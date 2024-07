Questa settimana guarda la Luna incontrare Saturno, osserva le stelle cadenti e scopri la Corona Settentrionale

Da un incontro ravvicinato tra Saturno e la Luna al delta meridionale dell’Acquario e una buona visione della corona settentrionale, c’è molto da vedere questa settimana (dal 22 luglio al 28 luglio) solo a occhio nudo.

Bene telescopio O un paio di Endoscopi Ti aiuterà a vedere alcuni deboli oggetti nel cielo notturno, ma l’occhio nudo è sufficiente per capirlo. stelle E Oroscopi Egli guarda la luna competenza Sciami meteorici E vediamo Satelliti Vola attraverso il cielo notturno.

Ecco cosa puoi vedere nel cielo notturno questa settimana senza attrezzatura. Tutto ciò di cui hai bisogno per godertelo è curiosità, pazienza e bel tempo.

Obiettivi di osservazione delle stelle per questa settimana

Lunedì 22 luglio – Mercurio (dopo il tramonto)

Dopo il tramonto della sera di lunedì 22 luglio, Mercurio (orbita mostrata in rosso) si troverà alla sua massima distanza, 26,9 gradi a est del Sole, e alla sua massima visibilità nel suo aspetto attuale. (Credito immagine: Chris Vaughan/Notte stellata)

Da Mercurio Questo pianeta orbita vicino al Sole e di solito scompare nel suo bagliore. Tuttavia a volte può essere visto brevemente, prima dell’alba o dopo il tramonto. Quest’ultimo si verifica stasera quando raggiunge la sua “massima elongazione orientale”, apparendo a 27 gradi a est dell’equatore. il Sole Come abbiamo visto da Terra .

Guarda a ovest subito dopo il tramonto per vedere un punto rosso appena sopra l’orizzonte. Ci saranno circa 14 gradi dal sole e sorgerà alle Grandezza +0,5. Direttamente sopra ci sarà la stella Leo Heart, di magnitudine +2,3, in Leone, mentre più vicino all’orizzonte sarà Venere che brilla di più a -3,9, ma sarà probabilmente difficile da vedere nella foschia dell’orizzonte.

Martedì 23 luglio – La luna luminosa sorge con Saturno (durante la notte)

Quando la luminosa luna gibbosa calante sorgerà a est nella tarda serata di martedì 23 luglio, nelle Americhe, il punto giallo di Saturno si solleverà circa del diametro di un pugno in basso a sinistra (o 10 gradi rispetto al suo est celeste). . (Credito immagine: Chris Vaughan/Notte stellata)

La luna gibbosa calante apparirà intorno a mezzanotte nel lato est-sud-est Saturno Saturno apparirà nel cielo a +0,8 gradi. Entrambi rimarranno visibili per il resto della notte, per poi svanire verso ovest allo spuntare dell’alba. Non solo vedrai gli anelli di Saturno con i tuoi occhi (per farlo avrai bisogno di un telescopio) ma il suo disco giallastro sarà facile da individuare.

Mercoledì 24 luglio – La luna brillante occulta Saturno (durante la notte)

Poiché la Luna è relativamente vicina alla Terra, la sua posizione apparente sullo sfondo di stelle e pianeti varierà a seconda di dove ti trovi. Dal Nord America e dall’Europa, la luna gibbosa calante sarà di nuovo vicina a Saturno stasera, sorgendo dopo la mezzanotte. Tuttavia, da un percorso attraverso l’Asia e l’Africa, la Luna sembrerà oscurare Saturno, nascondendolo alla vista per alcune ore.

Giovedì 25 luglio – Venere, Mercurio e Stella del Cuore (dopo il tramonto)

Guarda Venere, Mercurio e il nucleo della stella a ovest subito dopo il tramonto. (Credito immagine: Jose A. Bernat Bassetti/Getty Images)

Guarda verso ovest-nordovest subito dopo il tramonto e potresti vedere Venere di magnitudo +3,9 scomparire all’orizzonte, anche se più in alto nel cielo rispetto a lunedì. Un po’ a sinistra e più in alto nel cielo ci sarà Mercurio, e sopra di esso c’è la stella Cuore Leone, che ha una magnitudine di +1,4. Mercurio brillerà con un’intensità relativa di +0,6 gradi e scomparirà nella luce del sole nelle prossime sere al sorgere di Venere.

Venerdì 26 luglio – Corona del Nord (notte)

La costellazione della Corona Boreale, la Corona del Nord, nel cielo primaverile settentrionale (Credito immagine: Alan Dyer/Stocktrek Images tramite Getty Images)

Questa settimana è un buon momento per scoprirlo Corona settentrionale (Corona Boreale). Guarda a ovest dopo il tramonto e vedrai le stelle luminose Pesce maculato Nella costellazione dell’Urlo. Cerca Vega La stella più luminosa della costellazione della Lira. Tra le due stelle c’è una curva di sette stelle. È più facile da trovare nei cieli bui, ma è abbastanza possibile vederlo dalla città. Vale la pena conoscere la Corona Settentrionale perché da qui a settembre una debole stella “nova” vicino alla curva, chiamata T Coronae Borealis, esploderà parzialmente, rendendola una stella visibile ad occhio nudo per un breve periodo. Questo accade ogni 80 anni.

Sabato 27 luglio – Ultimo quarto di luna (notte)

La Luna completerà tre quarti della sua orbita attorno alla Terra, misurata dalla precedente luna nuova, domenica 28 luglio alle 02:52 GMT, che gira sabato alle 22:52 EDT o 19:52 PST. (Credito immagine: Chris Vaughan/Notte stellata)

Guarda verso est-nordest a mezzanotte e vedrai sorgere la luna gibbosa calante. È passata una settimana da allora Luna piena E una settimana da nuova luna Ciò significa che il cielo è ora parzialmente illuminato. Oltre ad essere uno spettacolo bellissimo, ciò significa che il cielo notturno è privo di chiaro di luna in prima serata. Ciò renderebbe la prossima settimana ideale per osservare le stelle ad occhio nudo prima di andare a letto.

Domenica 28 luglio – Picco meteorico meridionale dell’Acquario (notte)

Gli sciami meteorici sono un obiettivo ideale per il cielo notturno per chiunque speri di intravedere qualcosa di insolito. (Credito immagine: zhengshun tang tramite Getty Images)

C’è sempre qualche incertezza su quando raggiungerà il picco lo sciame meteorico annuale del Delta Sud. Sono attivi da metà luglio fino a fine agosto, ma poiché c’è un picco diffuso, non esiste una notte specifica in cui stare alzati fino a tardi per alzare lo sguardo. Guardare intorno a mezzanotte fino a martedì 30 luglio ti darà buone possibilità di vederne alcuni Stelle cadenti Ma potrebbe essere debole. La visualizzazione sarà ottimale nell’emisfero australe e alle latitudini meridionali dell’emisfero settentrionale, dove Acquario È al suo livello più alto nel cielo.

