Questa settimana al Bungie – 21/07/2022 > Novità

Questa settimana a Bungie, parliamo del bottino del Solstizio, della reputazione di Gunsmith cambia e, infine, vorremmo invitarti a salvare una data speciale. Prima di entrare nell’ultima versione di TWAB, vogliamo condividere una piccola dichiarazione dopo gli eventi recenti, in particolare per quanto riguarda i casi di molestie all’interno della nostra comunità. Il nostro obiettivo è promuovere una società sana, inclusiva e gentile. Sebbene siano in corso molte conversazioni sulle molestie online, vogliamo cogliere l’occasione per ricordare alle persone, come abbiamo fatto in passato, di non cercare di molestare, attaccare o perseguitare qualcuno con cui Bungie è coinvolto in contenziosi. Il modo migliore per supportare questa comunità è essere un esempio positivo di quella gentilezza e inclusività che è al centro di ciò che significa essere un Guardiano. Per il TWAB di questa settimana, condividiamo alcuni dettagli sulla data esatta di agosto a cui vuoi prestare attenzione. Diamo anche un’occhiata ad alcuni fantastici bonus del Solstizio d’inverno che i giocatori possono guadagnare nel mondo reale, sbloccare nuovamente le esperienze di voto di Osiride e vedere cosa è successo con la nostra buona amica Banshee-44. Ma prima, iniziamo con un evento speciale che ospiteremo il mese prossimo perché onestamente siamo troppo storditi per poter resistere ancora. Detto questo, entriamo subito nel merito, vero?

Siamo lieti di annunciare l’imminente data della premiere di Destiny 2! Vorremmo invitarvi a celebrare il 23 agosto 2022 sotto i vostri calendari. Non ci sono spoiler, ma siamo entusiasti di mostrarvi cosa c’è dopo. Chissà, potremmo avere delle sorprese in questa proverbiale copertina.

Goditi un piccolo teaser qui sotto, perché sai che siamo piuttosto entusiasti di lasciare le cose su Save the Date. Guarda il video di No Escape qui sotto che si tuffa nella storia della storia della Luce e dell’Oscurità finora per prepararti allo spettacolo incombente.

Vogliamo anche sfruttare questo momento per stabilire alcune aspettative prima dello spettacolo stesso. Dal momento che abbiamo alcune cose interessanti fissate per il prossimo mese, i TWAB non annunceranno nessuna novità importante prima di questa data. Vi terremo aggiornati sul gioco live stesso, ma non condivideremo scoperte rivoluzionarie fino a quando tutti (non tu, guarda) vedranno Showcase il mese prossimo. E nel caso ti fossi perso ex TWAB Stiamo ancora cercando i video del profilo di Guardian da inserire in detta galleria! Non essere timido, continua a utilizzare l’hashtag #GuardianProfiles sui social media per condividere i tuoi ricordi preferiti, i momenti significativi con gli amici che hai incontrato lungo la strada e qualsiasi altra cosa tu voglia condividere con noi su ciò che ti rende un tutore. Indicaci in quei momenti, ci piacerebbe vederli!

Abbiamo apportato modifiche ai diversi fornitori in Destiny 2 e con l’avvicinarsi di una nuova stagione, il team ritiene che la stagione 18 sia il momento perfetto per apportare alcune modifiche alla vecchia Banshee. Per parlare del tipo di trasformazioni che i giocatori possono aspettarsi guardando la classifica del percorso di reputazione di questo armaiolo, abbiamo Vantaggio economico, Joshua Kolinsky Ecco alcune di queste modifiche per conto del team.

