Puoi regolare la potenza in uscita sul nuovo caricatore da tavolo di Anker

Anker ha annunciato oggi diverse aggiunte alla linea di caricabatterie Prime dell’azienda, inclusa una nuova versione desktop che consente di personalizzare la potenza in uscita delle sei porte USB tramite un quadrante di controllo. Di conseguenza, i dispositivi collegati ricevono esattamente la potenza di cui hanno bisogno.

Nuovo per $ 169,99 Caricabatterie Anker Prime Condivide 250 W di potenza su quattro porte USB-C e due porte USB-A. La prima porta USB-C può fornire fino a 140 W di potenza, mentre le altre tre porte arrivano al massimo a 100 W. Due porte USB-A forniscono fino a 22,5 W ciascuna.

Lo schermo LCD mostra la potenza in uscita di ciascuna porta USB-C. Immagine: Anker

Lo schermo LCD da 2,26 pollici mostra il consumo energetico di ciascuna porta USB-C, nonché il consumo energetico totale di tutti i dispositivi collegati. Consente inoltre al caricabatterie Anker Prime di fungere da orologio da tavolo, visualizzando l’ora e la data come salvaschermo che si attiva dopo un tempo prestabilito. Per dati più dettagliati, incluso il consumo energetico nel tempo, l’output può essere monitorato anche tramite una connessione Bluetooth all’app mobile Anker.

Il potente alimentatore aiuta la stazione di ricarica Anker Prime 8 in 1 a occupare meno spazio sulla scrivania. Immagine: Anker

Una alternativa leggermente più economica (circa $ 5) è nuova Stazione di ricarica Anker Prime 8 in 1Per $ 164,99, questo prodotto fornisce 240 W di potenza di uscita massima tramite quattro porte USB-C e due porte USB-A e include una coppia di prese CA che ti eviteranno il fastidio di strisciare sotto una scrivania per collegare qualcosa.