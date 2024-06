Questo è il Pixel Fold cancellato che non era abbastanza buono per Google

Il Google Pixel Fold è stato lanciato relativamente tardi rispetto alla prima generazione di dispositivi pieghevoli di altri produttori. Quando è stato finalmente rilasciato a metà del 2023, Samsung aveva appena lanciato la quinta iterazione del suo stile di telefono pieghevole (e ha debuttato con un secondo look con la più popolare serie Galaxy Z Flip), e anche molte altre società avevano fatto il loro debutto. . Questa situazione avrebbe potuto essere molto diversa, dato che Google aveva un altro prototipo pronto un anno prima del Pixel Fold originale, ma ha deciso di scartarlo perché non era “abbastanza buono”, ha rivelato il capo della progettazione del prodotto hardware di In Google. Ivy Ross, nel 2023 Un episodio del podcast Made by Google.

Sebbene l’esistenza di questo smartphone cancellato sia un fatto ben noto, non l’abbiamo mai visto in foto o appreso le specifiche complete, ma oggi le cose stanno cambiando. Le immagini di quello che sembra essere un misterioso dispositivo simile a Pixel Fold sono emerse silenziosamente per la prima volta Discussione del forum XDA (Le foto originali ora sono scomparse, sfortunatamente, ma ne abbiamo delle copie), suggerendo in sordina che si trattasse di un falso o di un primo prototipo. Grazie ad una fonte anonima interna a Google, Corpo del robot Possiamo confermare che questo è davvero il nostro primo sguardo al Pixel pieghevole nome in codice “pipit” e alle sue specifiche.

Prima di iniziare, vale la pena ricordare che i due dispositivi con nome in codice “pipit” e “passport”, che si diceva fossero dispositivi Pixel pieghevoli cancellati, sono in realtà lo stesso dispositivo. Sebbene ad un certo punto fossero due progetti diversi, alla fine si sono fusi in un unico dispositivo che continua a chiamare “pipit”.

Design familiare

“pispola” Pieghe pixellate

Il Pixel Fold cancellato ha un aspetto stranamente familiare; L’unica caratteristica che lo distingue chiaramente dalla versione finale è una striscia di vetro (per lo più) liscia che corre lungo l’intera larghezza del dispositivo, molto simile al Pixel 6. Il Pixel Fold rilasciato ha un’isola fotocamera più piccola in metallo spazzolato, che si abbina all’aspetto del Pixel 7 Pro.

A parte questo, il fattore di forma non è cambiato molto. Le insolite proporzioni sono le stesse, il telaio e la cerniera sembrano quasi gli stessi, e anche il vetro posteriore opaco era già presente (la trama del carbonio sulla parte superiore del dispositivo è semplicemente pelle aggiunta dal venditore). READ Spotify è in guerra con Apple dopo che l'App Store ha rifiutato la sua nuova grande funzionalità

(Ci scusiamo per la qualità dell’immagine qui sotto. Questo è il meglio che siamo riusciti a recuperare dalle immagini cancellate nel thread.)

Sfortunatamente, il dispositivo di cui parliamo in questo thread ha un display interno rotto, quindi non possiamo confrontarlo con il Pixel Fold di prima generazione. Tuttavia, è ragionevole supporre che sembri simile, se non identico.

Specifiche normali Se il “pipit” verrà rilasciato, sarà qualche mese dopo la serie Pixel 6, quindi le sue specifiche sono chiaramente una generazione indietro rispetto al Pixel Fold di prima generazione, che si basava sulla configurazione di base del Pixel 7. Invece di è arrivato il Tensor G2 con un modem Exynos 5300 Il dispositivo era dotato di un Tensor di prima generazione e di un modem Exynos 5123, che si è distinto per il numero di problemi riscontrati.

Allo stesso modo, il dispositivo aveva una configurazione della fotocamera precedente. Mentre il Pixel Fold di prima generazione sembrava molto simile al Pixel 7a con le sue fotocamere aggiornate, il “pipit” aveva una configurazione molto più vecchia con il piuttosto vecchio Sony IMX363, apparso per la prima volta sul Pixel 3 nel 2018! Anche gli altri sensori sono declassati e il teleobiettivo è completamente assente. Di seguito ho messo insieme un confronto tra le specifiche della fotocamera.

