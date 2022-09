Punteggio Packers vs. Bears: aggiornamenti in tempo reale, statistiche di gioco, highlights per l’incontro NFC North su “Sunday Night Football”

L’edizione della settimana 2 del Sunday Night Football vede i Green Bay Packers ospitare i rivali di divisione Chicago Bears. Aaron Rodgers e Co. Hanno iniziato male nella settimana 1, cadendo in modo imbarazzante per i Minnesota Vikings. Nel frattempo, Chicago ha ottenuto una sorprendente vittoria sui San Francisco 49ers.

Chicago è stata generalmente un elisir per Rodgers in passato e i Packers ne avranno bisogno di nuovo domenica sera. I Bears, nel frattempo, stanno cercando di più dal loro attacco rispetto a una settimana fa, quando Justin Fields ha completato solo otto passaggi e David Montgomery ha lottato per ottenere molto in campo.

Riuscirà Green Bay a tornare nella colonna delle vittorie o Chicago partirà con un sorprendente 2-0? Lo scopriremo presto. Nel frattempo, tienilo bloccato sul nostro blog live per tutta la serata mentre ti teniamo aggiornato con statistiche, punteggi e highlights.

Come vedere

Data: domenica 28 settembre | Volta: 20:20 ET

Posizione: Lambeau Field (Green Bay)

TV: NBC | Flusso: fuboTV (provalo gratis)

Seguire: App CBS Sport

Contraddizioni: Packers -10, O/U 42 (Quote fornite da Caesars Sportsbook)