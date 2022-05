Punteggio Heat vs Celtics: aggiornamenti live della partita NBA mentre Boston ha battuto Miami nella gara 4 delle finali orientali

Le finali della Eastern Conference tra Boston Celtics e Miami Heat sono state una serie di stress che ha colpito entrambe le squadre. Ogni squadra ha subito più infortuni in una battaglia fisica durante tre partite. Gli Heat hanno preso un vantaggio per 2-1 dopo aver sconfitto Gara 3 a Boston per riconquistare il vantaggio del campo in casa. I Celtics cercheranno di riprendersi e rialzarsi lunedì sera in Gara 4 del TD Garden. Boston domina il primo tempo 57-33 mentre la loro difesa affolla Miami, realizzando solo il 28,2% del tiro dal campo.

La squadra di Miami è stata eliminata sabato, grazie a tiri potenti e uno sforzo dominante di Pam Adebayo, che è stato tranquillo nelle prime due partite. Jimmy Butler ha perso l’intero secondo tempo a causa di un ginocchio dolorante, ma ha trovato un modo per aggrapparsi alla vittoria per 109-103. I Celtics hanno colmato il divario di un solo punto nella quarta fase, ma non sono riusciti a prendere il comando in una partita in cui hanno tracciato filo contro filo. Jilin Brown ha superato tutti i marcatori con 40 punti. Nel frattempo, Jason Tatum ha lottato duramente fuori dal campo, segnando solo 10 punti con un tiro di 3 su 14. Il terzo Robert Williams dei Celtics tornerà da un ginocchio dolorante, ma Marcus Smart sarà seduto con una distorsione alla caviglia.. e il Il calore mancherà il sesto uomo dell’anno Tyler Hero, che è stato dimesso a causa di un infortunio alla coscia. Ecco come guardare la partita 4.

Segui qui sotto per tutti gli aggiornamenti in tempo reale tra Miami e Boston.