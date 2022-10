Rally dei futures Dow: rally del mercato al punto cruciale; Tesla, Inviz Val

I futures Dow sono leggermente aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Mercoledì il tentativo rialzista del mercato azionario ha mostrato resilienza. Mercoledì mattina i principali indici sono scesi bruscamente con il rimbalzo dei rendimenti del Tesoro e del dollaro, ma gli indici azionari sono rimbalzati chiudendo solo leggermente al ribasso.







X









Il rally del mercato non si è ancora affermato, anche se potrebbe accadere presto. La pazienza – e il denaro – sono ancora fondamentali.

Tesla (TSLAContinua a scivolare, con Elon Musk-Twitter (TWTRLa saga delle acquisizioni non è ancora finita. Enfase di energia (ENPH) è sceso, rompendo i minimi recenti in una brutta giornata per il gioco dell’energia solare.

I nomi medici sono ben sollevati, compresi Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Cigna (CI), Onde d’urto mediche (SAV), Trattamenti Sarepta (SRPT), La salute del cardinale (CAH), Opzione cura della salute (aprire) E il Scienze neurobiologiche (NBIX). mentre, sui semiconduttori (su di me), Impegnarsi (PI) E il Reti Arista (Rete) sono nomi tecnici resilienti.

Le scorte di petrolio erano forti con L’OPEC+ accetta un taglio significativo della produzione in una riunione di mercoledì. Exxon Mobile (XOM) ha anche indicato ottimi risultati nel terzo trimestre. Il titolo XOM sta emettendo un segnale di acquisto mercoledì.

Stock VRTX e Neurobiological Sciences disponibili all’indirizzo Classifica IBD, con le azioni PCTY e Shockwave nell’elenco di controllo. Le azioni SWAV, Vertex, Paylocity, Sarepta e Onsemi sono nella gamma difetto 50. Le azioni Arista Networks, Vertex, On Semiconductor ed ENPH si trovano in IBD Big Cap 20. A metà era mercoledì Azioni IBD oggicon scelte di titoli anche Paylocity, Enphase e ANET.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono in rialzo dello 0,4% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,45% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,6%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di un punto base al 3,75%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live

Mercato azionario in rialzo mercoledì

L’offerta rialzista del mercato azionario è scesa mercoledì mattina, ma i principali indici si sono allontanati dai minimi della sessione, diventando brevemente positivi prima di svanire con perdite minime.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,1% mercoledì negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dello 0,2%. L’indice Nasdaq Composite è in calo dello 0,25%. Small cap Russell 2000 Perdita 0,6%

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dell’1,4% a 87,76 dollari al barile, estendendo i forti guadagni settimanali. L’OPEC+ ha deciso di tagliare le quote di produzione di due milioni di barili, al termine delle aspettative in vista della riunione di mercoledì.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è balzato di 14 punti base al 3,76%, cancellando la maggior parte delle perdite di questa settimana.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta(in calo dell’1%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)in forma) è diminuito dello 0,4%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è aumentato dello 0,45%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha guadagnato l’1%.

SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME) è diminuito dello 0,3%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) del 2,1%, con le azioni XOM che detengono in gran parte. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è aumentato dello 0,3%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) In calo dell’1,8% e ARK Genomics ETF (ARKG) 1,9%. Il titolo Tesla continua a dominare tra gli ETF Ark Invest.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

azioni Exxon

Le azioni XOM sono aumentate del 4% a 99,12, estendendo il movimento al di sopra della linea dei 50 giorni, e ora sono aumentate del 14% durante la settimana. Il titolo Exxon ha rotto una linea di tendenza in discesa in un processo di consolidamento di quattro mesi. Gli investitori possono utilizzare 101,66 come altro ingresso anticipato, con 105,67 come punto di acquisto ufficiale. Il forza relativa della linea Le azioni di XOM hanno già raggiunto un nuovo massimo.

L’aumento dei prezzi dell’energia sta alimentando la recente ripresa delle azioni Exxon. martedì in ritardo, Exxon ha riportato ottimi risultati nel terzo trimestre.

Le azioni sono solide

Le azioni di VRTX, Neurocrine Bio e Option Care Health sono tutte vicine ai punti di acquisto e probabilmente ora sono fattibili. Le azioni SWAV, Cigna e Sarepta sono tutte molto vicine all’essere perseguibili dalle voci di trendline. Così sono le azioni ANET e On Semiconductor, che stavano lanciando segnali di acquisto anticipato, nonostante il volume leggero. Il titolo PI è vicino.

Freccia Enfase

Il titolo Enphase è sceso del 9,25% a 261,60, superando i minimi recenti nel volume più alto dall’aumento del divario degli utili il 27 luglio. Il titolo ENPH, che ha sbirciato sopra la linea dei 50 giorni e ha lanciato un segnale di acquisto martedì, è ora decisamente al di sotto di quel livello chiave, secondo Analisi MarketSmith.

Primo solare (FSLR), che martedì ha superato il breve consolidamento, mercoledì è sceso del 5,9%, con molti altri giocattoli solari esauriti.

