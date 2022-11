Punteggio Phillies vs Astros: Houston in testa ai Campionati del Mondo con la vittoria al Citizens Bank Park

La vittoria degli Houston Astros separa il loro secondo titolo mondiale nella storia della franchigia. Gli Astros hanno resistito per sconfiggere i Philadelphia Phillies in gara 5 al Citizens Bank Park giovedì sera (HOU 3, PHI 2), dando a Houston un vantaggio di 3-2 in una serie al meglio delle sette. Gara 6 e, se necessario, Gara 7 si giocheranno al Minute Maid Park questo fine settimana.

Nel primo tempo si è scoperto che Game 5 sarebbe stato un gioco di caos con molte corse e molta follia, ma questo gioco di caos non si è mai materializzato. Il gioco 5 è diventato un duello semi-sparatutto con molto traffico e opportunità perse da entrambe le parti. Le due squadre sono andate combinate 2 su 18 con i corridori in posizione di punteggio.

Ecco alcuni suggerimenti dal gioco 5 con una rapida occhiata al gioco 6.

1. C’è stato un enorme slancio nel primo tempo

Se credi nello slancio di questo sport, il primo tempo è stato un enorme swing in Gara 1. Jose Altoff ha aperto Gara 5 con una debolezza ed è finito in terza base per colpa di Brandon Marsh. Il battitore successivo, Jeremy Peña, lo ha spinto all’interno con un solo colpo attraverso il campo tracciato per dare agli Astros un vantaggio di 1-0. Velez è stato degradante nel primo tempo! Non lo vedi spesso.

Due battitori nel gioco, era chiaro che Noah Sendergaard non sarebbe rimasto lì a lungo. Ha fatto tutto il conto su Yordan Alvarez e gli Astros hanno combattuto Peña in campo 3-2. Alvarez ha lanciato una palla ad alta velocità e ha eliminato JT Realmoto Peña per il colpo di rally killer, lanciandoli in doppio gioco. Questo lancio era perfetto:

Se Alvarez avesse preso l’high speedball, gli Astros avrebbero avuto piloti al primo e al secondo posto senza squadre e Synergaard è in marcia. Invece, le basi erano vuote con due estranei e Syndergaard aveva una nuova vita. Alex Bergman ha colpito per finire il gioco e Kyle Schwarber ha raccolto il suo lanciatore con un secondo vantaggio in campo in fondo al primo.

Il vantaggio di Schwarber, Homer, è stato il 26esimo nella storia del campionato del mondo e il primo in assoluto da Phillie. È stato anche il terzo lavoro post-stagione di Schwarber, collegando Jimmy Rollins e l’Hall of Famer Derek Jeter al massimo nella storia. È uno dei migliori battitori di Fastball del gioco ed era pronto per il caldo di Justin Verlander là fuori.

Grazie al doppio gioco e al compagno di squadra di Schwarber, gli Astros sono passati dal vantaggio di 1-0 e hanno minacciato di mettere un numero storto sul tabellone per pareggiare la partita 1-1 su un range di sei tiri. Diamo un’occhiata ad alcune probabilità di vincita di base:

Alvarez prende palla 4 (corridori in prima e seconda, inseparabili): I Phillies hanno una probabilità del 34,6% di vincere la partita 5

I Phillies hanno una probabilità del 34,6% di vincere la partita 5 Dopo il colpo, buttalo fuori dal doppio gioco: I Phillies hanno una probabilità del 47,3% di vincere la quinta partita

I Phillies hanno una probabilità del 47,3% di vincere la quinta partita Dopo Homer Schwarber collegato al gioco: I Phillies hanno una probabilità del 59,4% di vincere la partita 5

Questa è un’enorme oscillazione di probabilità di vincita, specialmente in un periodo di tempo così breve (tre colpi e sei colpi). I Phillies hanno comunque perso Gara 5, ma quel primo round ha impedito a Houston di scappare presto. La partita è rimasta serrata e competitiva fino al campo finale grazie al doppio gioco e alla scarpa di Schwarber nel primo tempo.

2. L’innocua serie di Houston è finita

Velez Christian Javier e tre antidolorifici Astros non sono rimasti feriti in gara 4. Risalente al sesto inning di Gara 3, l’offensiva di Filadelfia è rimasta illesa per 11 volte consecutive, il che ha segnato il record mondiale del campionato di 0 su 36. Nessuna squadra è mai andata a battere di più tra un colpo e l’altro in un classico autunnale.

Non ci è voluto molto a Velez per raggiungere la colonna dei colpi nel secondo gioco. Schwarber ha inviato il secondo lancio di Verlander alla panchina del campo di destra per il primo colpo di Homer a Philadelphia da quando Rhys Hoskins ha portato Lance McCullers Jr. in profondità nella quinta partita. 0 terminato per 36 vittorie consecutive. La serie di 11 sconfitte consecutive di Houston ha pareggiato gli Yankees nel 1939 per la corsa più lunga nella storia delle World Series.

