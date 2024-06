Questa non è sicuramente una Lamborghini rubata sul Marketplace di Facebook, no signore

Benvenuto! Ti piacciono le bandiere ed è il rosso il tuo colore preferito? Perché ho trovato una Lamborghini Gallardo perfetta per te. È un’auto con un basso chilometraggio, nessun danno e un ottimo affare per soli $ 35.000!

A meno che non si tratti effettivamente di un’auto rubata, non ne abbiamo idea, ma abbiamo molte domande.

Nel mercato di Facebook esistente Pubblicato 3 giorni fa, questo annuncio è per questa “Lamborghini Gallardo LP 560-4 Coupé 2D del 2009” con 20.000 miglia su di essa, ed è in vendita al prezzo estremamente basso di $ 35.000. Non c’è niente di divertente nel titolo. E’ chiaro e diretto. quello Tutto il resto Il che fa riflettere.

“Guida bloccata! Senza titolo. Non chiedere del vino”, inizia il menu. L’unica foto mostra l’angolo posteriore e il lato della Gallardo, con la targa opportunamente ritagliata. Sembra bella a parte il manichino misteriosamente bloccato sotto la ruota posteriore L’elenco termina con “Parti vendute così come sono, non manca nulla”.

Ancora una volta, non stiamo dicendo che questo sia plagiato. Non lo diciamo nemmeno noi. Fare semplicemente delle osservazioni, come la località di East Hartford, nel Connecticut, non attira esattamente i proprietari di Lamborghini. Bene, l’elenco è stato pubblicato dal signor “Bagg Chaser”.

Apparentemente Bug Chaser è così ansioso di sbarazzarsi di questa supercar che ha pubblicato un annuncio di ca Elenco corrispondente Il giorno dopo, a prezzo ridotto. Ora solo 34.000 dollari (che risparmio!) e con una foto completa dell’auto, il signor Chesser chiede ancora una volta ai potenziali acquirenti di “smettere di chiedere il numero di telaio”. Aggiunge che un amico “ha controllato l’auto”. [sic] Funzione di assicurazione e reporting del veicolo. È interessante notare che ora afferma di detenere anche il titolo. Se lo desideri, dovrai incontrare lui e la casa del suo “caro amico”. Grande. “Questo è l’unico modo in cui facciamo affari.”

Facebook

Libro blu di Kelly Il sito offre elenchi nelle vicinanze per Gallardo della stessa età e chilometraggio che varia da $ 95.888 a $ 140.995. Provengono tutti da singoli concessionari e venditori apparentemente affidabili che includono più foto (e chiare), nonché rapporti sugli incidenti, cronologia della proprietà e PIN. Ad ogni modo, questo è solo un altro giorno sul Marketplace di Facebook. Auguro buona fortuna a Bug Chaser e al suo “amico”. Spero che non manchino le bandiere rosse da sventolare.