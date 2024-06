Prove olimpiche di atletica leggera statunitensi 2024: risultati delle qualificazioni ai Giochi estivi

IL Prove olimpiche di atletica leggera negli Stati Uniti Attualmente mi trovo a Eugene, nell’Oregon. Nel corso di dieci giorni, gli atleti d’élite americani si sfideranno in una serie di eventi, tutti in lizza per avere la possibilità di assicurarsi un posto. Squadra USA Rappresentare con orgoglio gli Stati Uniti d’America Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il percorso verso le Olimpiadi di Parigi del 2024 non è facile. Per qualificarsi, i primi tre classificati in ogni caso rappresenteranno il Team USA sul palco più grande. Questa intensa competizione promette di essere un evento emozionante, poiché i migliori atleti fanno del loro meglio per superare i loro rivali.

Questi sono gli atleti che hanno prenotato il biglietto per Parigi.

Di più: Guarda le uniformi della cerimonia di apertura e chiusura delle Olimpiadi del Team USA disegnate da Ralph Lauren

Programma delle prove olimpiche statunitensi del 2024 per l’atletica leggera

Le prove olimpiche di atletica leggera negli Stati Uniti si terranno dal 21 al 30 giugno. Martedì 25 giugno e mercoledì 26 giugno non si svolgerà alcuna competizione. Saranno giornate di formazione specifica. Tutte le finali saranno trasmesse su NBC e tutti gli eventi saranno disponibili per lo streaming su NBC pavoneNBCOlympics.com e l’app NBC Sports.

Venerdì 21 giugno:

Tutti gli orari sono conformi all’orario standard dell’Est e il programma è conforme NBCOlympics.com.

1 pm : Eventi Decathlon

: Eventi Decathlon 14:00 : Lancio del martello femminile, qualificazioni

: Lancio del martello femminile, qualificazioni 18:20 : 400 metri maschili, primo turno

: 400 metri maschili, primo turno 18:30: Lancio del giavellotto maschile, qualificazioni

Lancio del giavellotto maschile, qualificazioni 18:48: 400 metri femminili, primo turno

400 metri femminili, primo turno 19:17: 800 metri femminili, primo turno

800 metri femminili, primo turno 19:49: Corsa a ostacoli maschile, primo turno

Corsa a ostacoli maschile, primo turno 20:22: 1500 metri maschili, primo turno

1500 metri maschili, primo turno 20:50: Salto con l’asta maschile, qualificazioni

Salto con l’asta maschile, qualificazioni 20:53: 100 metri femminili, primo turno

100 metri femminili, primo turno 21:15 : Lancio del peso maschile, qualificazioni

: Lancio del peso maschile, qualificazioni 21:22: 5000 metri femminili, primo turno

5000 metri femminili, primo turno 21:50: Salto triplo femminile, qualificazioni

Salto triplo femminile, qualificazioni 22:27: 10.000 metri maschili, finale

Sabato 22 giugno:

1 pm: Eventi del Decathlon

Eventi del Decathlon 19:45: Salto in lungo maschile, qualificazioni

Salto in lungo maschile, qualificazioni 20:00: Salto in alto femminile, qualificazioni

Salto in alto femminile, qualificazioni 21:00: Gara dei 100 metri femminili, semifinale

Gara dei 100 metri femminili, semifinale 21:20: Salto triplo femminile, finale

Salto triplo femminile, finale 21:22: 100 metri maschili, primo turno

100 metri maschili, primo turno 21:40 : Lancio del peso maschile, finale

: Lancio del peso maschile, finale 21:54: 1500 metri maschili, semifinale

1500 metri maschili, semifinale 22:14: 400 metri femminili, semifinale

400 metri femminili, semifinale 22:38: Termina il decathlon

Termina il decathlon 22:50: – 100 metri femminili, finale

Domenica 23 giugno:

1 pm: Eventi di Al-Sabai

Eventi di Al-Sabai 20:00: Lancio del martello femminile, finale

Lancio del martello femminile, finale 20:45: Salto con l’asta maschile, finale

Salto con l’asta maschile, finale 20:48: 100 metri maschili, semifinale

100 metri maschili, semifinale 21:11: 800 metri femminili, semifinale

800 metri femminili, semifinale 21:35: 400 metri maschili, semifinale

400 metri maschili, semifinale 21:40: Giavellotto maschile, finale

Giavellotto maschile, finale 21:58: 400 metri femminili, finale

400 metri femminili, finale 22:07: Corsa a ostacoli maschile, finale

Corsa a ostacoli maschile, finale 22:49: 100 metri maschili, finale

Lunedì 24 giugno:

1 pm : Eventi di Al-Sabai

: Eventi di Al-Sabai 20:00: Lancio del disco femminile, qualificazioni

Lancio del disco femminile, qualificazioni 20:05: 110 metri ostacoli maschili, primo turno