3. Peña continua a colpire

Il primo RBI nel primo inning ha dato a Peña un successo in tutte e cinque le partite delle World Series (e una serie di sei vittorie consecutive tornando ad ALCS) e ha aggiunto al suo totale di vittorie mondiali con Homer quarto nel verde. Ha spinto il 44esimo e ultimo campo di Syndergaard oltre il muro del campo sinistro per dare agli Astros un vantaggio di 2-1. Non sembra che sia andato fuori di testa, ma è uscito:

Peña è il primo giocatore corto esordiente in assoluto – in assoluto! – A Homer ai Mondiali. Il fuoricampo è stato la nona corsa in più di Peña in ottobre (cinque coppie e quattro rettili) e il terzo rookie di tutti i tempi a segnare in una sola stagione dopo la fine della stagione. Solo Randy Arrosarina (14 in 20 partite nel 2020) e Yuli Gouriel (10 in 18 partite nel 2017) hanno avuto più calci chiave come titolari nella post-stagione.

Nell’ottavo inning, Peña ha contribuito a dare agli Astros una spinta assicurativa con un martello nel campo giusto nel libro di testo mordi e fuggi. È 3 su 4 in una partita a 5 ed è 8 su 21 (.381) nei Campionati Mondiali in generale. C’è ancora almeno un altro gioco da giocare, ma a questo punto Peña è una buona scelta per il miglior giocatore del mondo come chiunque altro. E questo dopo aver vinto il premio ALCS MVP, ricorda.

4. Verlander finalmente vince il campionato del mondo

Nessun giocatore nella storia ha iniziato più partite del Campionato del Mondo senza aver segnato una vittoria da Verlander. Entrando in Gara 5, era 0-6 con un’ERA di 6,07 in otto partenze del Campionato del Mondo in carriera, incluso un vantaggio di 5-0 in Gara 1 della serie. Non è stato facile, ma Verlander ha finalmente vinto il suo primo campionato del mondo in Game Five. In effetti, non è stata solo la prima vittoria nel campionato del mondo di Verlander. Era la prima volta che usciva da una partita del Campionato del Mondo con il suo vantaggio, se puoi crederci.

“Oh, sì, ho molta fiducia. Voglio dire, questo ragazzo ha avuto una carriera fantastica e non è ancora finita”… Abbiamo completa fiducia in Justin. Tutti si chiedono, è legato corto? Voglio dire, no, non ha affatto un guinzaglio. Voglio dire, è Justin Verlander. Nessuno può uscire dai guai meglio di lui. L’ho visto più e più e più volte, spero che non si metta nei guai e vorrei solo che fosse Verlander”.

La squadra di Velez ha avuto una possibilità contro Verlander all’inizio della quinta partita. Dopo che Schwarber ha schiacciato il comando, Phillies ha tagliato un corridore in prima base nel primo inning, ha lasciato le basi caricate nella seconda e ha bloccato i corridori in prima e seconda in terza. Sei concorrenti sono rimasti bloccati nei primi tre inning. Non puoi lasciare che Verlander esca così e aspettarti di vincere. Hoskins, Bryson Stott e Nick Castellanos hanno tutti terminato i round con le anatre nello stagno.

Cinque dei primi 10 battitori di Verlander sono arrivati ​​​​alla base, quindi si sono stabiliti e si sono ritirati 10 degli ultimi 13 colpi che ha affrontato per superare i cinque inning. Verlander ha camminato quattro volte, il massimo in una partita da giugno 2019, e Schwarber in casa è stato il decimo ammesso ai campionati del mondo. Questo è più che mai. Ma una vittoria è una vittoria e Verlander ora ha una vittoria nel campionato del mondo.

Inoltre, la corsa di 6.07 ERA di Verlander all’ingresso in Gara 5 è stata la più alta nella storia del campionato del mondo (almeno 30 round). Lo ha abbassato a 5,63 ERA con uno su cinque round giovedì sera e non è più in cima alla classifica. L’era 5.83 di Karl Erskine è ancora una volta la più alta nella storia del campionato del mondo. Questa non è la statistica che vuoi guidare. Verlander è stato eliminato in vantaggio e ha vinto in Gara Cinque.

5. Phillies non è riuscito a ottenere il grande successo; Astros ha ottenuto il grande gioco

I Phillies hanno avuto possibilità di segnare in gara 5 e non solo contro Verlander. Hanno messo 10 corridori sulla base nei primi sette round, ma hanno segnato l’unico colpo su Homer Schwarber. La migliore opportunità di breakout di Philadelphia è arrivata all’ottavo posto, quando hanno messo due gol alle spalle di Rafael Monteiro e Jan Segura ha segnato un destro in un colpo portando i Phillies alla vittoria per 3-2.

