Il Texas guida l’Oklahoma 28-0 in quella che diventa un’esplosione storica contro il Red River alla Texas State Fair. Il quarterback dei Longhorns Quinn Ewers è stato forte nella sua prima partita, completando 16 dei 22 passaggi per 211 yard e tre touchdown nel primo tempo per dare ai texani un grande vantaggio sull’Oklahoma. Anche il running back Bijan Robinson ha 77 yard e touchdown per l’UT.

L’Oklahoma ha giocato duramente nel primo incontro di Brent Venables contro il Texas come uomo principale, ma non era abbastanza. Dopo aver lottato contro il QB Davis Beville, i Sooners sono passati a un attacco Wildcat che comprendeva cinque giocatori diversi. Finale stretto Brayden Willis è stato il ricevitore principale, correndo cinque volte per 17 yard e guidando la maggior parte delle consegne. Bevel ha solo 31 yarde di passaggio e intercettazione.

Difensivamente, i Sooners non sono riusciti a esercitare alcuna pressione sui texani. L'Oklahoma ha creato solo una ruota di QB poiché gli Ewers hanno tagliato una UO minore. La più grande vittoria nella storia del Texas sull'Oklahoma è stata la decisione 45-12 nel 2005, l'anno in cui i Longhorns hanno vinto il campionato nazionale. Se le cose andranno così, il deficit potrebbe essere ancora maggiore.