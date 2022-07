Putin a Teheran per colloqui con i leader iraniani e turchi

TEHRAN, Iran (AP) — Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato martedì l’Iran, con l’obiettivo di approfondire i legami con i pesi massimi regionali nell’ambito della sfida di Mosca agli Stati Uniti e all’Europa nel mezzo della sua litigiosa campagna in Ucraina.

Nel suo secondo viaggio all’estero da quando i carri armati russi sono entrati nel suo vicino a febbraio, Putin ha in programma di tenere colloqui con il presidente iraniano Ibrahim Raisi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan su questioni urgenti che devono affrontare la regione, incluso il conflitto in Siria. Ha sostenuto la proposta di riprendere l’esportazione di grano ucraino per alleviare la crisi alimentare globale .

Mentre la costosa campagna si trascina mentre l’Occidente accumula sanzioni contro la Russia, Putin cerca di rafforzare i legami con Teheran, un partner militare e commerciale e compagno di sanzioni statunitensi più severe. Nelle ultime settimane, funzionari russi hanno visitato almeno due volte un aeroporto nell’Iran centrale La Casa Bianca ha accusato Teheran di aver esaminato i droni dotati di armi per un possibile utilizzo in Ucraina.

L’Iran ha steso un lungo tappeto rosso per Putin all’aeroporto Mehrabad di Teheran, dove è stato accolto calorosamente dal ministro del petrolio iraniano Javad Ovji prima di essere scortato in città nel suo corteo presidenziale.

Ma forse ancora più importante, il viaggio a Teheran offre a Putin l’opportunità per un incontro ad alto rischio con Erdogan, che ha cercato di aiutare a mediare i colloqui su una risoluzione pacifica del conflitto Russia-Ucraina, così come i negoziati su un embargo sui cereali ucraino. Mar Nero.

La Turchia, membro della NATO, si è trovata a scontrarsi con la Russia in sanguinosi conflitti in Azerbaigian, Libia e Siria. Ha persino venduto droni mortali usati dalle forze ucraine per attaccare le truppe russe . Ma la Turchia non ha imposto sanzioni economiche al Cremlino, che è diventato un partner tanto necessario per Mosca. Con un’inflazione sfrenata e una valuta in rapido deprezzamento, la Turchia fa affidamento anche sul mercato russo.

L’incontro è anche simbolicamente significativo per il pubblico interno di Putin, anche se l’influenza internazionale della Russia è sempre più isolata e impantanata in conflitto con l’Occidente. Arriva pochi giorni dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha visitato i principali rivali di Teheran Israele e Arabia Saudita.

Da Gerusalemme e Gedda, Biden ha esortato Israele e il mondo arabo Il respingimento dell’influenza russa, cinese e iraniana si è ampliato con la percezione di un ritiro degli Stati Uniti dalla regione.

È stata una vendita difficile. Israele mantiene rapporti cordiali con Putin, che è stato l’obiettivo della presenza russa e dei frequenti attacchi aerei in Siria, il vicino nord-orientale di Israele. Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti si sono rifiutati di pompare più petrolio oltre il piano approvato da un’alleanza energetica con Mosca.

Ma tutti i paesi, nonostante le loro rivalità di lunga data, possono accettare di avvicinarsi all’Iran, che ha rapidamente portato avanti il ​​suo programma nucleare. L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha abbandonato l’accordo nucleare di Teheran con le potenze mondiali e ha reimpostato sanzioni economiche paralizzanti. I negoziati per ripristinare l’accordo sono giunti a un punto morto.

Sostenuto in un angolo dall’Occidente e dai suoi rivali regionali, il governo iraniano Intensifica l’arricchimento dell’uranio, vince il dissenso e conquistare i titoli dei giornali con posizioni ottimistiche e dure volte a destabilizzare la valuta iraniana, il rial. Senza l’allentamento delle sanzioni, la partnership strategica dell’Iran con la Russia è diventata una partnership di sopravvivenza, con Mosca che sembra minare Teheran nel commercio di petrolio del mercato nero.

“L’Iran è il centro di una diplomazia dinamica”, ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amiraptolahian, aggiungendo che gli incontri “favoreranno la cooperazione economica, si concentreranno sulla sicurezza della regione… e garantiranno la sicurezza alimentare”.

