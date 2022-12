Punteggio Clemson vs North Carolina: Cade Klubnik guida i Tigers al loro settimo campionato ACC in otto anni

Il numero 9 Clemson non gareggerà per un titolo nazionale in questa stagione, ma è tornato alla supremazia della conferenza e si è guadagnato un posto nell’Orange Bowl con un tiro 39-10 del numero 23 della Carolina del Nord nell’ACC Championship Game. La vittoria segna la settima corona dei Tigers nelle ultime otto stagioni e porta un po’ di riscatto al programma di Dabo Sweeney dopo aver fallito nell’assicurarsi lo scudetto la scorsa stagione per la prima volta dal 2014.

La Carolina del Nord è balzata in vantaggio iniziale per 7-0, ma è svanita rapidamente quando Clemson ha trasformato il quarterback matricola Kid Klopnik al suo terzo possesso. Con il DJ titolare Uiagalelei che si è rivelato inefficace, Klubnik è entrato e ha rapidamente trasformato lo slancio a favore dei Tigers dirigendo un touchdown di 71 yard. L’ex prospettiva a cinque stelle ed erede apparente di Uiagalelei ha completato 20 dei 24 passaggi per 279 yard con un touchdown e nessuna intercettazione, mentre correva anche per 30 yard e un punteggio. Klopnik è rimasto in campo fino a quando il fuoricampo di terza serie di Hunter Johnson è arrivato quando il gioco è andato fuori controllo nel quarto quarto.

La controparte di Klopnik, Drake May della Carolina del Nord, ha diretto i Tar Heels nella zona rossa cinque volte, ma quelle uscite hanno prodotto solo 10 punti. Un tentativo di fumble e un tentativo di field goal sono stati ostacolati dai Tar Heels nel primo tempo, e una costosa intercettazione ha rovinato le loro possibilità durante il terzo quarto.

Con i Tar Heels solo sotto di 24-10, May ha lanciato un terzo passaggio sconsiderato che è stato intercettato da Nate Wiggins di Clemson ed è tornato a 98 yard per un touchdown a 5:05 dalla fine del terzo quarto. Il gioco ha deluso le speranze di UNC per un rally e ha portato alla terza sconfitta consecutiva dei Tar Hills. Sul 9-4, la Carolina del Nord può ancora registrare vittorie a doppia cifra per la seconda volta dal 1997 se vince una partita di bocce.

Clemson ha già ottenuto vittorie a doppia cifra per la dodicesima stagione consecutiva sotto Swinney e potrebbe finire 12-2 se vincesse l’Orange Bowl. Tennessee è lei sconto previsto La partita è prevista per il 30 dicembre a Miami. Con una vittoria così sicura nell’ACC Championship Game, Clemson sarebbe stato in grado di entrare nel College Football Playoff se non avesse perso contro la Carolina del Sud la scorsa settimana. Senza la sconfitta di Gamecocks, che è stata la prima sconfitta casalinga di Clemson dal 2016, i Tigers avrebbero potuto trarre grandi benefici dalle sconfitte di questo fine settimana dal numero 3 TCU e dal numero 4 USC.

Ma un titolo di campionato e l’apparizione al ballo di Capodanno non sono nulla da ridire, soprattutto dopo che il programma ha perso i coordinatori di lunga data Tony Elliott (Virginia) e Brent Venables (Oklahoma) per dirigere i concerti dopo la stagione 2021.