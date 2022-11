Punteggio Bears vs Dolphins: aggiornamenti in tempo reale, statistiche di gioco, highlights e analisi della partita della settimana 9

La difesa è stata selettiva nel primo tempo tra i Miami Dolphins ei Chicago Bears quando i Dolphins ospiti erano in vantaggio per 21-17 alla fine del primo tempo. I Bears hanno permesso ai Dolphins di segnare touchdown sia sul primo che sul secondo possesso solo una settimana dopo aver permesso ai Dallas Cowboys di trovare la zona di arrivo in ciascuno dei loro primi quattro drive.

Il quarterback di Miami Tua Tagovailoa ha completato sia i suoi primi nove assist che una finale 11-13 per 162 yard, mentre ha anche ottenuto un punteggio di tre yard per il leader della NFL Terrick Hill ricevuto. Hill ha anche impostato il primo touchdown dei Dolphins disegnando una chiamata di sovrapposizione difensiva nella end zone. Correndo indietro Raheem Mostert, ha segnato un gol a centrocampo nella partita successiva.

Per non essere da meno, Justin Fields ha mostrato pochi problemi anche con la difesa avversaria, con un totale di 94 yard di passaggio, due touchdown (ognuno di oltre 15 yard) e 53 yard di corsa. I Bears hanno fatto un ottimo lavoro progettando le giocate per far uscire i campi dalla tasca per organizzare giochi comodi per il secondo passaggio.

La differenza è arrivata nel primo tempo quando la difesa dei delfini è diventata la prima a costringere l’avversario a lanciare la palla. Invece di tagliare gli orsi nell’aria tempestosa di Chicago, il quarterback di Miami Jaylan Phillips ha fatto saltare la linea per bloccarlo e il linebacker Andrew Van Ginkel ha raccolto la palla per un drop di 25 yard. Questa è stata la prima scommessa dei Dolphins che avrebbero bloccato e sarebbero tornati a casa per segnare dalla settimana 12 della scorsa stagione contro i Carolina Panthers. Anche i delfini avevano le loro squadre sbagliate. Kicker Jason Sanders ha mancato un field goal di 29 yard per finire l’inning, lo spreco più breve della sua carriera di cinque anni dopo che il vento sembrava afferrare il calcio e spingerlo molto a sinistra.

Sembra che la resa dei conti della settimana 9 tra Tua Tagovailoa e Justin Fields si stia trasformando in uno spettacolo pirotecnico, quindi resta sintonizzato sul blog in diretta qui sotto per tutti gli aggiornamenti e le analisi in tempo reale nella seconda metà!