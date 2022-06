Pronostico, Warriors vs Celtics, scelta, quote, spread, serie di vittorie per le finali NBA del 2022, partita 3

Dopo un inizio entusiasmante per le finali NBA 2022 tra Golden State Warriors E il Boston Celtics, l’azione si sposta a Boston per Gara 3 mercoledì sera. Nelle 39 finali pareggiate 1-1, la squadra che ha vinto la partita 3 ha vinto il titolo l’82,1% delle volte.

In quanto tale, questo è il confine da vincere per entrambe le squadre. Riusciranno i Warriors ad andare a Boston e reclamare il vantaggio dello stadio locale? O i Celtics rimarranno perfetti dopo aver perso nei playoff e dominare la serie in casa? I nostri esperti hanno fatto le loro scelte e la stragrande maggioranza di loro corre con la squadra in verde.

Come guardare Game 3 dal vivo

Gioco: Le finali NBA, partita 2

Le finali NBA, partita 2 Data : mercoledì 8 giugno | volta : 21:00 ora orientale

: mercoledì 8 giugno | : 21:00 ora orientale Luogo : TD Garden – Boston, Massachusetts

: TD Garden – Boston, Massachusetts Televisione: ABC | Trasmissione in diretta: fuboTV (Ottieni l’accesso ora)

ABC | fuboTV (Ottieni l’accesso ora) Prospettiva: GS +140; Boss-160; O/U 212 (tramite Caesars Sportsbook)

Celtics contro gioco

Bill Reiter: Boston si sta godendo il fatto che sia la loro casa, le non star del Golden State come Jordan Ball continuano a lottare e la supremazia individuale di Steve Curry non è sufficiente per rivendicare il vantaggio degli stadi locali. Scegli: Boston -3,5 | Celtics 111, Guerrieri 101

Brad Botkin: Continuerò a scegliere i Celtics perché penso che siano la squadra migliore, anche se solo per un po’. Il secondo ritorno di Gary Payton dà a Boston meno difensori in porta, ma Jordan Paul avrà ancora circa 20 minuti e Boston lo inseguirà con i marcatori. Mi piace di più la creatività individuale di Boston. Mi piace di più la difesa di Boston. C’è un enorme fardello sulle spalle di Stephen Curry mentre i Warriors diventano pesanti e Klay Thompson non si è mai dimostrato vicino al supporto che ha prima. Se Poole perde minuti per motivi difensivi, l’onere su Curry diventa ancora più pesante. Non importa la folla locale, che sarebbe matto a Boston. Dammi il verde. Scegli: Boston -3,5 | 105- Celtici

James Herbert: Come si fa a sapere quando l’attacco dei Celtics crollerà? Proprio quando pensi che si siano lasciati alle spalle i problemi di rotazione, sembrano sporcarsi di nuovo. Se sei di parte nei confronti di Boston, ecco alcune buone notizie: questa squadra non ha perso due partite consecutive durante i playoff e dopo alcune delle sue migliori prestazioni offensive ha seguito alcune delle peggiori. Mi aspetto che i Celtics abbiano distanze migliori e prendano decisioni migliori contro la difesa a metà campo dei Warriors. Scegli: Boston -3,5 | Celtics 116, Guerrieri 108

Sam Quinn: Una parte di me vuole prendere Golden State come tributo alla scarsa prestazione casalinga di Boston nella post-stagione. I Celtics hanno segnato 3-4 a Boston negli ultimi due turni e hanno resistito alla forza delle loro otto vittorie su strada finora in questa post-stagione. Se ti aspettavi il vantaggio degli stadi locali per far oscillare la serie in direzione di Boston, potresti rimanere deluso. Ma se stai cercando ragioni legate al basket per affrontare i Celtics? Ne troverai molti. Cominciamo con una ovvia: Boston ha perso i sette minuti contro Daniel Theis di 12 punti in Gara Due. Ha ricevuto solo quattro punti da Al Horford e Marcus Smart, e Jason Tatum e Jaylene Brown insieme per più della metà dei loro punti totali. . Aspettati che Boston entri in Gara Tre con una rotazione più stretta e un piano di gioco aggiornato per l’attacco pick-and-roll del Golden State. Scegli: Boston -3,5 | 92 Celtics, Guerrieri

Gelsomino Wembish: Entrambe le squadre rispondono molto bene dopo le sconfitte. Celtics 6-0 in questa post-stagione dopo aver perso i Warriors non sono troppo lontani per 5-0 nei playoff. Queste squadre non solo eccellono nei giochi di rimbalzo, ma dominano i loro avversari nel processo. Golden State ha battuto le squadre di 15,4 punti dopo la sconfitta, mentre Boston ha superato le squadre di 15,5 punti dopo la sconfitta. Dico tutto questo per dire che sto scegliendo i Celtics per riprendersi dall’esplosione di Gara 2 e prendere un vantaggio per 2-1 nella serie. Scegli: Boston -3,5 | Celtics 116, Guerrieri 103

Jack Maloney: La scelta dei Celtics per tutte le ragioni che tutti qui hanno già chiarito. Questa squadra a volte può essere difficile da individuare, ma questa diventa chiara: rispondono sempre alle avversità. Saranno pronti per la partita 3. Scegli: Boston -3,5 | Celtics 114, Guerrieri 100

Collin Ward Henninger: I Warriors hanno battuto i Celtics nel terzo trimestre in ciascuna delle prime due partite della serie, ma sono un po’ scettico sul fatto che potranno farlo di nuovo nella loro prima finale casalinga di Boston in oltre un decennio. La seconda rimonta di Gary Payton fornisce una carta cruciale per Steve Kerr da giocare, ma alla fine se i Celtics riducono il turno di gioco e l’attacco incrociato, penso che vinceranno. Che lo swing match continui. Scegli: Boston -3,5 | 92 Celtics, Guerrieri

Michael Caskey Blumen: Se i Warriors non crollano completamente nell’ultimo quarto di Gara 1, questa serie è molto probabilmente 2-0 per ora e ti sentirai molto diverso. Certo, si potrebbe sostenere che i giocatori di Boston giocherebbero meglio in casa in Gara 3 rispetto a Gara 2, ma i Warriors hanno anche diversi contributori chiave che potrebbero giocare meglio, e hanno anche il miglior giocatore della serie in Steph Curry. Non credo che giocare in trasferta davanti a un pubblico ostile influenzerà questa squadra. In effetti, penso che mettere a tacere la folla possa servire come motivazione aggiuntiva per i guerrieri esperti. Scegli: Golden State +3,5 | Guerrieri 105, Celtics 98