Quanto ha guadagnato il film Black Adam di Dwayne Johnson al botteghino finora?

dalla sua uscita, Dwayne Johnson‘S Adamo nero Impressiona le masse tanto quanto l’uomo stesso. Hai aiutato DCEU a fare un gigantesco passo avanti e a stabilire l’universo in modo solido.

Johnson interpreta l’antieroe, il cui marchio di giustizia è molto diverso da quello tradizionale degli eroi DC. La sua storia e le successive lotte con i bravi ragazzi compongono il film, con il pubblico che si accalca in massa per vedere come si svolge la trama.

Al momento in cui scrivo, Dwayne Johnson lo era Adamo nero È stato proiettato nei cinema per due settimane. I guadagni al botteghino sono stati solidi, con il film che ha incassato 256 milioni di dollari in tutto il mondo.

Questo numero aumenterà sicuramente nei prossimi giorni e mi farà sorridere WWE Il volto della leggenda.

I pensieri di Dwayne Johnson su Adamo nero

Dwayne Johnson è stato associato al personaggio Black Adam dal 2014. Inizialmente, avrebbe dovuto interpretare il ruolo del cattivo insieme all’eroe Shazam. Tuttavia, i produttori hanno dato ad Adam il suo film prima che si mescolasse con Billy Batson.

Johnson lo ha già detto Adamo nero Entrerai in una nuova era nell’universo DC. Ha spiegato cosa intendeva con questo, spiegando che il film è stato realizzato con l’unica intenzione di offrire ai fan qualcosa di eccitante da guardare.

“È da tempo che dico che sta per iniziare una nuova era nell’Universo DC. Quello che intendevo davvero, ‘Questa è una nuova era nell’Universo DC’, era ascoltare i fan. E noi siamo facendo tutto il possibile per dare ai fan quello che vogliono. Ho aspettato “, ha aggiunto Johnson. Qualcuno con cui venire e rivolgersi ai fan e dire: “Ehi, ti stiamo ascoltando”. Quindi, finalmente, dopo molti mesi trasformati in molti anni, siamo finiti con quello che siamo. L’obiettivo e l’intenzione ora è questa nuova era, la nuova era. Ora costruiamo. ” [H/T CinemaBlend]

Questo grande risultato è il 90% del pubblico #Adamo Nero È così divertente per molte ragioni. lottare per https://t.co/3fm0GrVSQU

Il film è uscito il 21 ottobre 2022 negli Stati Uniti e il giorno prima in alcuni altri paesi. I suoi guadagni sono stati di $ 117,2 milioni negli Stati Uniti e in Canada e $ 139,3 milioni in altri territori, portando il suo totale globale a $ 256,5 milioni.

Adamo nero caccialo fuori Shazam! Nei guadagni del giorno di apertura, ha incassato $ 26,7 milioni rispetto a $ 20,4 milioni. Il film è diventato il fine settimana di maggior incasso della carriera di Dwayne Johnson, guadagnando $ 67 milioni e diventando il quinto weekend di apertura con il maggior incasso di ottobre per il film.

È un altro fiore all’occhiello di The Rock, una piuma che amava tanto quanto la prima Campionato WWE conquistare.

A cura di Pranav Onikrishnan