Giosuè Kolinsky: Nelle ultime due stagioni abbiamo valutato i dati, così come il tuo feedback, sull’andamento della reputazione del tuo armaiolo. E come la memoria Banshee-44, non è proprio il caso che vorremmo che fosse. Per risolvere questo problema, apporteremo alcune modifiche nella stagione 18. Ecco una breve panoramica di ciò che i giocatori possono aspettarsi: Innanzitutto, a partire dalla stagione 18, il completamento delle ricompense giornaliere dell’armaiolo ora garantirà 50 reputazione di armaiolo (aumentata da 25) per un totale di 200 reputazione di armaiolo ogni giorno. Per questo motivo, ti consigliamo di assicurarti e di fare un salto per salutare “ol Exo” quando esci nella torre. In secondo luogo, e con maggiore impatto per i giocatori, la reputazione dell’armaiolo guadagnata dallo smantellamento di armi e armature leggendarie o esotiche sarà aumentata a 5 ciascuno (prima era 3). Ciò fornirà un aumento significativo della velocità con cui la reputazione di un armaiolo può essere guadagnata. In generale, vogliamo che i giocatori coinvolti possano ripristinare la reputazione di Banshee-44 almeno una volta a stagione. E mentre questi cambiamenti in arrivo nella stagione 18 consentiranno ai giocatori di allinearsi con Exo in modo più efficiente, continueremo a monitorare e valutare i progressi nelle prossime stagioni. Si spera che questi cambiamenti rendano il sistema di reputazione dell’armaiolo ancora più gratificante nella stagione 18. Quindi, vai avanti e prendi questo bottino! Come dice sempre Banshee-44, “Ogni piccolo aiuta. Credimi”.

Il solstizio è vivo e ora tutti possiamo toccare l’erba – insieme – nello zodiaco. sento che? Questa è una fotosintesi di qualità. Sai anche cos’è la qualità? La nuova maglietta e canotta Bungie Rewards 2022 sono ora disponibili nel Bungie Store. Bene, bene, anche la spilla per il timbro di Flamekeeper è abbastanza carina e non mentirebbe. Se sei come me e non hai alcun autocontrollo quando si tratta di fantastici nuovi bottini, guadagnare gli oggetti più recenti è piuttosto semplice. (Senza parti luminose, ma possiamo renderle radioattive se lo desideri. Forse. Torna subito, controlla con Legal…). Per l’equipaggiamento indossabile, i Guardiani dovranno assicurarsi di completare la serie di caccia alla rampa del Solstizio prima del 9 agosto alle 10:00 PT. Per ottenere il Pin, i Guardiani dovranno completare il Sigillo del Solstizio 2022 e ottenere questo titolo associato nella stessa data. E no, non stai impazzendo, è la prima volta che il Solstizio ha un francobollo che guadagni, quindi fallo. Dopotutto, la grande Rihanna una volta disse: “Splendi come un diamante”. Solo fingere “diamante” significa che un dolce scudo, un dolce bagliore. È praticamente la stessa cosa. READ World of Warcraft: Dragonflight salta la macinazione di personaggi alternativi

Il sole è un perdente mortale…

Il solstizio d’inverno è in diretta, il nostro team di supporto ai giocatori è pieno di caffeina; Siamo pronti per il rock! Il rapporto sull’assistenza ai giocatori di questa settimana include altre informazioni sull’attività di Bonfire Bash e altre informazioni sullo stato dei loghi della Bungie Foundation mancanti. Con l’inizio dell’evento, i problemi più noti vengono identificati e affrontati. Per ora, ecco cosa ha in serbo il team per il prossimo futuro. Questo è il loro rapporto.

Cenere d’argento Max

I giocatori che completano un’attività Bonfire Bash mentre tengono una raccolta di Silver Ash possono continuare a girare la propria Silver Ash senza ricevere più Silver Ash.

I giocatori devono assicurarsi di avere spazio disponibile per guadagnare più Silver Ash prima di completare l’attività.

Correzione rapida 4.1.5.1

Martedì prossimo, 25 luglio, verrà rilasciato l’hotfix 4.1.5.1 di Destiny 2. Visualizza la pagina di Destiny Server e dello stato di aggiornamento qui Per i tempi di manutenzione, più il programma di seguito:

9:00 (1600 UTC): inizia la manutenzione di Destiny 2.

