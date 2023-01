Questa donna sta girando il mondo con il suo cane

(CNN) – Non capita tutti i giorni di vedere un motociclista che percorre la strada con un pastore tedesco in sella alla sua moto.

Quindi non sorprende che la scena della creatrice Jess Stone e del suo adorabile cane Moxie che camminano insieme di solito abbia scene doppie.

“Ogni macchina che ci viene accanto, lo sono [the people inside] Hanno tirato fuori i loro telefoni e hanno quasi causato incidenti mentre cercavano di scattare la foto “, ha detto a CNN Travel.” È divertente.

Stone e Moxie, che pesano circa 34 chilogrammi, stanno attualmente trascorrendo 10 mesi in un epico viaggio in bicicletta che li vedrà viaggiare attraverso quasi 90 paesi in America centrale, Nord e Sud America, Africa, Europa e Asia.

La coppia è in viaggio dallo scorso marzo, quando sono partiti, con il marito di Stone, Greg, dietro di loro.

“Sono sempre al top”, spiega Stone. “Voglio prima superare gli ostacoli.”

Giro di sfida

Jess Stone e il suo pastore tedesco Moxy girano il mondo insieme. Vincitore

Originaria del Canada, la Stone ha imparato a guidare una motocicletta per la prima volta nelle strade secondarie della Liberia, dove lei e Greg vivevano all’epoca, più di un decennio fa, e ammette che non è stato un processo facile.

“Fare in modo che il tuo partner ti insegni a guidare non è il massimo”, aggiunge. “Non è stato paziente con me.”

Una volta che finalmente si è sentita a proprio agio su una moto, la coppia, sposata da otto anni, ha intrapreso insieme un viaggio in moto di otto mesi dal Nord America al Sud. Pochi anni dopo il loro ritorno, si trasferirono in Guatemala e Moxie entrò nelle loro vite.

“Mi ha catturato al 100 percento”, dice Stone, raccontando il momento in cui ha posato gli occhi per la prima volta sul cane mentre guardava un branco di pastori tedeschi in una città vicina.

“Era lì alle mie calcagna aspettando solo che la amassi.”

Mentre sia Stone che suo marito erano irremovibili nell’includere Moxie nelle loro giostre, lei ha spiegato che “non voleva avere un sidecar o un rimorchio o qualcosa che avrebbe cambiato la dinamica della corsa”, ora che è finalmente a suo agio su un motociclo.

Presto iniziarono a progettare quello che sarebbe poi diventato il K9 Moto Cockpit, un trasportino per motociclette che avrebbero prodotto in Guatemala, insieme a una linea di attrezzatura per cani da esterno, attraverso la loro azienda, Ruffly.

“Tutti chiedono sempre quanto tempo ci vuole per insegnare al tuo cane a cavalcare”, dice Stone. Onestamente, Moxie ha impiegato un fine settimana.

“Mi ci è voluto molto più tempo per sentirmi a mio agio con così tanto peso sulla schiena, perché non avevo mai viaggiato con un passeggero.”

Dopo aver deciso di essere pronta per un’altra grande avventura, questa volta con Moxie, Stone ha contattato l’organizzazione no-profit globale Girl Up, un’iniziativa di sviluppo della leadership incentrata sulle ragazze, e GoRUFFLY in tutto il mondo Nasce l’avventura.

“Ovviamente, volevo viaggiare per il mondo”, afferma Stone, che mira a raccogliere $ 100.000 per i progetti di empowerment globale di Girl Up. “Ma volevo anche mostrare alla gente che puoi farlo con un grosso cane.”

Essere in grado di portare Moxie in questo particolare viaggio lo ha reso ancora più speciale per Stone.

compagno costante

Girato in Guatemala, la coppia attraverserà circa 90 paesi diversi durante l’intensa corsa. Jess Stone

“È come se stessi per vivere l’avventura due volte”, spiega. “Lo sperimenti tu stesso, poi lo sperimenti dal suo punto di vista, perché lei è proprio dietro di me.

“La vedo [Moxie] Nel mio specchio tutto il tempo. La sua testa è dritta su entrambi i lati. A volte mi mette il nasone sulla spalla e il mento lì.

“Mi sento così eccitato perché lei sperimenta davvero tutto. Sono sempre nuovi panorami, suoni e odori da guardare e sperimentare.”

Certo, viaggiare con un cane ha i suoi svantaggi. Sono in gran parte confinati in luoghi adatti ai cani e fanno affidamento su campeggi selvaggi e occasionali Airbnb sulla strada in modo che Moxie possa vagare liberamente.

“Devi essere il tipo di persona che ama la natura e la vita all’aria aperta”, aggiunge Stone.

“Perché sono i posti in cui possiamo portarli. Se vuoi essere in città e andare in tutti questi ristoranti eleganti, viaggiare con un cane rende le cose più difficili.”

Sebbene inizialmente avessero programmato di viaggiare dal Guatemala all’Oceano Artico e attraverso il Canada, prima di recarsi in Spagna e dirigersi verso l’Africa, un aumento significativo dei costi dovuto a una serie di problemi, tra cui gli alti prezzi del petrolio e la carenza di forniture, li ha costretti a cambiare corso.

Stone sottolinea che Moxie deve essere spedito in un jumbo box come carico non accompagnato a causa delle sue dimensioni.

Ciò significa che il costo totale per lei da sola sarebbe stato di circa $ 6.500, comprese le spese veterinarie, il trasporto merci e le tasse internazionali per l’esportazione di animali domestici da Toronto alla Spagna, se si fossero attenuti al loro piano originale.

