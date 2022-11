Putin ha incontrato proteste di piazza durante la sua visita in Armenia

Yerevan, Armenia – Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto mercoledì da manifestazioni di piazza nella capitale di questa nazione del Caucaso meridionale senza sbocco sul mare quando è arrivato per colloqui con i membri di un’alleanza militare guidata da Mosca.

Centinaia di armeni e immigrati russi hanno partecipato a manifestazioni di due giorni nel centro di Yerevan per protestare contro la visita di Putin, lanciando slogan tra cui “Putin è un assassino” e “No alla guerra”.

“Dobbiamo dimostrare che non tutti i russi lo supportano”, ha detto Sergey, un lavoratore IT che si è recentemente trasferito a Yerevan, mentre prendeva parte a una manifestazione contro la guerra in Ucraina.

La chiassosa accoglienza per Putin nel suo primo viaggio in Armenia dal 2019 arriva mentre le battute d’arresto militari in Ucraina fanno apparire il leader russo sempre più isolato sulla scena mondiale e mentre la Russia fatica persino a mantenere l’influenza nei paesi dell’ex Unione Sovietica. Asia centrale e il Caucaso.

Mentre si trovava nella capitale armena, Putin ha partecipato a un vertice dei capi di stato dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (CSTO) – un blocco militare che comprende Russia, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan – e avrebbe dovuto incontrare il primo ministro armeno Nicola. Pashinyan.

“È chiaro per noi che il nostro lavoro congiunto nel quadro dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva porta chiari risultati pratici e aiuta a proteggere gli interessi nazionali, la sovranità e l’indipendenza dei nostri paesi”, ha affermato Putin. Egli ha detto nell’assemblea.

Tuttavia, Pashinyan ha usato il suo discorso di benvenuto per attaccare la coalizione CSTO per la sua inerzia nel conflitto in corso tra Armenia e Azerbaigian.