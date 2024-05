PWHL Minnesota vince il primo campionato Walter Cup: “Sapevamo che dovevamo ottenerlo”

LOWELL, Massachusetts – Le prime finali PWHL non avrebbero potuto concludersi in un modo migliore: quando il capitano del Minnesota Kendall Quinn Schofield ha segnato un gol a porta vuota per aggiudicarsi il campionato.

“C’è molto da meritare in questo giorno”, ha detto il portiere del Minnesota Nicole Hensley. “Ovviamente ha fatto molto per questo sport e per questo campionato professionistico. È giusto che sia la prima a toccare la Walter Cup.”

Quinn Schofield – una figura chiave nella creazione della PWHL – ha alzato la Walter Cup dopo che la sua squadra ha battuto Boston 3-0 in Gara 5 delle finali PWHL mercoledì sera. Mark Walter, il miliardario proprietario dei Los Angeles Dodgers e ora unico investitore nella PWHL, ha consegnato il trofeo a Coyne Schofield e, su richiesta del capitano, l’ha aiutata a sollevarlo.

“Ho chiesto a Mark di tenerlo con me per un momento”, ha detto sul ghiaccio dopo la partita. “È stato fantastico poterlo portare con sé.”

La Coppa Walter è stata alzata!🏆 pic.twitter.com/QN8Ct1A3Vt — PWHL (@thepwhlofficial) 30 maggio 2024

Ora, Coyne Schofield e il PWHL Minnesota hanno fatto la storia del campionato come la prima squadra a vincere la Walter Cup, il trofeo da 35 libbre del campionato progettato e prodotto dalla società di gioielli di lusso Tiffany & Co.

“Non finirebbe in nessun altro modo”, ha detto l’attaccante Liz Schippers. L’atleta Dopo la partita. “Lei è la ragione per cui siamo tutti qui. È semplicemente una grande ispirazione per la nostra squadra e per l’intero sport.”

Schepers, originaria del Minnesota, ha segnato il suo primo gol nel PWHL poco più di sei minuti dall’inizio del secondo periodo, che si sarebbe rivelato il vincitore del torneo. Il direttore generale Natalie Darwitz ha detto che la linea di Schippers con Claire Butorac e Sofia Kunin è stata una delle migliori nei playoff ed è stato appropriato – e buon tempismo – per Schippers segnare il suo primo gol in carriera.

Sono Liz Scheepers! 1-0, BWHL Minnesota. Scheepers ha segnato 3 punti in 19 partite della stagione regolare.

Ora ha 5 punti in 10 partite di playoff. Tutti e cinque i punti sono stati fondamentali. pic.twitter.com/LFuzKdxWgP – Mike Murphy (@DigDeepBSB) 30 maggio 2024

“Guarda il punteggio equilibrato che abbiamo ottenuto su ogni linea, tutta la nostra D, voglio dire, ci sono voluti tutti”, ha detto Quinn Schofield. “Questo è ciò che serve per vincere un campionato. E penso che sia per questo che stasera siamo stati all’altezza della situazione.”

Michela Cava ha raddoppiato il vantaggio nel terzo periodo con il suo quarto gol delle finali PWHL, mettendo il gioco fuori portata per una squadra di Boston che ha faticato a innescare l’attacco quando contava di più.

Il portiere di Boston Erin Frankel ha effettuato 41 parate su 43 tiri, mentre la sua squadra ha effettuato solo 17 tiri in porta e tre nel terzo periodo. Il Minnesota ha fatto un ottimo lavoro nel soffocare l’attacco di Boston e nel mantenere la maggior parte delle sue possibilità sul perimetro.

Nonostante la sconfitta, il canto di Erin Frankel risuonò. pic.twitter.com/RHamrf4DLP – Gage Nutter (@GageNutter_) 30 maggio 2024

Sebbene Hensley non sia stata messa alla prova spesso, è stata solida nel fermare tutti i 17 tiri che ha dovuto affrontare per guadagnare la sua terza vittoria e la seconda eliminazione da quando ha riguadagnato la piega iniziale in Gara 2 della serie.