110 metri ostacoli maschili, primo turno 20:15: Salto in alto femminile, finale

Salto in alto femminile, finale 20:25: Salto in lungo maschile, finale

Salto in lungo maschile, finale 20:47: 1500 metri maschili, finale

1500 metri maschili, finale 20:59: Corsa a ostacoli femminile, primo turno

Corsa a ostacoli femminile, primo turno 21:37: Completamento dell’eptathlon

Completamento dell’eptathlon 21:59: 400 metri maschili, finale

400 metri maschili, finale 22:09: 5000 metri femminili, finale

5000 metri femminili, finale 22:32: Finale 800 metri femminili

Martedì 25 giugno e mercoledì 26 giugno:

Giovedì 27 giugno:

19:30: 800 metri maschili, primo turno

800 metri maschili, primo turno 19:55: Lancio del disco femminile, finale

Lancio del disco femminile, finale 20:00: Salto in alto maschile, qualificazioni

Salto in alto maschile, qualificazioni 20:01: – 110 metri ostacoli maschili, semifinale

– 110 metri ostacoli maschili, semifinale 20:23: 1500 metri femminili, primo turno

1500 metri femminili, primo turno 20:51: 200 metri femminili, primo turno

200 metri femminili, primo turno 21:18: Salto in lungo femminile, qualificazioni

Salto in lungo femminile, qualificazioni 21:20: 400 metri ostacoli maschili, primo turno

400 metri ostacoli maschili, primo turno 21:45: Lancio del disco maschile, qualificazioni

Lancio del disco maschile, qualificazioni 21:49: – 400 metri ostacoli femminili, primo turno

– 400 metri ostacoli femminili, primo turno 22:18: Corsa a ostacoli femminile, finale

Corsa a ostacoli femminile, finale 22:33: 200 metri maschili, primo turno

200 metri maschili, primo turno 23:03: 5000 metri maschili, primo turno

Venerdì 28 giugno:

19:00: Lancio del giavellotto femminile, qualificazioni

Lancio del giavellotto femminile, qualificazioni 19:30: Lancio del martello maschile, qualificazioni

Lancio del martello maschile, qualificazioni 20:28: 100 metri ostacoli femminili, primo turno

100 metri ostacoli femminili, primo turno 20:55: Salto con l’asta femminile, qualificazioni

Salto con l’asta femminile, qualificazioni 20:59: 1500 metri femminili, semifinale

1500 metri femminili, semifinale 21:20: Salto triplo maschile, qualificazioni

Salto triplo maschile, qualificazioni 21:21: 400 metri ostacoli maschili, semifinale

400 metri ostacoli maschili, semifinale 21:44: Gara degli 800 metri maschili, semifinale

Gara degli 800 metri maschili, semifinale 22:06: 200 metri femminili, semifinale

200 metri femminili, semifinale 22:15: Lancio del peso femminile, qualificazioni

Lancio del peso femminile, qualificazioni 22:28: 200 metri maschili, semifinale

200 metri maschili, semifinale 22:50: Finale 110 metri ostacoli maschili

Sabato 29 giugno:

10:30: Finale 20 km di marcia maschile

Finale 20 km di marcia maschile 10:31: Finale 20 Km di marcia femminile

Finale 20 Km di marcia femminile 19:30: Lancio del disco maschile, finale

Lancio del disco maschile, finale 20:04: – 100 metri ostacoli femminili, semifinale

– 100 metri ostacoli femminili, semifinale 20:20: Finale salto in lungo femminile

Finale salto in lungo femminile 20:27: 200 metri femminili, finale

200 metri femminili, finale 20:41: – 400 metri ostacoli femminili, semifinale

– 400 metri ostacoli femminili, semifinale 20:50: Lancio del peso femminile, finale

Lancio del peso femminile, finale 21:09: 10.000 metri femminili, finale

10.000 metri femminili, finale 21:49: 200 metri maschili, finale

Domenica 30 giugno:

18:15 : Salto con l’asta femminile, finale

: Salto con l’asta femminile, finale 18:15 : Lancio del martello maschile, finale

: Lancio del martello maschile, finale 18:30: Salto in alto maschile, finale

Salto in alto maschile, finale 18:55: Salto triplo maschile, finale

Salto triplo maschile, finale 19:10: Lancio del giavellotto femminile, finale

Lancio del giavellotto femminile, finale 19:30 : Finale dei 5000 metri maschili

: Finale dei 5000 metri maschili 19:51: 800 metri maschili, finale

800 metri maschili, finale 20:00: Finale 100 metri ostacoli femminili

Finale 100 metri ostacoli femminili 20:09: 1500 metri femminili, finale

1500 metri femminili, finale 20:20: Finale 400 metri ostacoli maschili

Finale 400 metri ostacoli maschili 20:29: Finale 400 metri ostacoli femminili

Prove olimpiche statunitensi: Punti salienti dalle prove olimpiche di wrestling del 2024: 13 atleti prenotano i biglietti per Parigi

A volte consigliamo prodotti e servizi interessanti. Se effettui un acquisto facendo clic su uno dei nostri collegamenti, potremmo guadagnare commissioni di affiliazione. Le redazioni della rete USA TODAY operano in modo indipendente e non influenzano la nostra copertura.