Quando si terrà lo spettacolo del campionato 2024 dei Boston Celtics? Dettagli: NBC Boston

È un momento in preparazione da 16 anni. Ma quando Boston presenterà un’offerta per il campionato NBA 2024 dei Celtics?

Mentre suonava il fischio della grande vittoria di lunedì sui Dallas Mavericks, nessun annuncio era stato ancora fatto: nessuno voleva rovinare la corsa della squadra per il suo 18esimo titolo.

“Beh, non usiamo la parola ‘P’ in anticipo a Boston”, ha detto il sindaco Michelle Wu la scorsa settimana, prima di Gara 4. “Ma se c’è qualcosa di enorme da festeggiare, saremo preparati e faremo annunci nei prossimi giorni, solo per essere sicuri di pianificare attentamente e tracciare tutta la logistica.”

Lunedì mattina abbiamo chiesto a Wu di parlare di Gara 5 ed ecco cosa ci ha detto.

Il sindaco della città ha detto della partita: “Oggi sarà una giornata emozionante. Tutta la città è pronta, noi siamo con loro e siamo felici”.

Tito Horford, padre del centro dei Celtics Al Horford, è tra i tifosi che tifano per i Celtics in occasione della loro occasione per il campionato lunedì.

Abbiamo anche chiesto informazioni sull’imminente ondata di caldo e come influenzerà le celebrazioni, e lei ha detto che lunedì mattina si terranno delle riunioni al municipio “per parlare delle previsioni e quali sono le previsioni, se è probabile che sarà superiore a un certo caldo” soglia dell’indice per diversi giorni alla volta.”

Lunedì scorso, l’ufficio di Wu ha dichiarato un’emergenza termica a Boston, richiedendo la creazione di centri di raffreddamento e altre misure per mantenere freschi i residenti.

“È anche l’ultima settimana di scuola nelle scuole pubbliche di Boston, quindi c’è mezza giornata, e stiamo pensando a come ciò potrebbe influire anche sugli studenti che potrebbero aver bisogno di un’intera giornata di supporto”, ha detto Wu. “Quindi ne avremo probabilmente di più molto presto su questo fronte.”

FOTO: I Boston Celtics sono di nuovo campioni NBA!

Quali sono le previsioni per questa settimana a Boston?

Farà caldo tutta la settimana, forse pericolosamente caldo. L’ondata di caldo dovrebbe iniziare martedì e proseguire almeno fino a giovedì, se non venerdì.

Giovedì potrebbe eguagliare il record della giornata di 98 gradi.

All’inizio di martedì, l’emergenza termica non si era estesa fino a venerdì, anche se le previsioni di Boston mostravano temperature elevate per il quarto giorno consecutivo negli anni ’90.

Lunedì sera: Parzialmente nuvoloso. Asciutto. Temperature nei bassi anni ’80 Notte: moderata. parzialmente nuvoloso. Minimo: 67. Martedì: caldo e secco. soleggiato. Massima: 92. Mercoledì: caldo e umido. parzialmente nuvoloso. Alto: 94.

Stanno arrivando notizie sulla parata del campionato dei Boston Celtics

Secondo l’editorialista del Boston Globe Gary Washburn, così come altri rapporti, venerdì è la data prevista per lo spettacolo, anche se non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte della squadra o della città.

I dettagli finali sull’offerta dovrebbero essere condivisi martedì.