Il Minnesota ha vinto la serie al meglio delle cinque 3-2 dopo aver pensato di tornare sul ghiaccio all’Xcel Energy Center – almeno per alcuni minuti prima che il doppio gol di Sophie Jacques ai tempi supplementari fosse annullato a causa dell’interferenza del portiere. . Alina Mueller ha segnato per forzare la quinta e ultima partita in modo drammatico, ma il Minnesota è comunque uscito vincitore.

“Penso solo che abbiamo ottenuto qualcosa di abbastanza buono, come l’ultima partita, che penso che sapessimo di dover ottenere”, ha detto Taylor Hayes. “Una tale sensazione (di vincere): l’hai avuta e la rivuoi.”

Heise, la prima scelta al draft PWHL, è stata nominata la prima Ilana Kloss Playoffs MVP. Ha segnato la vincitrice della serie in semifinale e ha guidato i playoff in gol (5) e punti (8).

Ha detto che la sua Walter Cup si sentiva pesante dopo non aver fatto alcun esercizio per la parte superiore del corpo per un po’. “Quella era una ruga per le ragazze laggiù”, rise.

Il Minnesota è entrato nei playoff come testa di serie più bassa (4a) e con cinque sconfitte consecutive per concludere la stagione regolare. La squadra era sull’orlo dell’eliminazione da parte di Toronto, che era in vantaggio per 2-0, ma vinse tre partite consecutive per avanzare alla finale e sconvolse la squadra in testa al campionato.

“Onestamente è difficile da esprimere a parole”, ha detto Quinn Schofield. “Abbiamo contato molte persone fuori. Una volta entrati, non ci siamo mai guardati indietro. Ci sono stati momenti in cui eravamo giù, ma non siamo usciti. Forse abbiamo lasciato fuori alcune persone, ma abbiamo creduto in noi fino in fondo. Attraverso.”

È giusto che Quinn Schofield abbia vinto la Walter Cup al Tsongas Centre, considerando che è stato lo stadio in cui è tornata all’hockey dopo aver dato alla luce suo figlio, Drew, meno di 11 mesi fa. Era passata da tempo l’ora di andare a dormire, ma Drew era sul ghiaccio con i suoi genitori ed è stato messo nella tazza.

“Ciò che serve è tornare e essere pronti a partire. “Il 3 gennaio eravamo io e lui perché mio marito stava ancora giocando a calcio e ho fatto una foto con lui qui e ho detto che mia madre giocherà nel suo primo hockey professionistico. partita”, ha detto Quinn Schofield affinché questa sia la mia prima partita, e ora l’ultima, nella stessa posizione dei campioni. È stato sicuramente un anno emozionante. Sono così grato che Mark e Kimbra abbiano creduto in noi.

Fu anche Quinn Schofield a fare una telefonata alla leggendaria Billie Jean King sei anni fa per chiedere aiuto sullo stato dell’hockey femminile professionistico. Come King ha detto domenica a un piccolo gruppo di media, lei e Kloss si erano incontrati con il tre volte olimpionico e avevano detto che avrebbero cercato di aiutarli.

Lo hanno fatto coinvolgendo Walter.

“Ci sono voluti alcuni anni”, ha detto King. “Quando Mark ci ha detto di sì, è stato un grande giorno per noi. Sapevamo allora che (la lega) aveva la possibilità non solo di sopravvivere, ma di farlo in grande stile.

King e Kloss sono ora membri del comitato consultivo della lega e hanno ricevuto premi MVP della stagione regolare e dei playoff nominati in loro onore. Quando King pensò a come sarebbe stato vedere Quinn Schofield tra i primi giocatori in assoluto a vincere la Walter Cup, disse: “Non potrebbe essere più perfetto”.

(Foto: Troy Parla/Getty Images)