Putin concede la cittadinanza russa all’informatore statunitense Snowden

L’ex appaltatore della National Security Agency degli Stati Uniti Edward Snowden appare su uno schermo durante la sua intervista presentata tramite collegamento video al forum educativo online New Knowledge a Mosca, Russia, 2 settembre 2021. REUTERS/Olesya Astakhova

(Reuters) – Il presidente russo Vladimir Putin ha concesso lunedì la cittadinanza russa all’ex appaltatore dell’intelligence statunitense Edward Snowden, nove anni dopo aver rivelato l’entità della sorveglianza segreta della NSA.

Snowden, 39 anni, è fuggito dagli Stati Uniti e ha ottenuto asilo in Russia dopo aver fatto trapelare file riservati nel 2013 che rivelavano un’ampia sorveglianza interna e internazionale svolta dall’Agenzia per la sicurezza nazionale, dove lavorava.

E le autorità americane hanno voluto per anni riportarlo negli Stati Uniti per affrontare un processo penale con l’accusa di spionaggio.

Nessuna reazione immediata da parte di Snowden, il cui nome è apparso senza commenti dal Cremlino nel decreto di Putin che concedeva la cittadinanza a una lista di 72 persone nate all’estero.

La notizia ha spinto alcuni russi a chiedersi scherzosamente se Snowden sarebbe stato chiamato al servizio militare, cinque giorni dopo che Putin aveva annunciato la prima mobilitazione generale della Russia dalla seconda guerra mondiale per sostenere la sua vacillante invasione dell’Ucraina.

“Snowden sarà arruolato?” Margarita Simonyan, caporedattore del media statale RT e sostenitrice di Putin, ha scritto con umorismo sul suo canale Telegram.

L’avvocato di Snowden, Anatoly Kucherina, ha detto all’agenzia di stampa RIA che il suo cliente non poteva essere convocato perché in precedenza non aveva prestato servizio nell’esercito russo.

Ha detto che anche la moglie di Snowden, Lindsey Mills, che ha dato alla luce un bambino nel 2020, avrebbe richiesto la cittadinanza.

La Russia ha concesso a Snowden la residenza permanente nel 2020, aprendogli la strada per ottenere la cittadinanza russa.

Quell’anno, una corte d’appello degli Stati Uniti ha ritenuto che il programma che Snowden aveva esposto era illegale e che i leader dell’intelligence statunitense che lo avevano difeso pubblicamente non avevano detto la verità.

Putin, l’ex capo dell’intelligence russa, ha dichiarato nel 2017 che Snowden, che aveva mantenuto un basso profilo mentre viveva in Russia, era colpevole di aver fatto trapelare segreti statunitensi ma non era un traditore.

Segnalazione di Reuters. Montaggio di Mark Trevelyan