Anche i prezzi di spedizione per le loro motociclette erano saliti alle stelle quando si misero in viaggio.

“È diventato davvero costoso”, dice Stone, che documenta il viaggio attraverso. Instagram oltre che settimanale Youtube una serie.

Alla fine hanno scelto di viaggiare “da un capo all’altro e dall’alto verso il basso”, dirigendosi dal Guatemala al Messico, Stati Uniti e Canada e fino all’Oceano Artico.

Da qui, hanno iniziato a cavalcare verso la cima del Nord America, prima di voltarsi e tornare indietro verso il Sud America.

strada della sfida

Secondo Stone, avere Moxie con lei ha reso il viaggio ancora più speciale. Vincitore

Prima di partire, Stone ha prenotato alcune lezioni private di coaching fuoristrada per assicurarsi di avere le competenze necessarie per percorrere alcune delle sezioni più complesse del percorso.

“Ovviamente ho guidato in fuoristrada alcune volte, ma non mi sono mai sentita davvero a mio agio”, dice. “E volevo sentirmi davvero bene perché ho Moxie sulla schiena.”

Ammette di essere particolarmente ansiosa di guidare lungo la remota Dempster Highway, una lunga strada sterrata in Canada che conduce all’Oceano Artico.

“Ero preoccupato che stavo per schiantarmi e ferire la mia bici”, dice. “È divertente, non penso mai a farmi male. La mia bici è ciò a cui tengo di più”.

Fortunatamente, sono riusciti a passare senza incidenti, ma Stone dice che era spesso tormentata dal pensiero che qualcosa andasse storto durante il viaggio.

“La mia più grande paura è non poter continuare la corsa e avere qualcosa con il tratto della bici fuoristrada”, dice. “Fortunatamente non è successo niente del genere”.

Mentre Stone sostiene che le sue capacità di guida migliorano continuamente, ciò non le ha impedito di dubitare di se stessa regolarmente.

“Ancora preoccupato per le strade sterrate che salgono? Sì. Mi preoccupo che cadremo e che romperò la mia bici? Sì. Sono ancora preoccupato per le strade sterrate che ci sono?

“Ma non posso sottolineare abbastanza quanto sia importante mettere in pratica queste abilità. Fa davvero la differenza. Rende l’esperienza più positiva.”

Sebbene finora le cose siano andate relativamente bene, Stone ha occasionalmente perso l’equilibrio durante la guida, facendo “cadere” lei e Moxie.

Avere dietro di sé suo marito, che descrive come un “mulo del cambio”, è stato senza dubbio una grande fonte di conforto.

“Io porto il pastore e lui porta l’attrezzatura da campeggio”, aggiunge, prima di spiegare che non viaggiano necessariamente insieme spesso e talvolta prendono percorsi diversi.

“A volte vuole provare una strada diversa o io voglio prendere una strada diversa e poi ci incontriamo dopo. Ma sono autosufficiente quanto me.”

Finora, il loro più grande ostacolo è stato sostituire la sua bicicletta a maggio. Dopo aver riscontrato numerosi “problemi di perdite d’olio”, Stone ha appreso che la sua BMW G650GS del 2013 richiedeva una costosa ricostruzione del motore.

Ha finito per acquistare un nuovo modello di bici usata per circa lo stesso prezzo della ricostruzione.

“Questa è stata una spesa inaspettata”, dice. “Ma quello [new] La bici mi porterà per il resto della strada”.

L’attrazione principale

Stone ha collaborato con l’organizzazione no-profit Girl Up nell’avventura di GoRUFFLY in giro per il mondo. Jess Stone

Tra i tanti momenti salienti per lei finora c’era la possibilità di fermarsi nei club Girl Up e condividere storie, insieme al campeggio nell’Oceano Artico, dove sono rimasti stupiti nel vedere un alce attraversare la strada e hanno anche avvistato un orso grizzly.

“Moxie rabbrividisce per l’anticipazione quando vede queste creature sul ciglio della strada”, aggiunge. “È così eccitata. Abbiamo pescato lungo la strada, il che è stato davvero fantastico.”

Attualmente a Los Angeles, Stone si sta preparando per la prossima tappa del viaggio, che includerà un viaggio in traghetto a Baja, in Messico, un viaggio in Guatemala, e poi in Honduras, El Salvador, Costa Rica e Panama.

Da Panama, hanno in programma di volare in Colombia, dove navigheranno fino alla “punta” dell’Argentina, per poi volare in Sud Africa.

Una volta in Sud Africa, viaggeranno lungo la costa orientale dell’Africa fino all’Egitto e poi alla Grecia, prima di “girare intorno all’Europa” e attraversare la Turchia e l’Asia centrale.

La tappa successiva li vedrà viaggiare dall’India alla Malesia, dove spediranno le loro biciclette e moxie, in Nord America e poi di nuovo alla loro prima e ultima destinazione Guatemala, che Stone descrive come la sua “casa adottiva”.

Stone stima che saranno in viaggio per almeno due anni e mezzo. Ma per ora, è concentrata sul passaggio alla tappa successiva della corsa, sviluppando continuamente le sue capacità di guida.

Il suo compagno a quattro zampe continua a essere un’ispirazione e Stone non si stanca mai di vedere il modo in cui gli altri interagiscono con Moxie, scherzando sul fatto che ogni visita alla stazione di servizio è come un “selfie palooza”.

“Le persone stanno scendendo dalle loro auto”, aggiunge. “E la prima cosa che tutti dicono è, Oh mio Dio, indossa gli occhiali.”

“Porta un sorriso sul viso di tutti. Che è quello che amo. Fa passare una buona giornata a tutti.”