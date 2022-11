Quasi la metà del nostro sistema energetico è fuori uso: Ucraina PM | Notizie della guerra tra Russia e Ucraina

Il governo ucraino ha dichiarato venerdì che gli attacchi missilistici russi hanno paralizzato quasi la metà del sistema energetico ucraino e le autorità della capitale Kiev hanno avvertito che la città potrebbe dover affrontare un “arresto totale” della rete elettrica in inverno.

Sfortunatamente, la Russia continua a lanciare attacchi missilistici sulle infrastrutture civili e critiche dell’Ucraina. “Quasi la metà del nostro sistema energetico è guasto”, ha dichiarato il primo ministro Denis Schmyhal durante una conferenza stampa congiunta con Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea.

In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che circa 10 milioni di persone sono state tagliate fuori dall’elettricità in un paese la cui popolazione prima della guerra era di circa 44 milioni. Ha detto che le autorità in alcune aree hanno ordinato interruzioni di corrente di emergenza.

L’operatore di rete nazionale ucraino Ukrenergo ha dichiarato che la Russia ha lanciato sei attacchi missilistici su larga scala contro le infrastrutture energetiche ucraine tra il 10 ottobre e il 15 novembre.

La Russia ha condotto importanti attacchi in tutta l’Ucraina dopo che un importante ponte che collega la Crimea è stato parzialmente danneggiato da un’esplosione a ottobre. Mosca ha accusato Kiev dell’attacco, cosa che l’Ucraina nega.

Con le temperature che scendono a zero gradi e Kiev vede la sua prima nevicata, i funzionari hanno lavorato per ripristinare l’energia elettrica in tutto il paese dopo alcuni dei più pesanti bombardamenti delle infrastrutture ucraine in nove mesi di guerra.

Le Nazioni Unite hanno avvertito di una catastrofe umanitaria nel paese questo inverno a causa della mancanza di elettricità e acqua.

“Ci stiamo preparando per diversi scenari, incluso un blocco completo”, ha dichiarato Mykola Povoroznik, vice capo dell’amministrazione comunale di Kiev, in un intervento televisivo.

Giovedì il ministero della Difesa russo ha affermato che le sue forze hanno utilizzato armi a lungo raggio per colpire strutture di difesa e industriali, comprese “impianti di produzione di missili”.

Un portavoce militare ucraino ha detto in un rapporto serale che le forze russe, ora ridistribuite sulla riva orientale del Dnepr nella regione di Kherson, hanno bombardato città tra cui Antonivka e Belozerka sulla riva occidentale oltre a Chornobaevka, che hanno usato. Come magazzino per attrezzature.

Mosca è stata costretta a ritirarsi dalla capitale della regione, chiamata anche Kherson, il 9 novembre.

Il ministro dell’Interno ucraino ha affermato che gli investigatori nelle aree liberate della regione di Kherson hanno scoperto 63 corpi con segni di tortura dopo che le forze russe se ne sono andate.

Il commissario per i diritti umani nella Verkhovna Rada, Dmytro Lubinets, ha pubblicato un video di quella che ha detto essere una camera di tortura usata dalle forze russe nella regione di Kherson.

Reuters non è stata in grado di verificare le affermazioni fatte da Lubinets e altri nel video. La Russia nega che le sue forze attacchino deliberatamente civili o commettano atrocità.

La Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio in quella che Mosca ha descritto come un’operazione militare speciale per sradicare pericolosi nazionalisti. Kiev descrive l’azione della Russia come un’ingiustificata presa di terra da parte dell’impero.

Migliaia di uomini russi sono fuggiti all’estero per sfuggire alla coscrizione in un conflitto che ha ucciso migliaia di persone, milioni di sfollati, ridotto città in macerie e riaperto divisioni risalenti all’epoca della Guerra Fredda.