Pixel 6a (nome in codice “bluejay”) Prototipo nome in codice “pipit” Pixel Fold (nome in codice “felix”) Pixel 7a (nome in codice “lynx”) Di base Pixel 6a (nome in codice “bluejay”) Sony IMX363 (12 MP) – 1/2,55 pollici Prototipo nome in codice “pipit” Sony IMX363 (12 MP) – 1/2,55 pollici Pixel Fold (nome in codice “felix”) Sony IMX787 (48 MP) Ritagliato – 1/2 pollice Pixel 7a (nome in codice “lynx”) Sony IMX787 (64 MP) – 1/1,73 pollici Ultra ampio Pixel 6a (nome in codice “bluejay”) Sony IMX386 (12 MP) – 1/2,9 pollici Prototipo nome in codice “pipit” Sony IMX386 (12 MP) – 1/2,9 pollici Pixel Fold (nome in codice “Felix”) Sony IMX386 (12 MP) – 1/2,9 pollici Pixel 7a (nome in codice “lynx”) Sony IMX712 (13 MP) – ~1/3 di pollice? Avvicinamento Pixel 6a (nome in codice “bluejay”) – Nome in codice del prototipo “pipit” – Pixel Fold (nome in codice “felix”) Samsung 3J1 (11 MP) – 1/3 di pollice Pixel 7a (nome in codice “lynx”) – Foto personale (esterna) Pixel 6a (nome in codice “bluejay”) Sony IMX355 (8 MP) – 1/2,8 pollici Prototipo nome in codice “pipit” Sony IMX355 (8 MP) – 1/2,8 pollici Pixel Fold (nome in codice “Felix”) Samsung 3J1 (11 MP) – 1/3 di pollice Pixel 7a (nome in codice “lynx”) Sony IMX712 (13 MP) – ~1/3 di pollice? Selfie (interno) Pixel 6a (nome in codice “bluejay”) Non disponibile Nome in codice del prototipo “pipit” Sony IMX355 (8 MP) – 1/2,8 pollici Pixel Fold (nome in codice “felix”) Sony IMX355 (8 MP) – 1/2,8 pollici Pixel 7a (nome in codice “lynx”) Niente READ Interviste al produttore di Final Fantasy XVI Naoki Yoshida - Combattimenti in tempo reale, membri del party AI, non un mondo aperto, altro

Un’altra area in cui il “Suck” differisce dal Pixel Fold rilasciato è il display esterno. Il dispositivo ha un display leggermente più piccolo da 66 x 128 mm rispetto ai 67 x 130 mm del Pixel Fold. Anche la risoluzione è leggermente diversa a 1080 x 2100 pixel rispetto a 1080 x 2092 pixel.

Nome in codice del prototipo “pipit” Pixel Fold (nome in codice “felix”) misurazione Nome in codice del prototipo “pipit” 66 x 128 mm Pixel Fold (nome in codice “Felix”) 67×130 mm Precisione Prototipo nome in codice “pipit” 1080×2100 pixel Pixel Fold (nome in codice “Felix”) 1080×2092 pixel Frequenza di aggiornamento Nome in codice del prototipo “pipit” 10 Hz – 120 Hz Pixel Fold (nome in codice “felix”) 10 Hz – 120 Hz

Ma una cosa che sorprendentemente è rimasta la stessa è stato il display interno, dove il pannello è rimasto completamente invariato. Ma la cosa interessante è che Google ha sviluppato un prototipo del dispositivo con supporto per l’input tramite penna. Anche se l’idea sembra essere stata alla fine scartata – l’ultimo prototipo a incorporare il concetto è stato il PIPIT EVT 1.0 Stylus – mentre altre versioni del dispositivo sono arrivate alla fase successiva della DVT, è comunque interessante vedere che Google stava esplorando qualcosa come questo.

Costruisci un dispositivo abbastanza buono

Chris Carlone/Autorità Android

Sebbene il Pixel Fold finito sugli scaffali dei negozi sia un aggiornamento del “pipit”, sembra in qualche modo graduale, il che solleva la domanda: cosa è andato storto? Perché “pispola” non era abbastanza buono? READ La prima PlayStation 5 "Slim" al mondo è ora qui grazie a uno YouTuber

Naturalmente si tratta solo di speculazioni, ma possiamo fare una buona ipotesi guardando il contesto più ampio in cui sarebbe stato rilasciato. “Pipit” avrebbe dovuto essere annunciato al Google I/O 2022, proprio insieme al tablet Pixel cancellato con il Tensor di prima generazione (nome in codice “tangor”; quello che è stato distribuito era “tangorpro”) e Pixel 6a. Ciò lo renderebbe anche uno dei primi dispositivi a eseguire la versione di Android ottimizzata per lo schermo grande di Google: il 12L. Non avrebbe potuto essere una soluzione migliore, quindi perché non dovrebbe?

Il lancio della serie Pixel 6 è stato caotico. Gran parte di ciò era dovuto alla versione difettosa di Android 12. Anche se Android 12L ha corretto alcune cose, non era affatto stabile. Non solo, ma anche molte funzionalità sono state ritardate, rendendo il 12L inferiore a quanto avrebbe dovuto essere.

Avresti comprato “Pipit” se fosse stato rilasciato? 75 voti Certo, le specifiche sembrano buone al momento. 17 % Forse, se il software è buono. 17 % In ogni caso, Google aveva ragione ad aspettare. 65 %

È probabile che Google abbia deciso di posticipare il lancio sia del tablet che del dispositivo pieghevole al prossimo anno per garantire la disponibilità del software e modificare l’hardware quando necessario. Il risultato della spedizione non è stato affatto perfetto, ma probabilmente era migliore di quello che avremmo visto se Google avesse proceduto con il “pispola”.

Fino alla sua cancellazione, il “pipit” è stato un successo: le nostre fonti ci dicono che molti dipendenti di Google utilizzavano le unità prototipo come dispositivi di tutti i giorni, e il Pixel Fold di prima generazione era sicuramente costruito sull’hardware e sul software creati per il prototipo cancellato. Si spera che il prossimo Pixel 9 Pro Fold continui questo miglioramento generazionale.