Azioni Tesla

Il titolo Tesla è sceso del 3,5% a 240,81, ma è sceso dal minimo intraday di 233,27. Nel corso della settimana, il titolo TSLA è sceso del 9,2%, estendendo le sue perdite significative da quando è tornato al ribasso il 21 settembre. Le azioni stanno ancora vacillando dalle consegne deboli del terzo trimestre di domenica, riflettendo la debole domanda cinese.

Nel frattempo, l’intenzione dichiarata del CEO Elon Musk di andare avanti con l’accordo da 44 miliardi di dollari di Twitter sta sollevando i timori che venderà più azioni TSLA per aiutare a pagarlo.

La saga dell’acquisizione di Musk-Twitter non è del tutto finita. Mentre Musk dice di essere disposto ad andare avanti con l’accordo originale da $ 54,20 per azione, Twitter non si limiterà a credergli sulla parola e accetterà di interrompere il processo. Le due parti stanno discutendo per concordare condizioni che forniscano garanzie reali.

Musk potrebbe avere Twitter in pochi giorni. Ma per ora, il processo per l’acquisizione di Musk-Twitter dovrebbe iniziare il 17 ottobre.

Le azioni di Twitter sono scese dell’1,35% a 51,30 mercoledì. Questo dopo un aumento del 22% a 52 martedì, dopo che Musk si è ritirato.

Tesla contro BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

Analisi dell’aumento del mercato

Il tentativo di rally del mercato azionario ha raggiunto un punto di svolta importante. È questo l’inizio di un trend rialzista significativo o solo un rimbalzo a breve termine dalle condizioni di ipervenduto?

La procedura di mercoledì non ha risposto a queste domande, ma è stata incoraggiante.

Il mercato ha realizzato guadagni significativi lunedì e martedì. Mercoledì i rialzisti hanno mostrato che non si sarebbero arresi al primo segnale di difficoltà.

Gli indici Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq sono tutti tornati vicino alle loro medie mobili a 21 giorni all’apertura e hanno rapidamente rinunciato alla maggior parte dei guadagni di martedì. Ma hanno costantemente ridotto le perdite e sono diventati positivi prima di tornare all’ultimo minuto in rosso.

Gli indici Dow Jones e S&P 500 sono apparsi brevemente al di sopra delle linee a 21 giorni mentre il Nasdaq Composite si avvicinava.

Russell 2000 riesce a mantenerlo per 21 giorni, che si preannuncia essere un livello chiave a breve termine per tutti gli indicatori.

I perdenti hanno battuto facilmente i vincitori mercoledì, poiché l’ampiezza del mercato era più debole di quanto suggerissero gli indici di chiusura.

Nel frattempo, un rendimento decennale più basso e un dollaro più debole sono stati i principali catalizzatori del rally del mercato di lunedì e martedì. Quindi non sorprende che le azioni siano state vendute mercoledì mattina con i rendimenti del Tesoro e il dollaro indietro.

I principali indici hanno ridotto le perdite, sebbene i rendimenti siano rimasti vicini ai massimi della sessione. Può succedere in un giorno specifico. Ma nel tempo, è improbabile che le azioni avanzino in modo apprezzabile, o addirittura reggano, se i rendimenti del Tesoro salgono.

Settori principali

I titoli di petrolio, gas e carbone come Exxon stanno avanzando, grazie al rimbalzo dei prezzi dell’energia.

Nomi medici come Vertex e Option Care Health hanno retto relativamente bene, anche ai minimi del mercato intraday. Così hanno fatto le azioni Arista, PCTY e ON. Si formano alcuni giochi agricoli e minerari.

Un certo numero di titoli blue chip è sceso bruscamente, almeno per la giornata. Alcuni hanno ancora buoni grafici, mentre altri come le azioni ENPH hanno subito gravi danni.

Gli investitori possono ora cercare un file Giornata di follow-up Per confermare la nuova marcia. Il rapporto sull’occupazione di venerdì potrebbe essere il catalizzatore di un forte rally nel mercato o di vendite pesanti.

Un giorno di follow-up sarà un segnale positivo, ma non è una garanzia. Al momento, il tentativo di rally del mercato azionario è ancora all’interno di un forte mercato ribassista.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

Gli investitori devono essere pazienti. Un tentativo di rialzo del mercato ha ottenuto alcuni forti guadagni questa settimana, poiché alcuni dei principali titoli si sono esibiti o si sono avvicinati ai punti di acquisto. Ma non fece nulla per indicare che fosse rimasto al potere.

Resta da essere completamente monetario, o con un’esposizione minima, una solida strategia. Se questo si rivelerà un rally significativo nel mercato, ci saranno molte possibilità dopo il giorno di follow-up.

Per gli investitori che questa settimana sono entrati in contatto con alcuni nomi promettenti, preparati a uscire se le operazioni si rivolgono contro di loro.

Detto questo, una sicura ripresa del mercato azionario potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Un certo numero di titoli sta mostrando forza e probabilmente sarà fattibile con una maggiore forza del mercato. Quindi gli investitori devono rimanere in contatto e lavorare sulle loro liste di controllo.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro.

Potrebbe piacerti anche:

Vuoi ottenere profitti rapidi ed evitare grandi perdite? Prova SwingTrader

I migliori titoli in crescita da acquistare e tenere d’occhio

IBD Digital: sblocca oggi le quotazioni, gli strumenti e le analisi dei titoli IBD Premium