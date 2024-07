Questi disegni del sole realizzati da Keplero nel XVII secolo aggiungono ulteriore mistero al ciclo solare

Questi disegni delle macchie solari “mezzo dimenticati” dell’astronomo rinascimentale Johannes Kepler ci mostrano di più su come funziona il ciclo di attività del Sole.

Keplero (1571-1630), nato in quella che oggi chiamiamo Germania, divenne famoso nel Astronomia Formulare le leggi del moto planetario. Tuttavia, i suoi diversi interessi includevano la considerazione il Sole Un nuovo studio rivela che i disegni da lui realizzati di un gruppo di macchie solari nel 1607 mostrano la “fine delle macchie solari”. Ciclo solare “con dispositivi prima che il telescopio diventasse ampiamente disponibile all’inizio del XVII secolo.

“Le scoperte del gruppo… forniscono una chiave per risolvere il dibattito sulla durata dei cicli solari all’inizio del XVII secolo”, ha scritto l’Università giapponese di Nagoya. Nella situazione attuale .

Questo periodo (tra il 1645 e il 1715) è noto come minimo di Maunder e si dice che fosse un’era con meno macchie solari del solito, che a sua volta portò a periodi più freddi del normale sulla Terra durante il giorno.

Le macchie solari sono aree più fredde sulla superficie del Sole che possono causare disturbi eruttivi, come brillamenti solari ed espulsioni di massa coronale. (Credito immagine: NASA/SDO)

Poiché Keplero non possedeva un telescopio, esaminò invece il Sole utilizzando una camera oscura. La dichiarazione affermava che questo metodo utilizzava “un piccolo foro nel muro per visualizzare l’immagine del sole su un foglio di carta”. Inizialmente Keplero pensò di assistere ad un transito del sole. Mercurio attraverso il Sole, ma in seguito fu spiegato che si trattava di un gruppo di macchie solari.

“Questo è il più antico disegno di macchie solari mai realizzato utilizzando uno strumento di osservazione e proiezione”, ha detto in una nota l’autore principale dello studio Hisashi Hayakawa, assistente professore e scienziato solare presso l’Università di Nagoya. Ha aggiunto che l’importanza dei disegni solari di Keplero è stata ignorata nel corso dei secoli: “Sono stati discussi solo nel contesto della storia della scienza e non sono stati utilizzati per analisi quantitative dei cicli solari”.

La chiave dell’analisi dei ricercatori è stata monitorare il modo in cui le macchie solari si muovono attraverso un ciclo solare: “La loro presenza, frequenza e distribuzione latitudinale sembrano verificarsi in cicli che influenzano la radiazione solare e la meteorologia spaziale”, osserva la dichiarazione. Pertanto, hanno ristretto la gamma di latitudini alle quali le macchie solari sono state osservate con il telescopio Keplero.

Johannes Kepler (1571-1630), matematico, astronomo e astrologo tedesco, olio su tavola, anonimo, 1610. (Credito immagine: immagini da History/Universal Images Group tramite Getty Images)

I ricercatori affermano che la loro analisi dei disegni di Keplero ha rivelato quattro cose principali.

Innanzitutto, l’ammasso di macchie solari si trovava a una latitudine inferiore a quanto si pensasse in precedenza (dopo aver preso in considerazione l’angolo della posizione del sole rispetto alla sua posizione); In relazione a ciò, i futuri risultati del telescopio hanno mostrato la presenza di macchie solari a latitudini più elevate, indicando una “transizione di paradigma” tra i cicli.

Il cambiamento di latitudine indica che la popolazione delle macchie solari si trovava alla fine di un ciclo solare piuttosto che all’inizio di un altro, in base alla latitudine delle macchie solari, che ha modellato il terzo risultato.

Infine, le osservazioni di Keplero potrebbero mostrare la zona di transizione tra i cicli solari, che lo studio ha individuato tra il 1607 e il 1610.

Sebbene alcuni ricercatori avessero precedentemente ipotizzato che il minimo di Maunder derivasse da cicli solari irregolari diversi dai tipici 11 anni, i registri di Keplero mostravano una “durata regolare” del ciclo solare osservato nel 1607, aggiunge lo studio.

Ma il risultato non è esente da controversie: i cicli degli anelli degli alberi di studi precedenti hanno suggerito cicli solari naturali in alcuni lavori e cicli solari innaturali in altri.

Hayakawa ha sollecitato un ulteriore esame della questione. “È molto importante controllarli”, ha detto [tree rings] “La ricostruzione di questi dati richiede registrazioni indipendenti, preferibilmente osservative”, ha affermato.