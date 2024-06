Queste sono le funzionalità di macOS Sequoia che non sono disponibili sui Mac Intel

Se utilizzi ancora un Mac con processore Intel, avrai almeno un altro anno di supporto macOS. Apple afferma che macOS Sequoia funziona sugli stessi Mac di macOS Sonoma, ma come al solito ci sono alcuni avvertimenti sulle funzionalità specifiche supportate dall’hardware Intel.

L’intelligenza di Apple

Come abbiamo già spiegato più volte, tutte le funzionalità di Apple Intelligence annunciate da Apple sono disponibili solo sui Mac con Apple Silicon. Nello specifico, Apple afferma che Apple Intelligence richiede un chip M1 o successivo. Ciò significa che gli utenti Intel non saranno in grado di trarre vantaggio dal primo grande passo di Apple nelle funzionalità di intelligenza artificiale generativa.

Trascrizione dal vivo

Apple afferma che anche il supporto di macOS Sequoia per la trascrizione audio live in Apple Notes è limitato ai dispositivi Apple Silicon.

Trascrizione dal vivo : registra sessioni audio all’interno della tua nota e crea trascrizioni audio dal vivo che puoi cercare o combinare con commenti, elenchi di controllo o altri documenti. Disponibile su computer Mac con scheda Apple in inglese (Australia), inglese (Canada), inglese (Irlanda), inglese (Nuova Zelanda), inglese (Sudafrica), inglese (Regno Unito) e inglese (Stati Uniti).

: registra sessioni audio all’interno della tua nota e crea trascrizioni audio dal vivo che puoi cercare o combinare con commenti, elenchi di controllo o altri documenti.

Questo è tutto!

Ciò potrebbe indicare che non ci sono funzionalità non Apple Intelligence in macOS Sequoia, ma il resto dell’aggiornamento è disponibile in tutto il suo splendore sia per le piattaforme Intel che per quelle Apple Silicon.

Sono stato particolarmente sorpreso (e felice) di vedere la rivoluzionaria funzionalità iPhone Mirroring disponibile su Intel e Apple Silicon. Questa funzionalità ti consente di visualizzare i contenuti del tuo iPhone sul Mac e di controllarli utilizzando la tastiera e il trackpad.

Ecco i dettagli sulla compatibilità di Apple per i cloni di iPhone in macOS Sequoia:

Disponibile su computer Mac con silicio Apple e computer Mac basati su Intel con T2 Security Chip. Richiede che il tuo iPhone e il tuo Mac abbiano effettuato l’accesso con lo stesso ID Apple utilizzando l’autenticazione a due fattori, che il tuo iPhone e il tuo Mac siano vicini l’uno all’altro, che il Bluetooth e il Wi-Fi siano attivi e che il tuo Mac non utilizzi AirPlay o Sidecar.

Quale funzionalità di macOS Sequoia non vedi l’ora di provare? Fateci sapere nei commenti.

Segui l’opportunità: Discussioni, Twitter, InstagramE Mastodonte.