Un solco di Segura ha tagliato la sua squadra 0 su 20 con i corridori in posizione di punteggio che tornano a Gara 1. Questa è la terza serie di vittorie consecutive con i corridori in posizione di punteggio più lunga nella storia delle World Series. Solo i Dodgers del 1966 e i Royals del 1980 (entrambi 0 per 22) avevano serie più lunghe. Detto questo, e il fatto che gli Astros siano in vantaggio per 5-0 in tre delle prime quattro partite, è un miracolo che questa serie sia competitiva.

Il singolo di Segura ha messo i Phillies in campo con i corridori negli angoli e uno fuori, spingendo Baker ad avvicinarsi a Ryan Pressly. Presley ha colpito la velocità di Marsh su tre tiri, poi Tre Mancini ha salvato la partita con un’enorme pugnalata su un battitore Schwarber fortemente impressionato in prima base. Se lo ottiene da Mancini, probabilmente segnerà due volte e porterà Velez in vantaggio per 4-3.

Schwarber e Bryce Harper hanno combinato 8 per 23 (.348) con tre Homer’s e nove passeggiate nel campionato del mondo. All’altro capo dello spettro, Hoskins, Realmuto e Castellanos sono 9 su 62 (.145) con 28 colpi. Non vincerai molte partite, figuriamoci battere una buona squadra come gli Astros, con tre delle tue mazze più grandi colui il quale. Per essere onesti con Realmuto, Rubato da Extra Bases da Chas McCormick nel nono inning di Gara 5. Questo è stato un grosso problema:

Il fatto è che i Phillies McCullers hanno colpito cinque compagni di squadra in meno di cinque round in Gara 3 e da allora hanno segnato solo due punti in 21 round offensivi. È molto semplice, o i pipistrelli dei Phillies si svegliano nel gioco 6 o perderai la catena. Hanno fatto molto bene in questa serie, ma i ragazzi in salita hanno bisogno di un po’ più di supporto.

6. Gurriel è finalmente cancellato

Ci sono volute 49 apparizioni in panel, ma alla fine Gurriel ha tirato fuori questa stagione. Conor Brogdon lo ha sventagliato con una rapida coppa alta per finire in cima al quarto inning. Un’apparizione di 49 board senza una corsa è la terza mai registrata per un inizio post-stagione. Ecco la classifica:

Joey Cora, 1995 Marinai: 51 (tutte le sue apparizioni in panel post-stagione) David Eckstein, Cardinali 2006: 50 Yuli Gouriel, Astro del 2022: 49 Yuli Gouriel, Astros 2019: 48 Tim Foley, Il pirata 1979: 48 (tutte le sue apparizioni in panel post-stagione)

Gurriel è entrato in Gara 5 con una carriera di .266/.321/.387 in 352 presenze sul tabellone post-stagione, andando 16 su 47 (.340) con due creeper e una passeggiata prima dell’uscita di questa post-stagione. Portare la mazza sulla palla di fronte a uno sparatutto sofisticato è un’abilità molto preziosa ad ottobre, e Goriel ce l’ha sicuramente, anche all’età di 38 anni.

In particolare, Gurriel è stato eliminato da Gara 5 nell’ottavo inning, nel primo dopo essere stato inavvertitamente preso a calci in testa durante un rundown. Goriel scivolò e scese, e Hoskins inciampò su di lui mentre posizionava il cartello. È stato sostituito da Mancini, che ha giocato un match saver sul battitore di Schwarber all’ottavo inning.

7. Le stelle sulla cuspide del titolo

Storicamente, le squadre che sono avanzate 3-2 tra le prime sette su sette hanno vinto la serie il 70% delle volte, incluso il 68% delle volte ai Campionati del mondo. Gli Astros sono abbastanza carini e ora hanno due possibilità di vincere una partita per vincere il secondo campionato nella storia della franchigia (anche nel 2017). Tuttavia, Houston era nella stessa posizione nel 2019, poi ha perso la sesta e la settima partita casalinga contro i Washington Nationals. L’ultima vittoria è sempre la più difficile.

8. Avanti

Venerdì è il giorno del viaggio e i Mondiali riprenderanno sabato sera a Houston. In un modo o nell’altro, i Mondiali si decideranno al Minute Maid Park per la terza volta negli ultimi quattro anni e in Texas per il quarto anno consecutivo. I debuttanti di Gara 2 Zack Wheeler (12-7, 2.28 ERA) e Framber Valdez (17-6, 2.82 ERA) saranno in palio in Gara 6.