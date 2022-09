Quanto dura il viaggio fino ai confini dell’universo?

Una volta raggiunto il confine dell’universo osservabile, potresti passare altri 4,8 x 10 anni tornando a casa, ma dal momento che non c’è la Terra a cui tornare – rimarranno solo buchi neri e croste stellari ghiacciate – forse va bene continua.

Per quanto ne sappiamo, il confine dell’universo visibile non è il confine dell’universo reale. È solo il più lontano che possiamo vedere, perché non c’è stato tempo perché la luce ci raggiunga da nessuna parte più lontana dello spazio. Non c’è motivo di credere che lo spazio stesso finisca in quel punto particolare, ma non sappiamo fino a che punto si spinge. Potrebbe durare per sempre. Il confine dell’universo visibile non è il confine dello spazio, ma solo il confine della mappa. Non c’è modo di essere sicuri di cosa troverai quando lo attraversi.

Assicurati di portare spuntini extra.