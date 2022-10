Prossimi giochi per PS5 e PS4 per ottobre e novembre 2022

I mesi potrebbero finire nel 2022, ma non abbiamo certo finito con le nuove entusiasmanti versioni su PlayStation 5 e PS4. Se vuoi regalare a te stesso o alla persona amata qualcosa di nuovo, sei sicuramente nel posto giusto.

Di seguito, siamo stati impegnati a compilare un elenco di giochi destinati a entrambe le piattaforme nei mesi di ottobre e novembre. Troverai alcuni dei nostri momenti salienti selezionati con cura, oltre a una più ampia selezione di giochi fisici che saranno disponibili nelle prossime settimane. Divertiti!

Il 21 ottobre è stata lanciata la Warner Bros. Gotham Knights è un gioco di ruolo d’azione open world ambientato “nella Gotham City più dinamica e interattiva fino ad oggi”.

Puoi giocare in modalità giocatore singolo o con un altro eroe mentre pattugli i cinque distinti quartieri di Gotham e unisciti alle attività criminali ovunque li trovi. Preordini validi prima del lancio:

Il prossimo gioco di Call of Duty che arriverà sulla PlayStation vicino a te è Modern Warfare 2, un sequel di Modern Warfare del 2019.

Si dice che il gioco sia dotato di un sistema di IA avanzato ricostruito, rendering e tecnologia di tiro migliorati, un nuovo sistema di armiere che consente una maggiore personalizzazione e molto, comprese nuove armi, veicoli ed equipaggiamento per affrontare i tuoi nemici mortali. Infinity Ward lo definisce “il Call of Duty più avanzato della storia”, e questa è esattamente l’affermazione.

L’8 novembre, l’iconica mimetica blu di Sega decolla in una nuova direzione in Sonic Frontiers.

Promettendo “libertà platform ad alta velocità in un’area aperta”, Frontiers vede Sonic arenato su un’isola antica con cinque isole da esplorare e potenti nemici da sconfiggere. La prima reazione alla partita è stata a dir poco tiepida, ma Impressioni pratiche recenti Erano significativamente più positivi, suggerendo che dopo tutto questo potrebbe valere la pena di rivedere.

Benvenuti nell’evoluzione dei giochi di Sonic.

God of War Ragnarok ora è così vicino che possiamo quasi far oscillare la nostra malata ascia e Ragazzo Siamo eccitati?

Sequel dello straordinario film del 2018 God of War, Ragnarok continua il viaggio di Kratos e Atreus mentre viaggiano in ciascuno dei nove mondi, sperando di trovare risposte mentre le forze asgardiane si preparano per una predetta battaglia che metterà fine al mondo. Aspettati paesaggi mozzafiato, battaglie epiche e storie ancora più incredibili quando questo viaggio arriverà il 9 novembre. Altre opzioni di preordine sono disponibili qui.

Ecco una deliziosa raccolta di imminenti giochi fisici che aspettano pazientemente che tu li raccolga.

Di seguito, abbiamo elencato alcune delle versioni digitali più importanti in arrivo sul PlayStation Store nei prossimi due mesi.

Se hai bisogno di archiviare elementi essenziali per la tua PS5 o PS4, come nuove console, abbonamenti PS Plus o SSD per più spazio di archiviazione, assicurati di consultare le nostre guide all'acquisto dedicate:

Quali giochi per PS5 e PS4 comprerai a ottobre e novembre? Dicci nella sezione commenti qui sotto.