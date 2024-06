Questa potrebbe essere la funzionalità iOS 18 più utile in arrivo su iPhone 15

A Tutte le novità in arrivo su iOS 18Alcune delle cose più utili subito Forse non sarà “l’intelligenza di Apple”. A volte, sono i piccoli accorgimenti che contano di più, come il modo in cui iOS 18 apparentemente continuerà a mostrare l’ora anche quando il tuo iPhone è completamente scarico o spento ed è ancora in carica.

È questa la fine del cavo Lightning di Apple?

Ora che la prima beta di iOS 18 è stata lanciata per utenti selezionati, diamo un’occhiata a tutte le piccole funzionalità interessanti in arrivo su iPhone. Utente su r/iOSBeta com.subreddit (attraverso MacRumors) Hanno condiviso una foto che mostra il display della batteria del telefono scarico. L’adesivo temporale è ancora disponibile nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Per coloro che non portano con sé un orologio, sarà di grande aiuto se sei in città e dimentichi di fare le valigie Mattone di ricarica portatile.

La beta di iOS 18 potrebbe essere molto migliore Mantenere la salute della batteria. Come l’ho notato 9to5MacApple sta cambiando la pagina delle impostazioni della batteria per offrire agli utenti Maggiore controllo Oltre i limiti di spedizione. Invece di impostarlo su un massimo dell’80%, gli utenti possono ora scegliere di impostare il limite su 85%, 90% e 95%.

Questa pagina contiene anche nuove notifiche se utilizzi un caricabatterie lento. Gli utenti riceveranno notifiche se la loro velocità di ricarica non è all’altezza, ma i grafici nel menu della batteria ora indicano periodi di ricarica lenta in arancia.

La nuova galleria del Centro di Controllo che fa parte dell’aggiornamento del sistema operativo renderà inoltre… iPhone 15 Pro Il pulsante di azione è molto più utile. iOS 18 dovrebbe introdurre le gallerie del Centro di controllo, che sono essenzialmente cartelle scorrevoli per le diverse azioni del Centro di controllo. MacRumors Mostra come la prima beta dell’attuale iOS 18 consentirà agli utenti di iPhone 15 Pro e Pro Max di mappare il proprio pulsante di azione sulle funzioni Modalità oscura o Modalità aereo. Forse il pulsante di azione verrà ampliato per includere altre funzioni specifiche nelle beta future, ma dovremo aspettare e vedere cosa succede.

Con voci sul futuro iPhone16 Tutti i modelli sono dotati di pulsanti di azione, quindi non saremmo sorpresi se Apple introducesse molte più funzionalità di pulsanti di azione, anche se non le otterremo mai Controlli “tattici”..

Ora è bene ricordare che nella beta nulla è definitivo. Ricorda tutto l’hype su Posizione del pulsante di fine chiamata su iOS 17? UN Alcuni piccoli cambiamenti Aggiungi sempre un’esperienza iPhone molto migliore.

La beta di iOS 18 non sarà disponibile per gli utenti regolari fino al mese prossimo. Il rilascio completo dovrebbe avvenire a settembre o in autunno.

