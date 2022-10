Rage Against the Machine cancella l’intero tour in Nord America dopo che Zac de la Rocha si è infortunato alla gamba

Rabbia contro la macchina Hanno confermato che cancelleranno il loro tour nordamericano 2023 a causa dell’infortunio alla gamba di Zac de la Rocha. La notizia arriva dopo che la band ha dovuto cancellare i suoi spettacoli in Europa dopo che Rocha si è infortunato durante uno spettacolo a luglio, la seconda apparizione nel loro tour di reunion.

“Sono passati quasi tre mesi da Chicago e continuo a guardare le mie gambe incredulo”, ho letto la dichiarazione di Rocha pubblicata su Instagram. “Due anni di attesa durante la pandemia, sperando di avere la possibilità di essere di nuovo una squadra e continuare il lavoro iniziato 30 strani anni fa. Prova, allenati, riconcilia, torna in forma. Poi uno spettacolo e mezzo in e

Lacrime tendinee. Mi sentivo come uno scherzo fastidioso che l’universo mi giocava. Mentre scrivo questo ricordo a me stesso che è solo una brutta circostanza. Solo dopo un momento. “

Rocha ha continuato spiegando: “Purtroppo è un momento che richiede molto lavoro e guarigione. Ho una grave rottura del tendine d’Achille sinistro e solo l’8% del mio tendine d’Achille è colpito. Anche quella parte è seriamente compromessa. È non è solo questione di essere in grado di esibirsi una volta”. Altri, ma si estende alle funzionalità principali che vanno avanti. Ecco perché ho preso la dolorosa e difficile decisione di annullare gli spettacoli rimanenti sul nostro orologio nordamericano nel 2023″.

“Odio cancellare gli spettacoli. Odio deludere i nostri fan. Avete tutti aspettato pazientemente di vederci e questo non è mai stato perso per me. Non lo do per scontato. Per te ho la massima gratitudine e rispetto”.

Rocha ha continuato a ringraziare i suoi compagni di band e tutti coloro che sono stati coinvolti nella realizzazione del tour. I fan di una band che hanno i biglietti per il tour “saranno automaticamente rimborsati al metodo di pagamento originale utilizzato al momento dell’acquisto” se acquistati tramite Ticketmaster o AXS. Si consiglia ai frequentatori di concerti che hanno acquistato i biglietti in contanti di contattare direttamente la biglietteria.

