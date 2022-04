PSA: potrebbe non essere necessario aprire un forziere di Smash Bros.. nuovo amiibo da usare

come ho fatto io forse abbiamo vistoIl nuovo Min Min Super Smash Bros. amiibo è ora disponibile nel negozio. Se hai intenzione di aggiungerlo alla tua collezione, ecco i tuoi PSA che rappresentano questi nuovi amiibo basati sul combattente di braccia Potrebbe non essere necessario disimballare la catena per utilizzarla.

Come spiegato da un utente (con il modello Min Min nordamericano) all’indirizzo amiibo subredditQuesta nuova confezione di amiibo potrebbe non avere un “tag bloccante NFC”, che impedisce ai fan di Nintendo di scansionare il numero NFC mentre è ancora all’interno della confezione.

Ci sono tutti i tipi di teorie in giro sul perché questo particolare amiibo avrebbe potuto essere esaminato, ma sembra che questo cambiamento possa essere avvenuto prima di Min Min, usando un account Twitter “notizie amiiboRiferendosi a come ciò avrebbe dovuto essere possibile dalla ristampa Kirby amibo:

AmiiboNews – “Fatto divertente: a partire dalla ristampa dell’amiibo di Kirby, Nintendo ha rimosso il chip che ti impediva di scansionare l’amiibo mentre eri nella scatola. I collezionisti pack-in-box si rallegrano!”

Abbiamo testato il Min Amio confezionato qui su Nintendo Life e siamo stati anche in grado di scansionarlo con successo in Super Smash Bros. Ultimo. Hai avuto fortuna tu stesso? Lascia un commento qui sotto.