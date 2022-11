Rally del mercato: l’S&P 500 sale al livello chiave mentre 5 azioni mostrano segnali di acquisto

I futures Dow sono stati leggermente modificati all’inizio di mercoledì, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario è rimbalzato martedì, con l’S&P 500 che ha riguadagnato il livello di 4.000.







monastero (DE) riporta i suoi guadagni all’inizio di mercoledì, con azioni DE in territorio di acquisto. I guadagni e l’orientamento possono essere importanti per una varietà di stock agricoli, incl Industrie CF (Cf) E il L’arciere Daniels Midland (amm), così come produttori di macchine come Larva (gatto).

I titoli energetici continuano a fare bene. Leader solare Energia in fase (ENPH), un produttore di carbone Energia Peabody (Unità termica britannica), Colapasta Energia CVR (CVI) e un produttore di gas naturale EQT Corp. (EQT) e scorte di GNL superiorità energetica (Quale) sono tutti vicini Acquista punti.

Il titolo EE è scoppiato mercoledì, con Enphase di nuovo in territorio di acquisto. Titoli BTU, CVR Energy ed EQT utilizzabili.

Lo stock ENPH è attivo Classifica IBD. Lo stock EQT è attivo SwingTrader. Lo stock Deere è a difetto 50. Peabody Energy è martedì Azione IBD oggi.

Rivolte alla fabbrica di iPhone di Apple

Secondo quanto riferito, una rivolta è scoppiata durante la notte presso la fabbrica di iPhone Foxconn a Zhengzhou, in Cina, con centinaia di dipendenti che si sono scontrati con la sicurezza. Più di 100.000 lavoratori sono stati costretti a vivere nel campus per settimane a causa delle preoccupazioni per il Covid, e molti, secondo quanto riferito, non sono stati pagati durante quel periodo.

Arriva tra nuovi blocchi e severe restrizioni nella maggior parte della Cina mentre i casi di COVID aumentano.

Apple ha recentemente avvertito che i modelli Apple iPhone 14 Pro scarseggeranno a causa della fabbrica Foxconn a Zhengzhou.

Il titolo Apple è salito dell’1,5% a 150,18 martedì, trovando supporto vicino alla linea dei 50 giorni ma ancora al di sotto della media mobile a 200 giorni.

Futures Dow Jones oggi

I contratti future Dow sono cambiati poco rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi, mentre i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,2%.

La banca centrale della Nuova Zelanda ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base come previsto.

I verbali della riunione della Fed della riunione di novembre saranno pubblicati mercoledì.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

Aumento del mercato azionario

Martedì il mercato azionario ha aperto in modo misto, ma ha guadagnato terreno per ampi guadagni, chiudendo vicino ai massimi della sessione.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è salito dell’1,2%. Commercio di borsa. L’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono saliti entrambi di quasi l’1,4%. Le small cap Russell 2000 sono salite dell’1,1%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 7 punti base, al 3,76%. Ma il rendimento dei Treasury a due anni, che è strettamente legato alla politica della Fed, è rimasto pressoché invariato al 4,53%.

Il dollaro è sceso mercoledì dopo essere salito nelle tre sessioni precedenti. Il dollaro è sceso in modo significativo dalla fine di settembre, e soprattutto dall’inizio di novembre.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dell’1,1% a 80,95 dollari al barile, estendendo la ripresa dal calo a breve termine di lunedì. I futures sulla benzina sono aumentati del 4,3%, il che è una buona notizia per le raffinerie. I futures sul gas naturale sono aumentati dopo essere scesi di oltre il 2% nel corso della giornata.

Fondi negoziati in borsa

tra i I migliori fondi comuniL’ETF Innovatore IBD 50 (cinquanta) è balzato del 3,4%, sostenuto da una serie di titoli energetici e di metalli. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è aumentato dell’1,8%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha rappresentato il 2,9%.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME(ha guadagnato il 3,2% e l’US X Global Infrastructure Development Fund (ETF) (culla) dell’1,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è rimbalzato dell’1,9%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) è aumentato del 3,1%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) è salito dello 0,9% al livello più alto in sette mesi.

Riflettendo le azioni con storie più speculative, ARK Innovation (arca(guadagno dello 0,3% e ARK Genomics)ARKG) è diminuito dello 0,4%.

I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora

Scorte di energia vicino ai punti di acquisto

Il titolo Enphase è salito del 4% a 320,44 per chiudere sopra 316,97 tazza con manico Acquista un punto per la prima volta. Tuttavia, le ultime tre volte in cui le azioni ENPH hanno colpito queste aree, si sono invertite al ribasso. Le azioni Enphase tendono ad avere grandi fluttuazioni giornaliere. Quindi gli investitori potrebbero cercare di vedere se il titolo ENPH torna alla sua media mobile di 21 giorni in rapido aumento.