9:45 (1645 UTC): Destiny 2 è ora offline.

10:00 (1700 UTC): Destiny 2 Hotfix 4.1.5.1 inizierà a essere distribuito su tutte le piattaforme e le regioni.

11:00 (1800 UTC): manutenzione di Destiny 2 completata. problemi noti

Mentre continuiamo a indagare su diversi problemi noti, ecco un elenco dei problemi più recenti segnalati nel nostro forum di #Aiuto:

Alcuni giocatori che hanno donato al Bungie Foundation Giving Festival potrebbero avere emblemi in bianco inclusi nei loro kit.

Gli slot per le mod dell’armatura Kindling e Ember nell’armatura Candescente utilizzano in modo errato l’icona dello stile dell’armatura da combattimento nella schermata del menu dell’armatura.

La Collezione Solstice Seashore non viene sbloccata per il giocatore dopo aver disimballato. Attualmente stiamo lavorando a una soluzione per i giocatori interessati.

L’ultimo aggiornamento ha apportato modifiche indesiderate all’output di danneggiamento di The Last Word, che verrà riportato ai livelli previsti nel prossimo hotfix.

Alcune attività non lasciano cadere la foglia d’argento, inclusi Eternal Daring, Siver, Sorrow Altars, Patrols e Blind Well.

Il passero pignone esotico iperboreo ottenuto dalla vittoria di “Fuel for the Fire III” del Solstizio non appare nelle combo.

Lo scudo del Solstizio non può essere trasformato in una decorazione dello scudo.

Gli eroi a volte non sono storditi dalla bomba Molten Overload.

Il pulsante Richiedi per i personaggi Hunter non appare nella pagina Ricompense del Season Pass. I giocatori possono comunque ottenere oggetti scorrendo verso il basso oltre il percorso delle ricompense del Season Pass e facendo clic sul pulsante Richiedi sui singoli premi non reclamati elencati.

Alcune vincite completate sono irreversibili per alcuni giocatori. READ Si stima che 1.000 titoli "solo digitali" scompariranno con la chiusura di Nintendo 3DS e Wii U eShop

Per un elenco completo dei problemi che emergono in Destiny 2, i giocatori possono esaminare Articolo sui problemi noti . I giocatori che notano altri problemi dovrebbero segnalarcelo # Aiuto Forum

Per gli appassionati di cinema di giochi, abbiamo due esperienze completamente diverse da vivere. Torna indietro con nostalgia per giocare con gli amici per alcuni bei giochi cooperativi sul divano in cui quattro guardie prendono il controllo di un dungeon a due. Questo video è utile perché gli amici hanno viaggiato in diversi paesi per far sì che ciò accadesse e se non è solo la cosa bella, non so cosa lo sia. Per quanto riguarda la nostra seconda scelta, e siamo onesti, stiamo parlando di me, quindi senza sorpresa, puoi seguire la strada dei meme e goderti Caiatl che la fa ballare durante l’ultima missione Catarsi della stagione Haunted. Perché naturalmente. Hai i tuoi popcorn? Bene. Divertiti!

film della settimana: Con la nostra forza combinata

film della settimana: Sfiato in poche parole

Bruno: Amo Eris. Amo il vagabondo. Amo Moondust e Rat e spero che anche loro condividano alcuni sentimenti di affetto. Si tollerano a vicenda e lavorano bene insieme, almeno. Ad ogni modo, non avrei mai pensato che una frase così breve e apparentemente priva di significato sarebbe stata tra le mie citazioni preferite di Destiny 2, ma eccoci qui. arte della settimana: “Abbi cura di te, topo.”

Evan: Chi ha detto che Cabal non potrebbe essere carino?

arte della settimana: Om nom nom

Scegliere un bonus AOTW? In questo periodo dell’anno? A quest’ora del giorno? Completamente localizzato all’interno di TWAB? ok allora! READ Apple potrebbe lanciare presto un Apple Watch incentrato sul fitness Bonus arte della settimana: nel fuoco forgiato