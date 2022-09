Rapporto: Amazon chiude, abbandona i piani per dozzine di magazzini a causa del rallentamento della crescita delle vendite

Si dice che Amazon annulli i piani per costruire dozzine di magazzini negli Stati Uniti a causa del rallentamento della crescita delle vendite.

La società di consulenza MWPVL afferma che il gigante della vendita al dettaglio online sta chiudendo o abbandonando i piani per aprire 42 strutture in tutto il paese per un totale di quasi 25 milioni di piedi quadrati, Bloomberg ha menzionato.

La società afferma che Amazon ha anche ritardato l’apertura di altre 21 sedi e ha annullato diversi progetti europei, la maggior parte dei quali in Spagna.

“Amazon è un’azienda dinamica ed esploriamo costantemente nuove località”, ha detto a Fox News Digital Maria Bosti, una portavoce di Amazon. “Pensiamo una serie di fattori quando decidiamo dove sviluppare siti futuri per fornire il miglior servizio clienti. Abbiamo dozzine di centri logistici, centri di smistamento e stazioni di consegna in costruzione e sviluppo in tutto il mondo. È comune per noi esplorare più siti contemporaneamente e regolare i programmi in base alle esigenze tramite la rete.

Il rapporto arriva dopo l’annuncio della società Chiudere due terminali nel Maryland che impiega più di 300 persone.

Amazon ha registrato il suo tasso di crescita più lento in più di 20 anni a luglio, ma alla fine ha registrato risultati migliori del previsto facendo aumentare le azioni del 12%, secondo il New York Times.

Andy Gacy, CEO di Amazon, ha dichiarato in una dichiarazione: “Nonostante le continue pressioni inflazionistiche sui costi di carburante, energia e trasporto, stiamo facendo progressi sui costi più gestibili che abbiamo segnalato nell’ultimo trimestre, migliorando in particolare la produttività della nostra rete di evasione ordini. “. il tempo.

Amazon Annunciato all’inizio di quest’anno Inizieranno a subaffittare uno spazio di magazzino poiché i numeri degli acquisti online rallentano.

La portavoce Alyssa Carroll Il subaffitto consente all’azienda di “svincolare gli obblighi finanziari connessi ad un edificio esistente” che non soddisfa più le sue esigenze.

secondo Il giornale di Wall Street Amazon prevede di subaffittare almeno 10 milioni di piedi quadrati di capacità di magazzino e sta valutando opzioni per terminare o rinegoziare più contratti di locazione.

Bloomberg News ha riferito che lo spazio aggiuntivo include strutture a New York, New Jersey, California e Georgia.

