Questo accordo per Nintendo Switch del Black Friday 2022 è valido ovunque

Stai cercando di mettere finalmente le mani su un Nintendo Switch o stai cercando di ottenere una grande quantità di Nintendo Switch da regalare quest’anno? Bene amico mio, le offerte del Black Friday per Nintendo sono in pieno svolgimento, con il ritorno dell’accordo per la console Nintendo Switch del Black Friday da $ 299. L’accordo è valido e disponibile ovunque, senza abbonamenti o altre restrizioni. Se vuoi averlo, ordinalo e qualcuno che probabilmente non conosci indossando una divisa te lo consegnerà a casa.

Ci tengo a ribadire come sia la scelta migliore per chi quest’anno cerca il regalo perfetto per Nintendo Switch. Per $ 299,99 ottieni una console al neon Nintendo Switch, una copia digitale di Mario Kart 8 Deluxe e un abbonamento per utente singolo a Nintendo Switch Online. È l’intero pacchetto.

Offerta pacchetto Black Friday per Nintendo Switch

Come ottenere Mario Kart 8 Deluxe New Tracks

Con un abbonamento di 3 mesi a Nintendo Switch Online, puoi accedere al gioco online e a una selezione di giochi per Super NES e NES come parte dell’abbonamento. Tuttavia, se vuoi accedere alle nuove piste di Mario Kart 8, dovrai eseguire l’aggiornamento a Abbonamento di espansione NSO. Questo livello ti consente di divertirti con tracce aggiuntive di Mario Kart 8, DLC Animal Crossing, Splatoon 2 Octo Expansion e accedere a giochi selezionati per Nintendo 64 e Sega Genesis.

Quando sarà in vendita il bundle del Black Friday per Nintendo Switch?

Nintendo ha annunciato che le offerte del Black Friday inizieranno domenica 20 novembre 2022. I rivenditori hanno già iniziato a elencare il pacchetto, sebbene le offerte del Black Friday di Walmart non inizino ufficialmente fino al 21 novembre. Le offerte del Black Friday di Best Buy iniziano il 20 novembre per tutto. Amazon è una specie di jolly, fa quello che sembra, ma le offerte del Black Friday di Amazon sono già disponibili e non c’è dubbio che ce ne saranno altre migliaia in arrivo.