Punteggio 49ers vs Chargers: aggiornamenti in tempo reale, statistiche delle partite, highlights e analisi per “Sunday Night Football”

Alla fine della prima metà del Sunday Night Football, i Los Angeles Chargers guidano i San Francisco 49ers 16-10.

Charger è stato aiutato da diversi errori di San Francisco nel primo tempo, tra cui un fumble di Brandon Aiyuk e un muro di Mitch Wichnowski. Ognuno di questi errori ha portato a un field goal a Los Angeles, che è stato responsabile dell’avanzata dei Chargers mentre si dirigevano verso l’intervallo.

Nel frattempo, la difesa di Los Angeles ha sorprendentemente imbottigliato Christian McCaffrey (8 che trasportano per 18 yard) ed Elijah Mitchell (5 che trasportano per 23 yard), invece di essere bruciato dall’improvvisazione di Jimmy Garoppolo (passaggio da 33 yard a Ray McCloud) e successivamente quarterback di Sneak. Justin Herbert è stato efficace nel gioco di passaggio, completando 14 dei 21 passaggi per 161 yard e touchdown, con Austin Eckler (6 passaggi per 37 yard) e DeAndre Carter (3 per 70 e punteggio) che hanno fatto la maggior parte dei danni. Tuttavia, Herbert è stato rimosso dalla partita alla fine del primo tempo dopo essere stato colpito alla testa dal linebacker dei Niners Dre Greenlaw, che è stato espulso dalla competizione.

I caricatori smetteranno di essere fastidiosi o torneranno i Niners? Lo scopriremo abbastanza presto. Nel frattempo, tienilo chiuso al nostro blog live per il resto della serata mentre ti aggiorniamo con statistiche, punteggi e funzionalità.