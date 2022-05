Rainbow Six Siege uscirà il 14 maggio su tutte le piattaforme

suono arcobaleno sei sig Il down report è apparso il 14 maggio (15 maggio per quelli in Asia) e riguarda tutte le piattaforme (PC, PlayStation, Xbox). I rapporti sono emersi dalla community su diverse piattaforme e siamo qui per aiutarti in merito allo stato del server e a cosa si riferisce.

Stato e aggiornamenti di Rainbow Six Siege Down per il 14 maggio (15 maggio per chi si trova in Asia):

Aggiornare: Ubisoft ha finalmente riconosciuto l’interruzione! Ecco l’annuncio via Forum Ubisoft:

Benvenuti a tutti. Siamo a conoscenza di un problema che sta attualmente interessando la connettività e stiamo lavorando per risolverlo. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati e apprezziamo la vostra pazienza. Assicurati di controllare questo thread per futuri aggiornamenti. Grazie.

La pagina ufficiale dello stato del server di Rainbow Six Siege ora mostra “interruzioni non pianificate” anche su tutte le piattaforme!

Aggiorneremo questo articolo man mano che si sviluppano altre notizie.

Ecco alcuni report della community:

Sfortunatamente, l’ufficiale Account Twitter di Rainbow Six Siege e responsabile Account di supporto Ubisoft Non hai ancora riconosciuto un’interruzione del server. L’unica conferma ufficiale che abbiamo finora proviene da un account di supporto Xbox che ha fatto il seguente annuncio:

Siamo consapevoli che alcuni utenti potrebbero riscontrare problemi durante la riproduzione di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Si prega di seguire qui e sulla pagina di stato per gli aggiornamenti. https://t.co/PzAdjUFMJj – Supporto Xbox (Supporto Xbox) 15 maggio 2022

Anche la pagina di stato del server ufficiale di Rainbow Six Siege ha un flag “nessun problema”, ma stiamo cercando di vedere se le cose cambiano. Come prima, se riesci ad accedere, condividi su quale piattaforma ti trovi e da dove stai giocando.