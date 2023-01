PS5 Hack: chiavi in ​​arrivo per il misterioso forziere CP?

Sviluppatore di scene Zicoxao Aggiungi alcune informazioni a La pagina “CP Box” su PS5 Dev Wiki oggiHa affermato che gli hacker stanno lavorando per estrarre alcune delle sue chiavi di crittografia. Poco si sa (pubblicamente) di questo accessorio di sviluppo per PS5, anche se è possibile che gli studi di sviluppo ufficiali di PlayStation sappiano più specificamente cosa stanno facendo.

Cos’è PS5 CP Box?

La scatola CP è una scatola nera con un ingresso USB C, un’uscita USB C, un ethernet e un cavo di alimentazione, che si collega ai kit di test. Il suo scopo esatto non è noto sulla scena, ma ci sono teorie.

Ci sono due modalità che CP Box può eseguire in “Engineering Mode” e “Normal Mode”. In modalità ingegneristica, il CP Box si collega semplicemente all’alimentazione, utilizzando il cavo USB-C della PS5. In modalità normale, la porta USB-C del CP Box è collegata a un disco rigido portatile USB-C, l’Ethernet è collegata al router/hub di rete e il cavo USB-C è nella ps5. (Fonte)

Le immagini di PS5 CP Box stanno iniziando ad apparire molto vicine nel ciclo di vita della console, con alcune immagini che trapelano già prima del rilascio effettivo della console. Sfortunatamente Internet è quello che è, molte delle fonti originali sono scomparse, ma questo articolo è attivo Voxel contorto Copia delle foto. All’epoca presumevano che questo potesse essere l’SSD della console.

Le prime speculazioni includevano anche un “Breakout Box per PS VR”, l’attuale interpretazione della scena era che questa scatola potesse essere utilizzata per abilitare una mod Dev sui kit di test PS5 e/o possibilmente per verificare l’attivazione dell’account/hardware su Sony DevNet. Dal wiki degli sviluppatori di PS5:

Sebbene al momento non sia noto cosa sia esattamente il CP box, serve per abilitare la modalità dev nelle suite di test e sviluppo. Forse la connessione Ethernet è per il controllo dell’attivazione online su DevNet? E un disco rigido USB forse per i pacchetti? o giochi? O forse è correlato al gestore delle comunicazioni simile a quello di PSVita, forse è solo una sua versione esterna? Non lo so ;-;

il Menzioni di PS5 Dev Wiki Che queste caselle CP potrebbero non essere necessarie per i DevKit (solo kit di test) e la funzionalità potrebbe essere incorporata nei Dev Kit.

La pagina Network Control Center (NCC) di DevKit non menziona una “scatola CP” che sembra invece essere inclusa in essa

Personalmente, mi piace questa supposizione plausibile dell’utente di Farncone reddit:

Poiché la “suite di test” è una normale PS5 invece di un kit di sviluppo a forma di V, e questa piccola scatola contiene indicatori di rete e un jack RJ-45, potrebbe potenzialmente facilitare uno scenario di test di rete come un PSN per i giochi PS5 che non sono ancora abilitati. Gli sviluppatori dovranno testare la loro funzionalità online in un ambiente di test chiuso. La rete di solito ha un lato PROD e DEV per giochi di produzione/commerciali completamente testati e un lato di sviluppo. Sembra una scatola per abilitare i test di rete in un ambiente DEV e consentirà loro di farlo utilizzando il vero modello di test PS5.

E anche questo follow-up di doctorlongghost sullo stesso thread ha senso per me:

L’unica cosa che mi viene in mente è che può essere utilizzato per limitare Internet. Sono uno sviluppatore web e tutti i principali browser sono dotati di IDE che ti consentono di rallentare intenzionalmente Internet in modo da poter testare il tuo codice per vedere come si comporta su reti più lente (come la cella 3G/4G). Quindi questo potrebbe essere qualcosa del genere. Per consentire intenzionalmente agli sviluppatori di rallentare o interrompere la connessione di rete della console.

Test Automation Site Suite.st afferma di supportare PS5 Devkits e TestKits, per testare l’automazione di app basate su HTML (immagino che app multimediali come Netflix, Disney+ e altri potrebbero avere alcune pagine basate su HTML?). su di essi Pagina di aiuto PS5, menzionano CP Box. Quindi potrebbe avere senso che la scatola sia qui per testare varie condizioni di rete attraverso meccanismi di limitazione.

In che modo CP Box è correlato all’hacking di PS5?

Non è chiaro se CP Box possa essere utile per l’hacking di PS5. È molto probabile che il firmware della PS5 non si fidi intrinsecamente di alcun accessorio a cui si collega, ma è anche possibile che un componente Sony ufficiale abbia un livello di affidabilità più elevato rispetto ad altro hardware.

In ogni caso, non avrebbe impedito ai Reverse Engineer di tentare, almeno di estrarre quante più informazioni possibili dalla scatola. Zecoxao ha riferito oggi che gli hacker stanno cercando di estrarre alcune chiavi dal firmware del dispositivo. Ha dichiarato che le chiavi verranno pubblicate sul wiki di PS5 Dev non appena saranno disponibili.

La chiave firmware del CP Box è attualmente in fase di recupero. In caso di successo, le chiavi verranno pubblicate nel wiki – Control_eXecute (notzecoxao) 28 gennaio 2023

Qualunque cosa ne venga fuori, rimanete sintonizzati per maggiori dettagli!

