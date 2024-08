Putin sotto pressione mentre continua l’incursione in Ucraina, potrebbe dare a Kiev merce di scambio nei colloqui di pace: esperti

Iscriviti a Fox News per accedere a questo contenuto Inoltre ottieni accesso speciale ad articoli selezionati e altri contenuti premium con il tuo account, gratuitamente. Inserendo la tua email e facendo clic su Continua, accetti i Termini di utilizzo e l’Informativa sulla privacy di Fox News, che include la nostra Informativa sugli incentivi finanziari. Si prega di inserire un indirizzo email valido.

Mosca ha schierato forze nella regione di Kursk dopo un’incursione ucraina in territorio russo, sollevando importanti interrogativi al Cremlino e dando a Kiev una grande opportunità.

“Data la significativa disparità nelle capacità di combattimento a favore della Russia sul campo di battaglia, le forze ucraine sembrano rivolgersi o almeno intensificare la guerra non convenzionale, portando la guerra in profondità nella Russia.

“Con la sua recente incursione a sorpresa nella regione di Kursk, Zelenskyj probabilmente mira a dimostrare a Putin che finché non ci sarà pace in Ucraina, nemmeno il popolo russo dormirà in pace”, ha detto Kovler. Ha aggiunto: “È anche possibile che Kiev cerchi di rafforzare la sua posizione negoziale in un possibile accordo di pace con Mosca”.

La Russia si è ritirata da un gruppo di riserve operative non specificate, tra cui unità di coscritti, ex membri di Wagner e un certo numero di forze speciali, tra cui l’unità delle forze speciali cecene Akhmat, secondo un giornale online. Il quotidiano ucraino Pravda.

L’amministrazione Biden annuncia ulteriori 125 milioni di dollari in aiuti militari all’Ucraina mentre i combattimenti si intensificano sul suolo russo

Martedì l’Ucraina ha lanciato raid su Kursk, Belgorod e Bryansk e quattro giorni dopo non mostra segni di rallentamento. Questi eventi hanno messo la leadership militare russa sotto il fuoco delle critiche a causa delle lacune di intelligence e tattiche che hanno consentito un simile attacco.

Le forze ucraine hanno sequestrato circa 100 miglia quadrate di territorio, Lo ha riferito il Washington Post.

Un blogger militare russo si aspettava che la Russia avesse usato le sue forze riunite per lanciare un attacco nella regione settentrionale di Kharkov.

Funzionari della difesa: l’Ucraina ha sfondato il confine russo vicino a un importante snodo per il trasporto di gas

Un sergente dell’esercito americano in pensione ha detto a Fox News Digital che Russia e Ucraina sono tornate a una situazione di stallo – che ha afflitto entrambe le parti ogni anno dall’inizio dell’invasione nel 2022 – ma la Russia ha concentrato così tanto le sue forze sul fronte che qualsiasi attacco lungo il fronte confine metterebbe a dura prova le forze russe.

L’Ucraina ha corso un rischio calcolato attaccando vicino a Kursk per vedere se la Russia potesse assorbire la pressione, ha osservato il sergente maggiore, citando la “debacle di Wagner” dell’anno scorso, quando l’allora capo delle forze di Wagner, Yevgeny Prigozhin, prese una piccola forza e avanzò di 125 miglia da Mosca con apparentemente poca resistenza.

L’esperto ha detto: “Guardate quanta strada è arrivata il Gruppo Wagner. Penso che sarebbero riusciti a raggiungere Mosca se Putin non avesse fatto qualche accordo che li ha fermati… Scommetto che questo evento è stato il motivo per mettere in moto la ruota del questo piano in atto a Kursk.”

Ha aggiunto che avvicinare la guerra al popolo russo potrebbe turbarlo perché sente che la guerra ha colpito la sua patria, e forse creare gravi disagi interni per il governo russo, creando due fronti per il Cremlino e dividendo l’attenzione del governo.

Il primo lotto di F-16 di fabbricazione statunitense arriva in Ucraina mentre continua la guerra con la Russia

“C’è un’enorme operazione ucraina online – forse sul campo – che cerca di incitare alle proteste contro la guerra. Tutto ciò mette pressione su Putin”, ha detto l’esperto.

Alcuni blogger militari russi hanno espresso preoccupazione per il fatto che tale incursione sarebbe troppo fonte di distrazione e prosciugherebbe risorse significative per ripristinarla. Kovler ha avvertito che questi attacchi, invece di indebolire la posizione di Putin, potrebbero in realtà rafforzare le sue pretese sull’Ucraina.

Kovler ha affermato che Putin “userà questa opportunità per dire al popolo russo che questo è esattamente il motivo per cui l’Ucraina deve essere schiacciata e sconfitta in modo decisivo. Ecco perché devono continuare a fare sacrifici andando in prima linea per combattere contro gli ucraini”.

“I media russi stanno già accusando gli Stati Uniti di essere dietro questa operazione ucraina”, ha detto Kovler “Quindi questo circolo vizioso continuerà, portando sempre più devastazione e aumentando il rischio di un’escalation in una guerra più ampia in Europa che potrebbe coinvolgere la NATO. e gli Stati Uniti”.