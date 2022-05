Quindi, a quanto pare, Sony ha chiesto di apportare modifiche al prezzo del sale e del sacrificio su altre piattaforme

auf! La cattiva stampa continua a venire fuori, e anche se possiamo capirlo se guardiamo indietro, Sony sarà giudicata colpevole dall’importantissimo tribunale dell’opinione pubblica. Secondo una relazione di Tech RaptorPrezzo del gioco simile a Indie Souls Sale e sacrificio È aumentato notevolmente su Epic Games Store in diversi paesi, tutto perché PlayStation era così affezionata che Ska Studios lo vendeva a un prezzo inferiore rispetto a quelli in PS Negozio.

Da quello che possiamo dedurre, Sony ha un accordo con il gioco che ha portato a una versione esclusiva per la sua console. Il problema è che Ska Studios ha fissato il prezzo individualmente per ogni paese sull’Epic Games Store, il che significa che è più economico in alcuni posti rispetto ad altri. Shane Lynch, co-proprietario dell’azienda, ha spiegato che la sua azienda “non può davvero controllare i prezzi individuali su Sony, quindi alcuni di loro hanno dovuto salire o scendere” sull’Epic Games Store a causa di obblighi contrattuali e richieste di parità.

Per il Regno Unito, questa è una buona notizia: in realtà è sceso da £ 15,99 a £ 12,99. Ma per molti altri paesi, come il Brasile, il prezzo è aumentato notevolmente: stiamo parlando di un aumento da R $ 37,99 a R $ 104,90. Questo è un salto del 276 percento! È una storia simile in Turchia, dove il titolo è passato da 33 a 153 yen. Ciò rende il prezzo più coerente nei diversi paesi, ma ovviamente non tiene conto delle differenze di profitto et al.

Come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, capiamo come è successo: a quanto pare Ska Studios ha firmato un accordo con Sony e di conseguenza non può essere visto come un accordo migliore per altre piattaforme o vetrine. Potremmo obiettare, tuttavia, che l’onere di PlayStation dovrebbe essere quello di offrire una migliore flessibilità dei prezzi regionali sul PS Store – e ad essere onesti, in un periodo dominato dalla cattiva stampa, l’azienda potrebbe fare a meno di PR negative, non è vero? lei?