Fadahossein Maleki, membro dell’influente commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del parlamento iraniano, lunedì ha descritto la Russia come il “partner più strategico” dell’Iran. I suoi commenti smentivano decenni di ostilità Deriva dall’occupazione dell’Iran da parte della Russia durante la seconda guerra mondiale e poi dal rifiuto di ritirarsi.

Durante la sua quinta visita a Teheran, Putin incontrerà il leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, con il quale “ha una conversazione fiduciosa”, ha affermato Yuri Ushakov, consigliere per gli affari esteri di Putin. Terrà colloqui con il presidente Raisi su questioni tra cui l’accordo sul nucleare di Teheran, di cui la Russia è uno dei principali firmatari. I leader si sono incontrati a Mosca a gennaio e di nuovo in Turkmenistan il mese scorso .

Al centro dei colloqui tra i tre presidenti sarà il conflitto decennale in Siria, dove Iran e Russia hanno sostenuto il governo del presidente Bashar Assad, mentre la Turchia ha sostenuto le fazioni armate dell’opposizione. La Russia è intervenuta nel conflitto nel 2015, coordinando gli sforzi con le forze iraniane e usando la sua forza aerea per rafforzare l’esercito in crescita di Assad.

Mentre Erdogan dovrebbe accettare le minacce della Turchia di una nuova offensiva militare nel nord della Siria, le parti discuteranno gli sforzi per promuovere una soluzione politica, ha affermato Ushakov. Deve scacciare dai suoi confini la milizia curda siriana sostenuta dagli USA. La mossa fa parte del piano della Turchia di creare una zona sicura lungo il confine con la Siria per incoraggiare il ritorno volontario dei rifugiati siriani.

In un incontro con Erdogan, Khamenei ha lanciato un severo avvertimento contro un’incursione turca pianificata.

“Qualsiasi attacco militare nel nord della Siria danneggerà sicuramente la Turchia, la Siria e l’intera regione e andrà a beneficio dei terroristi”, ha affermato il massimo leader iraniano, sottolineando che “la questione dovrebbe essere risolta attraverso il dialogo”.

Iran e Turchia hanno firmato accordi preliminari riguardanti investimenti, diplomazia, media e commercio, tra le altre aree, e si sono impegnati ad aumentare il commercio bilaterale a 30 miliardi di dollari. Raisi ha salutato la visita di Erdogan come un “punto di svolta” nelle loro relazioni.

Nel suo discorso, Erdogan ha chiesto l’unità nella lotta contro i gruppi militanti curdi, così come una rete guidata da un religioso musulmano residente negli Stati Uniti che Ankara accusa di aver ideato un colpo di stato fallito nel 2016.

“Sono fastidi che disturbano la pace dei paesi in cui si trovano”, ha detto. Dobbiamo continuare a combatterli.

Anche i problemi umanitari in Siria sono stati messi a fuoco da quando la Russia ha usato il suo potere di veto nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la scorsa settimana. Forzerebbe il congelamento degli aiuti ai 4,1 milioni di persone nel nord-ovest della Siria controllato dai ribelli dopo sei mesi anziché un anno.

All’ordine del giorno ci saranno discussioni sulla revoca del blocco russo e sull’arrivo del grano ucraino sui mercati mondiali. La scorsa settimana, funzionari delle Nazioni Unite, russi, ucraini e turchi hanno raggiunto un accordo provvisorio su alcuni aspetti di un accordo. I combattimenti mirano a garantire l’esportazione di 22 milioni di tonnellate di grano e altri prodotti agricoli che sono rimasti bloccati nei porti ucraini del Mar Nero.

L’incontro di martedì tra Putin ed Erdogan aiuterà a cancellare le sanzioni rimanenti, un passo fondamentale verso l’allentamento di una crisi alimentare che ha fatto salire i prezzi di materie prime chiave come grano e orzo.

Isachenkov ha riferito da Mosca. Le scrittrici dell’Associated Press Isabelle Debre a Dubai, Emirati Arabi Uniti, e Suzanne Fraser ad Ankara, in Turchia, hanno contribuito.

Segui la copertura di AP sulla guerra in Ucraina su https://apnews.com/hub/russia-ukraine