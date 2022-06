Home » World Putin afferma che la Russia sta reindirizzando il commercio verso Cina e India World Putin afferma che la Russia sta reindirizzando il commercio verso Cina e India 0 Views Save Saved Removed 0

“Siamo attivamente coinvolti nel riorientamento dei flussi commerciali e nei nostri contatti economici esterni verso partner internazionali affidabili, in particolare i paesi BRICS”, ha affermato Putin nel suo discorso di apertura ai partecipanti alla conferenza virtuale. Vertice BRICS

L’acronimo “BRICS” si riferisce a un raggruppamento informale delle cinque economie in via di sviluppo.

Secondo Putin, il commercio tra la Russia ei paesi BRICS è aumentato del 38% e nei primi tre mesi dell’anno è stato di 45 miliardi di dollari.

“I contatti tra gli ambienti economici russi e la comunità imprenditoriale dei paesi BRICS si sono intensificati”, ha affermato Putin. Ad esempio, sono in corso trattative per aprire una catena di supermercati indiana in Russia [and to] Aumentare la quota di automobili, attrezzature ed elettrodomestici cinesi nel nostro mercato”.