Questa proprietà da $ 150 milioni sta cercando di trovare di nuovo un acquirente

Cosa ci vuole per vendere una casa multimilionaria negli Hamptons? Nel caso di questa lista da 150 milioni di dollari, il momento sembra essere giunto.

Il vasto complesso di Southampton è entrato e uscito dal mercato dal 2016 e, se dovesse essere scambiato al suo prezzo fantastico, avrebbe infranto un record assoluto al Tony East End.

La tenuta ha una superficie di 21.000 piedi quadrati, 4,2 acri sull’oceano ed è conosciuta come nessun debito Vanta un campo da tennis incassato, due piscine e due case con 19 camere da letto e oltre 16 bagni, tutte situate in due lotti adiacenti che vantano più di 400 piedi di paratia sulla spiaggia tra di loro.

“Questa casa è lungi dall’essere demolita, ma se la casa non fosse qui, questo pezzo da solo, ogni casa varrebbe $ 50 milioni”, ha detto il broker di quotazione Sean Elliott di Nest Seekers – che detiene la lista con Jeff Jeffkins – Ha detto alla CNBC dell’immobile di ampliamento, che nel mese di agosto è stato rimesso in vendita al prezzo corrente del biglietto.

Veduta aerea della proprietà. CNBC

Le trame adiacenti hanno 400 piedi di parabordo in riva al mare tra di loro. CNBC

Home theatre all’interno del complesso. CNBC

L’outlet ha aggiunto che, a parte il differenziale di prezzo che ha faticato a vendere nel corso degli anni, il potenziale pool di acquirenti è limitato e le vendite a nove cifre negli Hamptons sono scarse. “Sei davvero sulla linea delle 50 yard per nient’altro che ricchezza”, ha aggiunto in seguito Elliott, con la proprietà in piedi sull’esclusivo Jin Lin.

Per quanto riguarda il grande prezzo richiesto, Elliott ha detto alla CNBC che non è per motivi di interesse.

“Penso che questo sia, al 100%, un prezzo molto realistico per attirare acquirenti in questo mercato”, ha aggiunto.

La struttura dispone di due piscine. CNBC

L’elenco dispone di 19 camere da letto in totale. CNBC

La tenuta vanta un’architettura accattivante. CNBC

La proprietaria di casa, l’editore di riviste d’arte e collezionista Louise Bleuen ha elencato per la prima volta la proprietà per $ 140 milioni con vari intermediari nel 2016.

All’epoca non c’erano accettori, ma la proprietà era disponibile nel corso degli anni come affitto estivo. La CNBC aggiunge che rimanere lì per un mese quest’anno costerà 1,2 milioni di dollari.

Tuttavia, nel corso di quegli anni, Bloen dovette affrontare altri problemi.

La proprietà si trova su un’area di 4,2 acri e ha molto spazio per lussuosi salotti. CNBC

Le case insieme hanno una superficie di 21.000 piedi quadrati. CNBC

Zona biliardo. CNBC

La CNBC osserva di aver dovuto affrontare potenziali azioni di preclusione e fallimento per mantenere il controllo della proprietà. Ad agosto, ha riportato l’offerta sul mercato per quell’importo maggiore.

L’attuale detentore del trofeo per la vendita più costosa negli Hamptons è di $ 137 milioni. Questo è stato ambientato nel 2014 ed era una vendita di tre lotti contigui che si estendono su 16 acri a East Hampton. La CNBC ha aggiunto che solo cinque case nella storia degli Hamptons sono state vendute per più di $ 100 milioni, secondo Jonathan Miller, presidente della società di valutazione immobiliare Samuel Miller.