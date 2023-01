Putin ordina a un nuovo comandante delle forze di occupazione in Ucraina di impadronirsi del Donbass entro marzo

Andriy Yusov, un rappresentante dell’intelligence della difesa ucraina, ha rivelato che il dittatore russo Vladimir Putin aveva ordinato a Valery Gerasimov, il nuovo comandante delle forze di occupazione in Ucraina, di impadronirsi del Donbass entro marzo.

Fonte: Yusov in onda con La libertà canale televisivo e 24 canali

citazioni: “Tuttavia, possiamo parlare del fronte prioritario per i russi: è il Donbass. Un altro lasso di tempo è [Putin – ed.] Ligerasimov definisce già, diciamo, un nuovo leader per la guerra contro l’Ucraina; E Gerasimov ha abbassato sempre di più questi obiettivi: lo scopo di tutto questo è catturare il Donbass e formare lì una certa zona sicura già entro marzo.

Non è il primo lasso di tempo. Era in ritardo ogni volta. Passerà un anno dall’inizio dell’invasione generale e un anno da loro “la cattura di Kiev in tre giorni”. E non ci riusciranno neanche questa volta”.

particolari: Yusov ha affermato che il dittatore russo non ha abbandonato i suoi piani per distruggere l’Ucraina come stato indipendente e gli ucraini come nazione.

Il rappresentante dell’intelligence della difesa ritiene che Putin stia preparando la Russia per una lunga guerra contro l’Ucraina.

Yusov ha affermato che la Russia ha diversi scenari e fronti per un altro possibile attacco. Tuttavia, la maggior parte delle informazioni su Internet non è corretta.

citazioni: “Il nemico sta preparando diversi scenari, sta diffondendo disinformazione in parte attraverso diversi strumenti su un fronte o sull’altro per confonderci.

Può essere molto “strano” come le forze aviotrasportate a Odessa. Perché a partire da ora, questo sembra un fronte suicida per il nemico. Ma abbiamo visto anche le loro altre azioni suicide”.

