Raccolta della NFL: posto nei playoff mentre i Dolphins battono Pats e Steelers onorano Bills Hamlin | NFL

Jason Sanders ha calciato un field goal da 50 yard a 18 secondi dalla fine. Delfini di Miami ha conquistato il suo primo posto ai playoff dal 2016 dopo una sconfitta per 11-6 contro i New York Jets domenica.

I Dolphins (9-8) hanno ottenuto una serie di cinque sconfitte consecutive e poi hanno dovuto aspettare qualche minuto per battere Buffalo New England.

Miami giocherà a Buffalo nel primo turno dei playoff il prossimo fine settimana. I rivali dell’AFC East si sono divisi la serie stagionale con ogni vittoria in casa.

Il calcio di Sanders è arrivato dopo che i Dolphins sono stati aiutati da una penalità di contrasto di 15 yard su Quincy Williams.

I Jets (7-10) hanno chiuso la stagione con sei sconfitte, ponendo fine a un deludente crollo per la squadra di Robert Saleh. New York non ha segnato un touchdown nelle ultime tre partite.

New England Patriots 23-35 Buffalo Bills

Nyheim Hines ha scatenato un’emozionante celebrazione restituendo due calci d’inizio all’infortunato Bills Tamar Hamlin per i touchdown, e Buffalo ha conquistato il secondo posto nei playoff dell’AFC, con una vittoria su Miami che ha eliminato i Patriots dai playoff per la seconda volta in tre anni. La quarta volta in 23 stagioni sotto il mandato di allenatore di Bill Belichick. Con il gioco in mano, i giocatori di Bills hanno alzato tre dita in onore del numero di Hamlin e hanno cantato “Hamlin! Hamlin!” in omaggio al difensore, che si sta riprendendo in un ospedale di Cincinnati Lunedì dopo un infarto.

Cleveland Browns 14-28 Pittsburgh Steelers

Najee Harris aveva 84 yard e un touchdown e il Pittsburgh Steelers Cleveland ha battuto i Browns, ma è stato eliminato dai playoff quando Miami ha battuto i Jets. Gli Steelers dovranno accontentarsi di una sedicesima stagione consecutiva imbattuta sotto la guida dell’allenatore Mike Tomlin con un 7-2 finale. Nella brutta partenza per 2-6 di Pittsburgh, il linebacker T.J. Watt si è infortunato e il quarterback della matricola Kenny Pickett è entrato nel lavoro iniziale. I Browns hanno chiuso 7-10, di cui 3-3 con Deshaun Watson come quarterback. È stata la 17esima volta da quando Cleveland è rientrata nella NFL nel 1999 che i Browns hanno perso almeno 10 partite.

Baltimora Ravens 16–27 Cincinnati Bengals

Joe Burrow ha lanciato per un touchdown e Joe Mixon ha corso per un altro mentre i Cincinnati Bengals hanno usato quattro palle perse di Baltimora per battere i Ravens e organizzare una rivincita nel primo round dei playoff la prossima settimana. Il campione dell’AFC North Bengals ha battuto una squadra dei Ravens che ha fatto riposare alcuni giocatori chiave. Cincinnati ha evitato il lancio di una moneta per determinare il luogo della partita dei playoff contro il Baltimora. Ma il ribaltamento di Buffalo contro il New England ha messo fine alle possibilità dei Bengals al numero 2 dell’AFC. Il quarterback di terza serie Anthony Brown ha iniziato per i Ravens. Ha lanciato due intercettazioni e ha perso un fumble.

Minnesota Vikings 29-13 Chicago Bears

Kirk Cousins ​​​​ha lanciato per 225 yard e un touchdown nel primo tempo e ha guardato il resto mentre il campione della NFC North Minnesota Vikings si è sintonizzato per i playoff. I Bears, con la stella Justin Fields, hanno pareggiato un record di franchigia con la loro 14esima sconfitta e ne hanno esteso uno perdendo la decima partita consecutiva. Con la vittoria di Houston a Indianapolis, Chicago ottiene la prima scelta nel draft Per la prima volta dal 1947.

Houston Texans 32-31 Indianapolis Colts

Davis Mills ha lanciato un passaggio di touchdown da 28 yard a Jordan Akins con 50 secondi rimasti sul quarto down, quindi si è connesso con Akins su una conversione da due punti per dare a Houston una vittoria per 32-31 a Indianapolis: la prima scelta dei texani nel draft di aprile.

Houston (3-13-1) ha vinto due volte nelle ultime tre settimane per finire secondo nella classifica del draft ai Chicago Bears. Indy (4-12-1) ha perso per la settima volta consecutiva sotto la guida dell’allenatore ad interim Jeff Saturday, assicurandosi una delle prime cinque scelte al draft.

Il passaggio di Houston al numero 2 nel draft non farà molta differenza perché i Bears non sono nel mercato per un quarterback, una posizione che i texani potrebbero perseguire.

Tampa Bay Buccaneers 17-30 Atlanta Falcons

I primi due passaggi di touchdown in carriera del debuttante Desmond Ridder hanno portato gli Atlanta Falcons alla vittoria sui Tampa Bay Buccaneers diretti ai playoff dopo che Tom Brady si è aggiunto alla sua formazione. Brady ha rotto il suo NFL Record per il maggior numero di interruzioni in una stagione prima di lasciare la partita alla fine del primo tempo. Brady e il resto dei clienti abituali sani di Tampa Bay hanno bloccato il seme n. 4 della NFC nei playoff anche se i Buccaneers hanno vinto il titolo NFC South la scorsa settimana.

Carolina Panthers 10-7 New Orleans Saints

Eddie Pineiro ha calciato un field goal da 42 yard allo scadere del tempo ei Carolina Panthers hanno concluso la loro stagione con una vittoria opportunistica. I Saints hanno superato Carolina di 304 yard a 203, ma il gioco è rimasto serrato fino alla fine poiché i Panthers di New Orleans non sono riusciti a segnare su diversi drive all’interno della linea delle 40 yard.