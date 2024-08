Quando parte l’ascensore? Posso vederlo a Nuova Smirne?

È possibile un lancio mattutino di un razzo pianificato – e a seconda del tempo e della visibilità, il Fun Ghost può vedere uno spettacolo nel cielo

SpaceX invierà un altro lotto di satelliti Starlink nello spazio su un razzo Falcon 9 per la sua prossima missione vicino a Cape Canaveral. Continua a scorrere per i dettagli.

A seconda del tempo e della copertura nuvolosa, il lancio del razzo SpaceX sarà visibile da qualsiasi punto della Space Coast. Pochi minuti dopo il decollo, di solito un rumore. Quando c’è una finestra di rilascio nel cuore della notte o al mattino molto presto,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Un’opportunità fotografica unica: il razzo illumina il cielo scuro È una foto fantastica.

Ad esempio, il lancio del razzo SpaceX del 3 luglio 2024, che ha deliziato i nostri fotografi veterani: “Dopo il lancio del razzo SpaceX Falcon 9 nella missione Starlink 8-9, Contrail era sospeso come un fantasma nel cielo. Strawberry Moon e Giove calante”, afferma il giornalista visivo Malcolm Denmark.

Allo stesso modo, quel giorno il giornalista visivo Craig Bailey ha catturato immagini del razzo SpaceX Falcon 9 che illuminava il cielo dopo il decollo dalla piattaforma di lancio 40 presso la stazione spaziale di Cape Canaveral.

Puoi assistere al lancio di un razzo dal Kennedy Space Center o da Cape Canaveral a Daytona Beach o New Smyrna Beach?

Se il tempo lo permette e a seconda della copertura nuvolosa, sì, il razzo verrà lanciato dalla vicina Space Coast Può essere trovato nella zona della contea di Volusia.

Di seguito sono riportati i suggerimenti su dove vederli e le foto dei precedenti lanci di razzi, visti dalle aree di Daytona Beach, New Smyrna Beach e Port Orange in Florida. È disponibile un radar meteorologico in tempo reale per controllare le condizioni di pioggia intorno alla Fun Coast e in altre aree circostanti. Per domande o commenti, inviare un’e-mail al giornalista spaziale FLORIDA TODAY Rick Neale all’indirizzo rneale@floridatoday.com. Per ulteriori notizie sullo spazio dalla rete USA TODAY, visitare floridatoday.com/space.

Il razzo viene lanciato oggi? Programma dei prossimi lanci di SpaceX, la NASA dalla Florida

Sebbene SpaceX non abbia ancora annunciato la missione, un avviso di navigazione della National Geospatial-Intelligence Agency mostra una finestra di lancio di 4 ore e mezza – indicativa di una missione Starlink – da Cape Canaveral.

Missione: Uno SpaceX Falcon 9 lancerà il prossimo lotto di satelliti Internet Starlink nell’orbita terrestre bassa.

Uno SpaceX Falcon 9 lancerà il prossimo lotto di satelliti Internet Starlink nell’orbita terrestre bassa. Avvia la finestra : 9:20 EDT martedì 20 agosto (finestra di rilascio anticipato dalle 5:20 alle 9:50 EDT martedì 20 agosto)

: 9:20 EDT martedì 20 agosto (finestra di rilascio anticipato dalle 5:20 alle 9:50 EDT martedì 20 agosto) Posizione: Complesso di lancio spaziale di Cape Canaveral 40

Complesso di lancio spaziale di Cape Canaveral 40 Itinerario: Nord-est

Nord-est

Radar meteorologico per Daytona Beach, Florida. Il meteo annullerà i lanci di razzi?

In primo piano c’è il radar National Weather Service-Melbourne, che mostra le condizioni in tempo reale per la Fun Coast e altre parti della Florida. La data e l’ora correnti vengono visualizzate in basso a destra di questo incorporamento radar; In caso contrario, potrebbe essere necessario svuotare la cache.

Puoi goderti una splendida vista nella contea di Volusia, immediatamente a nord della contea di Brevard, sede del Kennedy Space Center e della Cape Canaveral Space Force Station. Un lancio di razzi SpaceX, NASA o United Launch Alliance.

Da qui le migliori viste sono lungo la costa per assistere ai lanci di razzi. Guarda a sud. I lettori hanno notato anche i lanci di razzi da New Smyrna Beach, Daytona Beach e Ormond Beach. Ecco alcuni posti consigliati:

• Spiaggia del sud di New Smirne (Canaveral National Seashore), potrebbero essere applicati costi di parcheggio. New Smyrna Beach ha 17 miglia di spiagge di sabbia bianca. Una cittadina balneare eclettica e pittoresca con la reputazione di “capitale mondiale dei morsi di squalo”, New Smyrna Beach è sempre stata un paradiso per i surfisti che vengono per le onde.

• Parco della spiaggia di Mary McLeod Bethune6656S. Atlantic Avenue, Nuova Smirne Beach. Bethune Beach, situata a 3,5 miglia a sud di New Smyrna Beach e un miglio a nord dell’ingresso di Apollo Beach al Canaveral National Seashore Park, dispone di servizi igienici, padiglioni per picnic, docce e quasi 800 piedi di passerella. Secondo il sito della contea di Volusia. L’adiacente area del parco lungo il fiume lungo South Atlantic Avenue dispone di campi da tennis, campi da pickleball, campi da basket e pallavolo, un parco giochi, un molo per la pesca e servizi igienici. Il fiume nel parco è un eccellente punto di osservazione per lamantini, delfini e pellicani.

• Spiaggia dell’Apollo A Canaveral National Seashore (A sud della spiaggia di New Smirne). Canaveral National Seashore corre lungo la costa orientale della Florida nelle contee di Volusia e Brevard. Per accedere ad Apollo Beach, prendi l’Interstate 95 fino all’uscita 249, quindi viaggia verso est finché non diventa la strada statale A1A. Segui la SR A1A in direzione sud fino all’ingresso del parco.

• Lungofiume di Oak Hill È South è la città più meridionale della contea di Volusia.

• Parco dell’alba275 River Road, Oak Hill

• Goodrich’s Seafood e Oyster House Cortile, 253 River Road, Oak Hill

• Sito storico nazionale di Seminole Rest211 River Road, Oak Hill

• Parco della brezza fluviale250 HH Burch Road, Oak Hill

• Parco Mary Dewees178 N. Gaines St., Oak Hill. I servizi includono un edificio in affitto, parco giochi, campo da baseball, campi da basket, campi da tennis, saloni all’aperto, padiglioni, aree picnic e barbecue.

• Parco Nancy Cummings232 Cummings St., Oak Hill. I servizi includono un parco giochi, campo da baseball, campi da basket, padiglione all’aperto e servizi igienici.

• Jimmy Van Sunrise Park275 River Road, Oak Hill. Secondo la città di Oak Hill online, il sito dispone di circa 350 piedi di spiaggia splendidamente restaurata. I servizi includono un padiglione, tavoli da picnic e strutture per il lancio del kayak.

• Molo municipale di AC Delbert Dewees243 River Road, Oak Hill. I servizi includono un ponte di osservazione di 520 piedi con due ponti coperti e posti a sedere, secondo la città di Oak Hill Side.

• Nave per il birdwatching AC su River Road dal molo municipale di Delbert (vedi sopra). I servizi includono una piattaforma di osservazione di 100 piedi.

Sangalong è il principale produttore digitale di USA TODAY Network-Florida.