Alcuni altri stock di GNL stanno mostrando forza, con GNL flessibile (FLNG) scoppiare e Energia Chenière (gas naturale liquefatto) Riprendere la serie di 50 giorni.

Le azioni BTU sono balzate del 6,7% a 29,62, appena sotto il punto di acquisto della maniglia 30,15 sul consolidamento di sette mesi. La mossa di martedì ha rotto la linea di tendenza dell’handle, fornendo un’entrata anticipata. Tuttavia, lo stock BTU è del 9,3% sopra la linea dei 21 giorni e del 17% sopra la linea dei 50 giorni. La maniglia si è formata dopo i forti guadagni di Peabody Energy.

CVR Energy è salita del 4,85% a 40,85, superando il vecchio punto di acquisto di 39,81 che poteva essere considerato ancora valido. Inoltre, lo stock CVI contiene a Tre settimane strette Modulo con voce 42.31. L’ingresso sopra 41.31 può fornire un ingresso anticipato per questo modello di restringimento.

Il titolo EQT è balzato di quasi il 6% a 43,79, e ancora una volta ha superato la linea dei 50 giorni dopo essere rimbalzato dal massimo di 200 giorni di lunedì. Il titolo sta rompendo una linea di tendenza inclinata verso il basso. Il punto di acquisto ufficiale è 52.07.

Le azioni EE sono aumentate del 9,6% a 30, eliminando 28,49 tazze di un punto di maniglia di acquisto in volume superiore alla media, secondo Analisi MarketSmith. Questa mossa verso una chiusura record ha cancellato gran parte degli scambi che si sono verificati nell’offerta pubblica iniziale di Excelerate Energy ad aprile. Venerdì e lunedì le azioni EE hanno registrato entrate anticipate, sebbene in quei giorni le negoziazioni fossero inferiori al solito. Excelerate si è ora leggermente esteso dall’area di ipercomprato e si è esteso bene dalla linea dei 21 giorni.

Analisi del rally del mercato

Il rally del mercato azionario continua a mostrare un’azione costruttiva, scambiato in un intervallo ristretto dopo un modesto calo e supporto la scorsa settimana. Martedì, i principali indici sono rimbalzati dalle perdite di lunedì.

L’S&P 500 è rimbalzato dalla linea dei 10 giorni, proprio al livello di 4000, mentre si sposta verso la linea dei 200 giorni. Sebbene non fosse superiore al massimo intraday del 15 novembre, è stata la migliore chiusura dell’indice in più di due mesi.

La serie di 50 giorni è Solo Ha iniziato a salire sullo S&P 500.

Russell 2000 si avvicina ai 200 giorni. L’indice S&P MidCap 400, che la scorsa settimana ha mantenuto la sua linea di 200 giorni, ha registrato ulteriori guadagni.

Il principale indice Dow Jones ha superato il livello di 34.000 per la prima volta in tre mesi, appena sotto il picco del 16 agosto. Il Nasdaq in ritardo ha trovato supporto sulla linea dei 21 giorni, appena sopra la linea dei 50 giorni, ma non ha recuperato tutte le perdite di lunedì.

Tutti questi indici girano su manopole, con il Dow Jones che sale di soppiatto sopra. La maggior parte delle azioni segue il movimento degli indici principali, quindi si formano molte maniglie sulle azioni vicino ai punti di acquisto. Una pausa un po’ più lunga, forse fino ai rapporti economici chiave alla fine della prossima settimana, potrebbe consentire alle medie mobili di iniziare a recuperare terreno.

Cosa stai facendo adesso

Fino a quando l’S&P 500 non si sposterà decisamente al di sopra della linea dei 200 giorni, gli investitori potrebbero non voler aggiungere troppa esposizione in questo momento. Con il trading in sordina durante la festa del Ringraziamento e gli importanti dati economici rilasciati dalla Federal Reserve la prossima settimana, il rally del mercato potrebbe essere limitato nel breve termine.

Questo può aiutare le azioni di una varietà di settori a creare maniglie e guadagnare terreno. Gli investitori dovrebbero costruire le loro liste di controllo. È decisamente il momento di guardare oltre i tradizionali titoli di crescita tecnologica, che spesso sono in ritardo in questo momento.

Poiché molti dei leader si estendono dalle medie mobili, come il titolo Excelerate Energy o BTU, è fondamentale cercare entrate anticipate e agire rapidamente.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per stare al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @dipendente Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

