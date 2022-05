Puoi finalmente ascoltare YouTube Music su Wear OS

YouTube Music for Wear OS ottiene finalmente una tessera! foto : Firenze Ion / Gizmodo

Buone notizie per l’ascolto di YouTube Music H rupia! È finalmente disponibile un’app compatibile con Wear OS in modo da poter portare le tue playlist sempre con te.

Google ha annunciato in Condivisione della comunità di utenti YouTube Music è finalmente diventata un’app autonoma. Questa settimana, l’azienda inizierà a implementare la possibilità di trasmettere musica in streaming su YouTube tramite LTE e Wi-Fi . Non è più necessario portare il telefono nella tasca posteriore dei pantaloni per accedere alle playlist di YouTube Music o per pre-scaricare la musica che desideri ascoltare in viaggio. Tutto ciò di cui hai bisogno è una connessione Internet sull’orologio stesso.

Questa versione standalone di YouTube Music è la prima app per smartwatch per il servizio di streaming dopo di essa brutalmente sostituito Google Play Musica Alla fine del 2020. Samsung aveva preannunciato Questa capacità all’inizio di quest’anno per il suo smartwatch di punta e Galaxy Watch 4È uno dei nostri orologi Android preferiti al momento.

Se sei un abbonato a YouTube Music Premium, avrai accesso alla libreria di streaming del servizio e alle playlist predefinite. Non dovrai nemmeno sopportare la pubblicità e l’app include download intelligenti per garantire che la musica più recente sia sincronizzata con il tuo orologio ogni volta che torni al Wi-Fi. YouTube Music inizierà anche a raccogliere nuove playlist in base alla tua cronologia mentre continui ad ascoltare.

Se stai già utilizzando uno smartwatch Wear OS, avrai accesso al nuovo pannello YouTube Music. Le tessere sono come un rapido telecomando per qualsiasi playlist riprodotta di recente. Ti consentirà inoltre di sfogliare la home page dell’app YouTube Music dall’orologio.

G/O Media potrebbe ricevere commissioni Save $70 Apple AirPods Max Experience Next-Level Sound

Spatial audio with dynamic head tracking provides theater-like sound that surrounds you

Tiles work like widgets, wherein you can place it in its own screen space of sorts to swipe over to it when you’re ready to listen. Music apps like Spotify offer a similar tile that stays embedded in the Wear OS interface, so you can head over and start the music regardless if you have headphones on.

For more information, Google has updated its pagina di supporto Con le istruzioni per la nuova app YouTube Music per Wear OS. L’aggiornamento dovrebbe essere distribuito agli utenti di YouTube Music questa settimana.