevoli ragioni per cui McIlroy ha vinto il suo 150° Open. Ha fatto un lavoro inimmaginabilmente buono nel non lasciarsi emozionare durante una settimana eccezionalmente emotiva. Il suo gioco è raffinato come lo è stato tutto l’anno e sta tirando i punteggi per dimostrarlo. St. Andrews è un luogo magico e la vittoria di Tiger Woods nella stessa settimana Rory è uscita dal palco dopo che due delle più grandi vittorie nella storia del golf sono così impossibili su questo campo che succede solo sul vecchio campo. Scelta: Rory McIlroy (11/10)

Chip Patterson, scrittore: Non c’è motivo di pensarci troppo: i dati suggeriscono che McIlroy ha poco più del 50% di possibilità di superare Hovland e fermare l’inseguimento domenica. L’analisi è la fiducia che ha trasudato per tutta la settimana ed è ora di premiare un talento generazionale nella sua carriera nella Hall of Fame. McIlroy non è mai arrivato tra i primi 10 in quattro major nella stessa stagione, ed è destinato a rompere la sua grave siccità di otto anni a St. Andrews. Scelta: Rory McIlroy (11/10)

Patrick McDonald, scrittore di golf: McIlroy sta cavalcando un’ondata di slancio, come se non potesse sbagliare sul vecchio percorso. Questa settimana è stato un ritorno al 2014, dove ha giocato spesso con il perfetto mix di aggressività e disciplina. Otto anni dopo, avrebbe alzato di nuovo la Claret Cup e si sarebbe unito a Chev Ballesteros e Byron Nelson come cinque volte campioni maggiori. Scelta: Rory McIlroy (11/10)

Kyle Boone, scrittore: Quanto indietro è troppo? Cinque colpi – in queste condizioni, in questo corso, con Questo è Classifiche costellate di stelle: troppo? Secondo Justin Ray, nessun vincitore dell’Open di St Andrews ha vinto dopo essere rimasto indietro di più di quattro colpi alla boa delle 54 buche. Tuttavia, sembra in qualche modo plausibile a Scheffler. Dopo aver visto Justin Thomas entrare nel 4° round del PGA Championship a maggio, la carica di Scheffler di prendere il Claret Jug domenica non sembra impossibile. Ha giocato bene per tutta la settimana, è secondo in campo per colpi guadagnati in avvicinamento e ha le carte in regola per fare un grande rally se il suo putter inizia a rotolare. Scelta: Scotty Scheffler (20-1)

Adam Silverstein, caporedattore: Solo perché ha smesso di vincere non significa che McIlroy abbia lottato per giocare bene nelle major. Dal 2014, solo quest’anno ha 10-16 in 30 occasioni. Il problema è che McIlroy di solito parte lentamente o spreca un punteggio basso del Round 1, spesso arrivando dalla backdoor. Non è stato così questa settimana poiché McIlroy ha continuato a riscaldarsi nei primi tre round con punteggi di 66-68-66. Rory ha chiaramente il vantaggio sul campo di casa a St. Andrews – la folla è emotivamente coinvolta nel suo successo – ma è riuscito a trattenerlo e giocare a golf calmo e intelligente. Quale modo migliore per porre fine a una siccità durata otto anni che vincere un 150° Open? Scelta: Rory McIlroy (11/10)

